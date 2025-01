डीआरसी में लड़ाई बढ़ने से हज़ारों लोग पलायन को मजबूर

वाटिकन न्यूज

गोमा, बुधवार 29 जनवरी 2025 : पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में लड़ाई के दौरान एम23 विद्रोहियों ने नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, इस सप्ताह उत्तरी किवु प्रांत की राजधानी गोमा के कुछ हिस्सों को घेर लिया और उन पर नियंत्रण कर लिया।

रवांडा समर्थित मिलिशिया अब कांगो सशस्त्र बलों (एफएआरडीसी) के सैनिकों और सरकार समर्थक वज़ालेंडो मिलिशिया के प्रतिरोध के क्षेत्रों से भिड़ रहे हैं।

पिछले दो दिनों में नौ मौतों के बाद एसएएमआईडीआरसी (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय मिशन) के चार दक्षिण अफ्रीकी सैनिकों ने झड़पों में अपनी जान गंवा दी है। लड़ाई हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्र में केंद्रित है, जो अब कथित तौर पर एम23 के नियंत्रण में है।

27 जनवरी को गोमा के धर्माध्यक्ष विली न्गुम्बी नेगेले ने बताया कि गोलाबारी की चपेट में आए ठिकानों में मैटरनल जनरल चैरिटी अस्पताल की नवजात यूनिट शामिल थी, जिसके कारण "नवजात शिशुओं की मौत हो गई", साथ ही धर्मप्रांत अभियोक्ता कार्यालय की इमारत भी शामिल थी, नई इमारत की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा।

शहर में आने वाले फीडर मार्ग अब भारी लड़ाई और लूटपाट के कारण अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे लोग फंस गए हैं। अन्य लोग पड़ोसी रवांडा भागने में सफल रहे हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने क्षेत्र में मानवीय सहायता वितरण के निलंबन पर चिंता व्यक्त की है, जिससे अगले कुछ घंटों में गंभीर खाद्य कमी होने का खतरा है।

सोमवार से गोमा के हज़ारों निवासी अपने घरों से भाग गए हैं, जिससे शहर में पहले से ही विस्थापित लोगों की संख्या 10 लाख से बढ़ गई है।

इंग्लैंड और वेल्स में काथलिक कलीसिया की सहायता एजेंसी सीएएफओडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्नार्ड बालीबुनो के अनुसार, लाखों लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है।

श्री बालीबुनो ने कहा, "लड़ाई के कारण शहर को बंद करना पड़ा है और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से कई सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं।"

गोमा के चार मुख्य अस्पताल सैकड़ों घायल लोगों से भरे पड़े हैं। रेड क्रॉस, जो गोमा के एक अस्पताल को चलाता है, के अनुसार, नागरिक गोली या छर्रे के घाव लेकर बस या मोटरसाइकिल से आते हैं।

गोमा में आईसीआरसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मिरियम फेवियर ने कहा, "तीन सर्जिकल टीमें उन रोगियों का इलाज करने के लिए अथक प्रयास करती हैं, जो कभी-कभी जगह की कमी के कारण फर्श पर लेटे रहते हैं।"

इंग्लैंड और वेल्स में काथलिक कलीसिया की आधिकारिक सहायता एजेंसी सीएएफओडी के प्रतिनिधि बर्नार्ड बालिबुनो के अनुसार, गोमा में मानवीय ज़रूरतें अब बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा, "लड़ाई के कारण शहर को बंद करना पड़ा है और सैकड़ों हज़ार लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से कई सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं।"

सीएएफओडी की चिंता उन लाखों लोगों के लिए है जिन्हें मदद की तत्काल ज़रूरत है और जो अपने घरों से विस्थापित हुए हैं - कुछ हाल के दिनों में, कई बहुत लंबे समय से, कुछ एक से ज़्यादा बार - क्योंकि उन्हें बार-बार हिंसा से भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (एमएसएफ) के कर्मचारियों ने ज़मीन पर बम विस्फोट, गोलीबारी और शहर के बीचों-बीच घनी आबादी वाले इलाकों में लूटपाट की भी सूचना दी, जिससे दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ।

कांगो सरकार और विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष पिछले तीन दशकों से चल रहा है और अब डर है कि हिंसा रवांडा को शामिल करते हुए एक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है।

डीआरसी दुनिया भर में कई भूले हुए संकटों में से एक है। जबकि पश्चिम की नज़रें मध्य पूर्व और यूक्रेन पर केंद्रित हैं, डीआरसी में भूख, बीमारी और हिंसा के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है।

