संत पापा ने डीआर कांगो में शांति के लिए प्रार्थना की

वाटिकन सिटी, बुधवार 29 जनवरी 2025 : "मैं शांति और सुरक्षा की शीघ्र बहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं स्थानीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान करता हूँ।"

संत पापा फ्राँसिस ने बुधवार को अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के दौरान यह अपील की। ​​उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बिगड़ती स्थिति के लिए अपनी चिंता व्यक्त की, सभी पक्षों से शत्रुता को समाप्त करने, गोमा और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया।

संत पापा ने मंगलवार को राजधानी किंशासा में हुए दंगों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जब प्रदर्शनकारियों ने उन देशों के दूतावासों पर धावा बोल दिया, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे उत्तरी किवु प्रांत में संघर्ष में शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "मैं राजधानी किंशासा में हो रही घटनाओं पर भी आशंका के साथ नज़र रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोगों और उनकी संपत्ति के खिलाफ़ सभी तरह की हिंसा बंद हो जाएगी।"

डीआरसी में समाधान की तात्कालिक आवश्यकता हमें विश्व के अन्य युद्ध क्षेत्रों को भूलने नहीं देती। प्रत्येक बुधवार की तरह, आज भी संत पापा फ्राँसिस ने विश्वासियों को उन देशों में शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने के लिए आमंत्रित किया है जहाँ तनाव और क्रूरता कम नहीं हो रही है।

फिलिस्तीन, इजरायल, म्यांमार और कई देश जो युद्धरत हैं। युद्ध सदैव पराजय है। आइये, शांति के लिए प्रार्थना करें

आज की भयावहता से लेकर कल की भयावहता तक, संत पापा ने आम दर्शन के लिए आए पोलैंड के श्रद्धालुओं से शांति की प्रार्थना का अनुरोध किया, जिनके साथ उन्होंने उन सभी पोलिश नागरिकों की इन दिनों की स्मृति को याद किया जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन यातना शिविरों में नरसंहार के शिकार हुए थे। संत पापा ने जोर देकर कहा, "इस त्रासदी और इसके पीड़ितों, जिनमें कई ख्रीस्तीय शहीद भी शामिल हैं, की सच्चाई और स्मृति के संरक्षक बनें।"

“यह प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक धर्म में शांति तथा मानव जीवन की गरिमा की रक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मैं आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ।”

संत पापा फ्राँसिस ने पूर्वी एशिया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले "लाखों परिवारों" को भी आशीर्वाद दिया जो आज चंद्र नव वर्ष मना रहे हैं, "यह पारिवारिक रिश्तों और दोस्ती को और अधिक तीव्रता के साथ जीने का अवसर है।" संत पापा ने श्रोताओं में बैठे चीनी लोगों के एक समूह की तालियों के बीच कहा, "नए साल के लिए मेरी शुभकामनाओं के साथ, मेरी आशीष आप सभी तक पहुंचे, जबकि मैं आप सभी के लिए प्रभु से शांति की प्रार्थना करता हूँ, शांति और स्वास्थ्य।”

