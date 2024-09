कलीसिया का मिशन पवित्र आत्मा का कार्य है, हमारी ‘तकनीकों’ का नही

अंद्रेया तोर्नेली – संपादकीय निदेशक

पोर्ट मोरेस्बी शनिवार, 7 सितंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : हम युवाओं को मिशन के लिए उत्साह से कैसे प्रेरित करते हैं? “मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई ‘तकनीक’ है।”

एक प्रचारक जेम्स द्वारा पूछे गए इस प्रश्न और संत पापा फ्राँसिस के उत्तर में, संत पापा के सबसे प्रिय विषयों में से एक उभर कर आता है: एक मिशनरी होने के मूल में क्या निहित है? हम सुसमाचार का प्रचार कैसे करते हैं? ये प्रश्न हर जगह और हर समय के लिए प्रासंगिक हैं, लेकिन यहाँ पापुआ न्यू गिनी एक ऐसे देश में, जहाँ 841 अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, वे एक विशेष प्रतिध्वनि लेते हैं।

शनिवार को पोर्ट मोरेस्बी में अधिकारियों और नागरिक समाज के साथ अपनी बैठक में, पेत्रुस के उत्तराधिकारी ने इस द्वीपसमूह की असाधारण सांस्कृतिक और मानवीय समृद्धि के प्रति अपने आकर्षण को दोहराया, जहाँ संचार जटिल है,और धर्मशिक्षा को दुनिया में कहीं भी बेजोड़ भाषाओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह विशाल विविधता पवित्र आत्मा के लिए एक चुनौती है, जो मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है!"

धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसंघियों, धर्मबहनों, सेमिनरियों और धर्मशिक्षकों के साथ बैठक के दौरान जेम्स के सवाल के जवाब में, संत पापा ने ख्रीस्तीय गवाही के सार पर जोर देते हुए जवाब दिया, जो "कलीसिया होने के आनंद को विकसित करना और साझा करना" है। संत पापा फ्राँसिस अक्सर अपने पूर्ववर्ती, संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के शब्दों को उद्धृत करते हैं, जो उन्होंने 2007 में अपारसिदा में कहा था: "कलीसिया धर्मांतरण में संलग्न नहीं है। इसके बजाय, वह 'आकर्षण' से बढ़ती है।"

जान्नी वैलेंटे के साथ लंबे साक्षात्कार में अपने पुस्तक ("उसके बिना, हम कुछ नहीं कर सकते," एलईवी 2020), में संत पापा फ्राँसिस ने समझाया कि "मिशन उसका काम है। उत्तेजित होना व्यर्थ है। हमें संगठित होने और चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौटंकी या चालबाज़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस आज यह अनुभव करने के लिए पूछने की ज़रूरत है कि हमें क्या कहना है, 'यह पवित्र आत्मा और हमें अच्छा लगा है'। बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करने का प्रभु का आदेश भीतर से आता है, जो प्रेम और आकर्षण से प्रेरित होता है। आप डेस्क पर लिए गए निर्णय या स्व-प्रेरित सक्रियता के कारण मसीह का अनुसरण नहीं करते हैं, और इससे भी कम उनके और उनके सुसमाचार के उद्घोषक बनते हैं। मिशनरी उत्साह भी तभी फलदायी हो सकता है जब यह इस आकर्षण से आए और इसे दूसरों तक पहुँचाया जाये।"

दुनिया के कई हिस्सों में कई ख्रीस्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भटकाव और थकावट के सामने, यह केवल प्रेम से आकर्षित क्षमा किए गए पापियों की गवाही है जो मिशन को बनाती है। अन्यथा, जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने अक्सर कहा है, "कलीसिया एक आध्यात्मिक संघ बन जाता है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो नैतिक-धार्मिक प्रकृति की पहल और संदेश लॉन्च करती है," क्योंकि "आप अंततः मसीह को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। आप अब मसीह के कार्यों की गवाही नहीं देते हैं, बल्कि आप मसीह के एक निश्चित विचार के नाम पर बोलते हैं। एक विचार जो आपके पास है और जिसे आपने खुद पर काबू कर लिया है। आप घटनाओं का आयोजन करते हैं, कलीसियाई जीवन के एक निम्न-स्तरीय प्रबंधक बन जाते हैं, जहाँ सब कुछ एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है, केवल निर्देशों का पालन किया जाता है। लेकिन मसीह के साथ मुलाकात, वह मुलाकात जिसने शुरुआत में आपके दिल को छू लिया, वह फिर कभी नहीं होती है।"

इस जोखिम से कोई भी अछूता नहीं है: प्रेरितिक परियोजनाओं से लेकर प्रमुख आयोजनों के आयोजन तक, "डिजिटल" मिशनरी तकनीकों से लेकर धर्मशिक्षा तक। खतरा यह है कि हम आवश्यक बातों को हल्के में लेना और इसके बजाय तरीकों, भाषा और संगठन पर ध्यान केंद्रित करना।

लेकिन जेम्स के सवाल का सबसे सच्चा जवाब, जो संत पापा के शब्दों को दर्शाता है, यहाँ मिशनरियों के मुस्कुराते, हर्षित चेहरों में पाया जा सकता है, जिन्होंने अपने भाइयों और बहनों के करीब रहने और इस आश्चर्यजनक और रंगीन प्रकृति की भूमि में हर महिला और पुरुष के लिए येसु के प्यार की गवाही देने के लिए पैदल, कार और हवाई जहाज से मीलों की यात्रा की है।

क्योंकि "यदि आप मसीह द्वारा आकर्षित होते हैं, यदि आप मसीह द्वारा आकर्षित होने के कारण आगे बढ़ते और कार्य करते हैं, तो दूसरे आपकी ओर से बिना प्रयास के ही इसे नोटिस कर लेते हैं। इसे दिखावा करने या साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

