कलीसियाई सेवकों से पोप : साहस, सुन्दरता और आशा के साक्षी बनें

वाटिकन न्यूज

पापुआ न्यू गिनी, शनिवार, 7 सितंबर 2024 (रेई) : संत पापा के संदेश से पहले एक धर्मबहन, एक पुरोहित, एक प्रचार एवं सिनॉडालिटी पर धर्मसभा के एक प्रतिनिधि ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये।

पापुआ न्यू गिनी और सोलोमोन द्वीप में कुल 5 महाधर्मप्रांत एवं 17 धर्मप्रांत हैं।

कलीसियाई आंकड़े अनुसार पापुआ न्यू गिनी में कुल 462 पल्लियाँ हैं। धर्माध्यक्षों की संख्या 27 है, कुल 600 पुरोहित, 808 धर्मबहनें, 328 सेमिनरी छात्र एवं 3,124 प्रचारक हैं।

संत पापा ने उन्हें सम्बोधित कर कहा, "मैं आप सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसमाजियों, सेमिनेरी छात्रों और प्रचारकों का स्नेहपूर्वक अभिवादन करता हूँ। मैं धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष को उनके शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ, साथ ही जेम्स, ग्रेस, सिस्टर लोरेना और फादर इमैनुएल को उनकी गवाही के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मुझे ख्रीस्तियों की सहायिका संत मरियम को समर्पित इस धर्मप्रांतीय तीर्थस्थल में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, संत मरियम की यह उपाधि संत जॉन बोस्को को बहुत प्रिय है। 1844 में, जब माता मरियम ने डॉन बोस्को को तूरिन में अपने सम्मान में एक गिरजाघर बनाने के लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने उनसे यह वादा किया। मरियम ने उनसे वादा किया कि अगर उन्हें गिरजाघर का निर्माण करने का साहस है, तो उन्हें बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। और ऐसा ही हुआ: गिरजाघर का निर्माण हुआ - यह अद्भुत है - और यह सुसमाचार को फैलाने, युवाओं को तैयार करने और उदारता के कार्यों को करने का केंद्र बन गया है, जो बहुत से लोगों के लिए एक संदर्भ बिंदु है।

यह सुन्दर तीर्थस्थल, जिसमें हम अभी हैं, जो उस कहानी से प्रेरित है, हमारे लिए हमारी ख्रीस्तीय और मिशनरी यात्रा के तीन पहलुओं का प्रतीक हो सकता है, जो उन साक्ष्यों में उजागर हुए हैं जो हमने अभी सुनी हैं: शुरू करने का साहस, वर्तमान में होने की सुन्दरता, और बढ़ने की आशा।

इस तीर्थस्थल के निर्माणकर्ताओं ने अपने काम की शुरुआत बड़े विश्वास के साथ किया, जिसका परिणाम सामने है। लेकिन यह उन लोगों के द्वारा की गई कई अन्य साहसी शुरुआतों के कारण ही संभव हो सका है, जो उनसे पहले गए थे। मिशनरी उन्नीसवीं सदी के मध्य में इस देश में आए, और उनकी प्रेरिताई के पहले कदम आसान नहीं थे। वास्तव में, कुछ प्रयास विफल भी हुए। फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी; महान विश्वास, प्रेरितिक उत्साह और कई बलिदानों के साथ, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार और अपने भाई-बहनों की सेवा करना जारी रखा, तथा जब भी वे असफल हुए, उन्होंने फिर शुरु की।

तीर्थस्थल में लगी रंगीन कांच की खिड़कियाँ हमें इसी की याद दिलाती हैं। सूर्य की रोशनी, संतों और धन्यों, सभी पृष्ठभूमियों से आए महिलाओं और पुरुषों के चेहरों के माध्यम से हम पर मुस्कुराती है, जो आपके समुदाय के इतिहास से जुड़े हैं: पीटर चैनल, जॉन माज़ुकोनी और पीटर टू रोट, न्यू गिनी के शहीद, और कलकत्ता की तेरेसा, पोप जॉन पॉल द्वितीय, मेरी मैककिलॉप, मरिया गोरेट्टी, लौरा विकुना, ज़ेफिरिनो नामुनकुरा, फ्राँसिस डी सेल्स, जॉन बोस्को, मैरी डोमेनिका मज़रेलो। सभी भाई और बहनें, जिन्होंने अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग समय पर पहल की और रास्ते बनाए, कई बार शुरू की। उन्होंने आप तक सुसमाचार पहुंचाने में योगदान दिया, साथ ही ख्रीस्त की उसी आत्मा और उसी दानशीलता से प्रेरित रंगीन करिश्मे की संपदा भी दी।

(1 कोर 12:4-7; 2 Cor 5:14) उनके “शुरू करने” और “पुनः शुरू” करने के कारण, हम यहाँ हैं और वर्तमान की चुनौतियों के बावजूद, जो कम नहीं है, हम बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे हैं, यह जानते हुए कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु हमारे अंदर और हमारे साथ कार्य करते हैं (गलातियों 2:20), हमें उनके समान अपनी कृपा के साधन बनाते हैं। (1पेत्रुस 4:10)

संत पापा ने कहा, “इस संबंध में, और जो हमने सुना है उसके आलोक में, मैं आपकी अपनी "शुरूआत" के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा की सिफारिश करना चाहूँगा, अर्थात् इस देश के बाहरी इलाकों के लिए। मैं शहरी इलाके के सबसे वंचित तबके के लोगों के बारे में सोचता हूँ, साथ ही उन लोगों के बारे में भी जो सबसे दूरदराज और परित्यक्त क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ कभी-कभी बुनियादी ज़रूरतों की कमी होती है।”

मैं उन लोगों के बारे में भी सोचता हूँ जो नैतिक और शारीरिक रूप से, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास के कारण हाशिए पर हैं और घायल हैं, कभी-कभी तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, जैसा कि जेम्स और सिस्टर लोरेना ने हमें याद दिलाया। कलीसिया विशेष रूप से इन भाइयों और बहनों के करीब रहना चाहती है, क्योंकि उनमें येसु विशेष तरीके से मौजूद हैं। और जहाँ हमारे मुखिया, मौजूद है, वहाँ हम, उनके अंग हैं, क्योंकि हम एक ही शरीर के अंग हैं, "हर एक बंधन से बंधे और संबंध से जुड़े हुए हैं।" (एफे 4:16)

हम इसे किना शैलों में देख सकते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है जो इस कलीसिया को सुशोभित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम पिता की नज़र में सबसे सुंदर खजाने हैं। येसु के करीब और मरियम की छत्रछाया में, हम आध्यात्मिक रूप से अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ एकजुट हैं जिन्हें प्रभु ने हमें सौंपा है, और उन लोगों के साथ जो यहाँ नहीं हैं, लेकिन इस इच्छा से प्रज्वलित हैं कि पूरा विश्व सुसमाचार को जान सके और इसकी शक्ति एवं ज्योति प्राप्त कर सके।

जेम्स ने पूछा कि हम युवा लोगों में मिशन के प्रति उत्साह कैसे व्यक्त कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई “तकनीक” है। हालाँकि, एक सिद्ध तरीका यह है कि हम कलीसिया होने की अपनी खुशी को विकसित करें और उनके बीच बांटे करें। एक स्वागत करनेवाला घर, जीवित, चुने हुए और बहुमूल्य पत्थरों से बना, जिसे प्रभु ने एक दूसरे के बगल में रखा है और अपने प्रेम से मजबूत किया है (1पेत्रुस 2:4-5)। जैसा कि ग्रेस के सिनॉडल अनुभव से हमें याद आती है, एक दूसरे का सम्मान और आदर करने और खुद को एक दूसरे की सेवा में लगाने से, हम हर किसी को दिखा सकते हैं कि एक साथ येसु का अनुसरण करना और उनके सुसमाचार का प्रचार करना कितना सुंदर है।

इस प्रकार, उपस्थित होने की सुंदरता, बड़ी घटनाओं और सफलता के क्षणों में नहीं, बल्कि उस निष्ठा और प्रेम में अनुभव की जाती है जिसके साथ हम हर दिन एक साथ बढ़ने का प्रयास करते हैं।

इस तीर्थस्थल में लाल सागर को पार करने और अब्राहम, इसहाक और मूसा की आकृतियों को शामिल करते हुए एक दिलचस्प "तस्वीर के माध्यम से धर्मशिक्षा"। (उत्प. 15:5; 26:3-5) यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि यह आज हमें अपने प्रेरिताई के फलदायक होने पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, दुनिया की खाइयों में अच्छाई के छोटे-छोटे बीज बोना जारी रखते हुए। वे सरसों के बीज की तरह छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर हम भरोसा करते हैं और उन्हें बिखेरना बंद नहीं करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से वे अंकुरित होंगे, भरपूर फल लायेंगे (मती. 13:3-9) और आकाश में उड़नेवाले पक्षियों को आश्रय देने वाले वृक्ष बन जायेंगे। (मार. 4:30-32) संत पॉल हमें याद दिलाते हैं कि हम जो बोते हैं उसका बढ़ना हमारा अपना काम नहीं है, बल्कि प्रभु का काम है(1 कोर 3:7) पवित्र माता कलीसिया भी यही सिखाती है और जोर देती है कि हमारे प्रयासों के बावजूद, ईश्वर ही हैं “जो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करते हैं।” अतः हम धैर्यपूर्वक सुसमाचार का प्रचार करते रहें, कठिनाइयों या गलतफहमियों से हतोत्साहित न हों, तब भी जब वे उन जगहों पर उत्पन्न होते हैं जहाँ हम उनका सामना नहीं करना चाहते: उदाहरण के लिए, परिवार में।

प्रिय भाइयो और बहनो, आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें कि कैसे सुसमाचार ने पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप में जड़ें जमा ली हैं और फैल रही है। साहस, सुंदरता और आशा के गवाह के रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ाएँ! आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं आप सभी को अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया, मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें।

मुलाकात के अंत में, संत पापा ने धर्माध्यक्षों के साथ सामूहिक फोटो ली और तीर्थस्थल से जाने से पहले, संत पापा ने सामने के प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों का अभिवादन किया। उसके बाद वे प्रेरितिक राजदूतावास चले गये।

पापुआ न्यू गिनी में अपनी दो दिवसीय कार्यक्रम में संत पापा कर वहाँ के विश्वासियों के साथ ख्रीस्तयाग अर्पित करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखेंगे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here