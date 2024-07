यूक्रेन: कार्डिनल परोलिन ने बमबारी हुए बाल चिकित्सालय का दौरा किया

वाटिकन न्यूज़

कीव, बुधवार 24 जुलाई 2024 : जीवन की शुरुआत करने वाली जगह के खंडहरों को देखना विनाशकारी है, जो अब मौत के दृश्य में बदल गया है। 8 जुलाई को, रूसी मिसाइल हमले ने ओखमतदित यूक्रेनी बाल चिकित्सा अस्पताल को निशाना बनाया। हमले के समय, अस्पताल में 627 बच्चे थे। मरने वालों में दो लोग शामिल थे, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल था और 50 घायल हुए, जिनमें से आठ नाबालिग थे। इसके अलावा, 94 बच्चों को कीव में अन्य चिकित्सा सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। मिसाइल ने सर्जिकल, ऑन्कोलॉजी और गहन देखभाल इकाइयों के साथ-साथ रक्त और कैंसर रोगों के लिए यूक्रेन की एकमात्र प्रयोगशाला को भी नुकसान पहुंचाया। टोक्सीकॉलोजी भवन और अस्पताल की ट्रॉमा यूनिट भी जलकर खाक हो गई।

23 जुलाई को, कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने यूक्रेन के सबसे बड़े बाल चिकित्सालय का दौरा किया, जो अपने काम की विशिष्टता के कारण अपनी सेवाओं को फिर से सक्रिय करने का प्रयास कर रहा है। उनका स्वागत यूक्रेनी स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियाशको और अस्पताल के महानिदेशक वोलोडिमिर ज़ोवनिर ने किया, जिन्होंने अस्पताल की गतिविधियों और बमबारी से हुए विनाश पर चर्चा की।

चिकित्सालय के बाहर, कार्डिनल परोलिन उन जगहों को देखने के लिए रुके जहाँ नष्ट हो चुके वार्डों से केवल दीवारों के टुकड़े बचे थे। अंदर, उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों का अभिवादन किया और उन्हें सांत्वना दी, कुछ के साथ शब्दों का आदान-प्रदान किया, उनके माता-पिता को प्रोत्साहन दिया, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और अस्पताल के प्रबंधन के साथ वाटिकन के बम्बिनो येसु बाल चिकित्सालय के साथ सहयोग पर चर्चा की।

अस्पताल का दौरा करने के बाद, कार्डिनल पारोलिन कीव में संत सोफिया संग्रहालय परिसर में चले गए और वहां के महानिदेशक नेलिया कुकोवल्स्का ने उनका स्वागत किया। 1037 में अपने सुनहरे और हरे गुंबदों के साथ बनाया गया यह महागिरजाघर यूक्रेनी राजधानी और देश की एकता का सहस्राब्दी प्रतीक है। सदियों से, इसने हमलों, लूटपाट और आग को सहन किया है। राज्य द्वारा प्रबंधित संग्रहालय परिसर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि प्रमुख राज्य छुट्टियों पर अंतरधार्मिक प्रार्थनाएँ। चल रहे संघर्ष के कारण पिछले सितंबर में यूनेस्को ने कीव में संत सोफिया महागिरजाघर और ल्वीव के मध्ययुगीन केंद्र को लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में शामिल किया। कार्डिनल परोलिन ने महागिरजाघर और ऐतिहासिक संग्रहालय का दौरा किया। प्रार्थना करती हुई माता मरिया के राजसी मोज़ाइक के सामने, उन्होंने कुंवारी माता से प्रार्थना करने का सुझाव दिया। वाटिकन प्रतिनिधिमंडल ने लैटिन में मरियम का भजन "साल्वे रेजिना" गाया। यात्रा के अंत में, कार्डिनल परोलिन ने अतिथि पुस्तक पर हस्ताक्षर किए और एक समर्पण लिखा।

