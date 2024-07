कार्डिनल पारोलिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से शांति के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की

वाटिकन न्यूज़

कीव, बुधवार 24 जुलाई 2024 : हाल के दिनों में यूक्रेनी नेताओं के साथ कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा आयोजित संस्थागत बैठकों का समापन मंगलवार की सुबह कीव में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन और राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच बैठक के साथ हुआ।

बैठक के बाद, एक्स पर एक पोस्ट में, राज्य सचिवालय ने घोषणा की कि कार्डिनल ने "युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति खोजने के लिए पोप की एकजुटता और प्रतिबद्धता" की पुष्टि की।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पिछले साल जून में ही संत पापा के दूत मिल चुके थे। संत पापा फ्राँसिस ने इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष और बोलोन्या के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल, मत्तेओ ज़ुप्पी को युद्धग्रस्त राष्ट्र का दौरा करने और यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलने के लिए भेजा था।

पिछले कुछ वर्षों में, ज़ेलेंस्की को संत पापा से बात करने के कई अवसर मिले हैं। आखिरी बार 14 जून, 2024 को दक्षिणी इटली में जी7 बैठक के दौरान दोनों ने बातें की थीं। उससे पहले, 28 दिसंबर, 2023 को, ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स अकाउंट पर क्रिसमस की शुभकामनाओं के लिए संत पापा फ्राँसिस के साथ हुई एक फ़ोन बातचीत के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा कि उस अवसर पर "हम सभी के लिए न्यायपूर्ण शांति" और राष्ट्रपति की शांति योजना के लिए वाटिकन की सराहना पर ज़ोर दिया गया था।

संत पापा ने इससे पहले उसी वर्ष 13 मई को वाटिकन में यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाक़ात की थी, जो 2020 में उनकी पहली मुलाक़ात के बाद उनकी दूसरी व्यक्तिगत मुलाक़ात थी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पहली मुलाक़ात थी। संघर्ष शुरू होने के दो दिन बाद, 26 फरवरी, 2022 को, संत पापा फ्राँसिस - जैसा कि ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर बताया - जो कुछ हो रहा था उसके लिए गहरा दुख व्यक्त किया। बदले में, राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेनी लोगों को संत पापा का आध्यात्मिक समर्थन महसूस हुआ।

22 मार्च, 2022 को एक और फ़ोन पर बातचीत हुई। उस अवसर पर, ट्विटर पर, ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने संत पापा को "कठिन मानवीय स्थिति और रूसी सेना द्वारा मानवीय गलियारों को अवरुद्ध करने" के बारे में जानकारी दी थी, और "मानव पीड़ा को समाप्त करने में परमधर्मपीठ की मध्यस्थता की भूमिका" का स्वागत किया।

फिर, 12 अगस्त, 2022 को फोन पर बातचीत हुई। फिर से ट्विटर पर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत रूसी आक्रमण के कारण आबादी द्वारा अनुभव की गई भयावहता पर केंद्रित थी। ज़ेलेंस्की ने संत पापा को उनकी प्रार्थनाओं के लिए आभार व्यक्त किया और संत पापा की यात्रा की उम्मीद जताई।

मंगलवार को कार्डिनल पारोलिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच हुई बैठक के बाद में ज़ेलेंस्की ने संत पापा के दूत को ‘ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया। बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा कि यह पुरस्कार कार्डिनल की "द्विपक्षीय संबंधों के विकास में असाधारण भूमिका" और "आक्रामकता के भयानक दौर के दौरान उनके समर्थन" के सम्मान में दिया गया है।

