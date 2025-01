संत पापा फ्राँसिस: 'मेरा दिल लॉस एंजिल्स के साथ है'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 22 जनवरी 2025 : "मेरा दिल लॉस एंजिल्स के साथ है," संत पापा फ्राँसिस लॉस एंजिल्स की जनता के लिए एक अपील भी चूकना नहीं चाहते थे, जहां पिछले कुछ दिनों में लगी विनाशकारी आग से, अनुमान के अनुसार, लगभग 250 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और 28 लोगों की मौत हो गई है। संत पापा फ्राँसिस ने आम दर्शन समारोह के अंत में लिखित पाठ को किनारे रखते हुए कहा, "मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि मेरा दिल लॉस एंजिल्स के लोगों के साथ है, जिन्होंने आग से बहुत कष्ट झेला है, विनाशकारी आग ने पूरे पड़ोस और समुदायों को तबाह कर दिया है और यह खत्म नहीं हुआ है।"

ग्वाडालूपे की माता मरियम सभी निवासियों के लिए मध्यस्थता करें ताकि वे विविधता और रचनात्मकता की शक्ति के माध्यम से आशा के साक्षी बन सकें, जिसके लिए वे पूरे विश्व में जाने जाते हैं।

संत पापा ने लॉस एंजिल्स के लोगों को बार-बार याद किया है, क्योंकि जंगल की आग ने तबाही मचाई है और लोगों की जान ले ली है।

रविवार को देवदूत प्रार्थना के पाठ के बाद, संत पापा ने कहा, "मैं लॉस एंजिल्स काउंटी, कैलिफोर्निया के निवासियों के करीब हूँ, जहां हाल के दिनों में विनाशकारी जंगल की आग भड़की है: मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ।"

शनिवार को, संत पापा ने लॉस एंजिल्स के महाधर्माध्यक्ष जोस गोमेज़ को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने लॉस एंजिल्स शहर के पास जलती हुई आग के कारण जान-माल की क्षति पर अपनी गहरी उदासी व्यक्त की। संत पापा फ्रांसिस ने महाधर्माध्यक्ष गोमेज़ और त्रासदी से प्रभावित समुदायों को अपनी आध्यात्मिक निकटता का भरोसा दिलाया और मृतकों की आत्माओं को "सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया" के हवाले करते हुए, उनके नुकसान पर शोक व्यक्त करने वालों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

संत पापा ने आपातकालीन सेवा कर्मियों के राहत प्रयासों के लिए भी प्रार्थना की और सभी को "प्रभु में सांत्वना और शक्ति की प्रतिज्ञा के रूप में" अपना आशीर्वाद दिया।

लॉस एंजिल्स क्षेत्र में लगी आग ने कम से कम 28 लोगों की जान ले ली है, 15,000 से अधिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया है और लगभग 63 वर्ग मील क्षेत्र को जला दिया है।

