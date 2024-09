संत पापा पापुआ के बच्चों से : ‘प्रेम की ज्योति जलाए रखें’

वाटिकन न्यूज़

पोर्ट मोरेस्बी शनिवार, 7 सितंबर 2024 : शनिवार को पोर्ट मोरेस्बी में कारितास टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल में, पोप फ्रांसिस ने स्ट्रीट मिनिस्ट्री और कॉलन सेवा की देखरेख में लगभग 800 बच्चों का अभिवादन किया।

येसु के हृदय के समाज की धर्मबहनों द्वारा संचालित सड़क प्रेरिताई, 7 से 14 वर्ष की आयु के गरीब बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें आवश्यक आवश्यकताएं और शिक्षा प्रदान करती है।

कॉलन सेवा पापुआ न्यू गिनी में विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। यह देश में विकलांग लोगों के लिए समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकलांगता अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए एक अग्रणी अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है।

पोर्ट मोरेस्बी के कार्डिनल आर्कबिशप जॉन रिबेट के अभिवादन के बाद, स्ट्रीट मिनिस्ट्री के एक समूह ने एक पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किया।

फिर दो बच्चों ने प्रश्न पूछा। कॉलन सेवा से एक बच्चे ने सांकेतिक भाषा में बोलते हुए, संत पापा से पूछा: "मैं दूसरों की तरह सक्षम क्यों नहीं हूँ?" सड़क प्रेरिताई से दूसरे बच्चे ने पूछा, "हम अपनी दुनिया को एक सुंदर जगह बनाने के लिए खुद को कैसे उपयोगी बना सकते हैं?"

गीत और नृत्य के एक और प्रदर्शन के बाद, बच्चों का अभिवादन करने और उनके सवालों के जवाब देने की बारी पोप फ्रांसिस की थी।

उन्होंने पूछे गए सवालों के लिए आभार व्यक्त किया और इस सवाल के जवाब में, "मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ?" संत पापा फ्राँसिस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "हम में से कोई भी दूसरों की तरह नहीं है: हम सभी ईश्वर के सामने अद्वितीय हैं!"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी भूमिका और मिशन है, जो चुनौतियों और गहन आनंद दोनों को ला सकता है और सभी को उस प्रेम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो वे देते हैं और प्राप्त करते हैं, यह देखते हुए कि "हमारा आनंद किसी और चीज़ पर नहीं, केवल प्रेम पर निर्भर नहीं करता है!"

‘दुनिया को और अधिक सुंदर और खुशहाल कैसे बनाया जाए’, इस दूसरे सवाल का जवाब देते हुए संत पापा फ्राँसिस ने जोर देकर कहा कि प्रेम ही कुंजी है: "उसी 'नुस्खे' के साथ: दिन-प्रतिदिन ईश्वर और दूसरों को अपने पूरे दिल से प्यार करना सीखना!"

संत पापा ने कहा, “क्या आपने कभी देखा है, जब एक बिल्ली को बड़ी छलांग लगानी होती है तो वह खुद को कैसे तैयार करती है? सबसे पहले, वह ध्यान केंद्रित करती है और अपनी सारी ताकत और मांसपेशियों को सही दिशा में लगाती है। हो सकता है कि वह इसे थोड़े समय में कर ले, और हम इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन वह ऐसा करती है। और हमें भी वैसा ही है: हमें अपनी सारी ताकत लक्ष्य पर केंद्रित करनी चाहिए, जो कि येसु के लिए और हमारे रास्ते में मिलने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिए उनके प्रति प्रेम है और फिर प्रेरणा के साथ हर चीज और हर किसी को अपने स्नेह से भर देना चाहिए!

उन्होंने बच्चों को सीखने और खुद में पूरी तरह से लागू करके बढ़ने और बेहतर होने के लिए प्रोत्साहित किया।

अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने सभी से दुनिया के लिए आशा के प्रतीक के रूप में "प्रेम की ज्योति को जलाए रखने" का आग्रह किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here