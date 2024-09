कार्यकर्ताओं और सड़क पर रहने वाले बच्चों से मुलाकात

वाटिकन सिटी

पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोरस्बी, शनिवार, 7 सितम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): पोर्ट मोरस्बी में शनिवार सन्त पापा फ्राँसिस ने विश्वव्यापी काथलिक उदारता संगठन कारितास की स्थानीय शाखा के टैकनीकल सेकेण्ड्री स्कूल में सड़क पर जीवन यापन करनेवाले बच्चों तथा इनकी मदद करनेवाले लोकोपकारी कार्यों में संलग्न कार्यकर्त्ताओं से मुलाकात की।

कारितास के टैकनीकल सेकेण्ड्री स्कूल में पापुआ न्यू गिनी के काथलिक महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जॉन रिबात ने सन्त पापा फ्राँसिस का अभिवादन किया। उनके शब्द इस प्रकार थेः

"हमारे सन्त पापा फ्रांसिस ने कहा है, "कलीसिया में सभी के लिए जगह है"। आज उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि येसु किसी पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि अपनी बाहें खोलते हैं और सभी को गले लगाते हैं, जैसा कि हम क्रूस पर उनके साथ देखते हैं। येसु कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करते, बल्कि हमें अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं, येसु सबका स्वागत करते हैं।

सन्त पापा फ्रांसिस के शब्द हमें सांत्वना, समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं। वे हमें अपने समाज में कमज़ोर लोगों के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपने लोगों के बीच न्याय और शांति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकें।

महामिम सन्त पापा, आपकी यात्रा यहाँ एकत्रित हुए हममें से अधिकांश लोगों के लिए जीवन में एक बार होने वाला अनुभव है। हम आपकी यात्रा का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं, जो हमें अपने विश्वासी समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपकी आवाज़ हमारे संघर्षों और हमारे दिलों में व्याप्त दर्द में हमें दिलासा देती है; हम आपके आभारी हैं कि आपने खुद को हमारे लिए उपलभ्य बनाया।

कार्डिनल रिबात ने आगे कहा, हम विश्वास के उपहार को फिर से खोजते हैं और येसु के "उठो और चलो" के आह्वान को फिर से सुनते हैं। हमारी भूमि में आपकी उपस्थिति हम सभी को यह जानने में मदद करती है कि हम कौन हैं और क्या हैं, हम जो जानते हैं उससे प्यार करते हैं और इस प्रकार हम जिससे प्यार करते हैं उनकी सेवा करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महान प्रगति के युग में, कलीसिया हमारे साथ रहकर हमें जीवन में आगे बढ़ाती और हमारी आशाओं को जीवित रखती है। इस प्रकार हम याद करते हैं कि हम कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे हैं।

हम आपको अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में याद करते हैं, खास तौर पर आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और आपकी प्रेरिताई के वक्त आपकी रक्षा करें।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here