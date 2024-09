संत पापा काथलिकों से: प्रेम से मसीह के सुसमाचार की सुंदरता फैलाए

वाटिकन न्यूज

वानिमो, रविवार 8 सितंबर 2024 : रविवार को ऑस्ट्रेलियाई सी-130 सैन्य परिवहन विमान पर दो घंटे की उड़ान के बाद, संत पापा फ्रांसिस स्थानीय काथलिकों के साथ कुछ घंटे बिताने और क्षेत्र में कलीसिया द्वारा किए गए मिशनरी कार्यों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करने हेतु उत्तर-पश्चिमी शहर वानिमो पहुंचे।

पवित्र क्रूस महागिरजाघऱ के सामने संत पापा फ्राँसिस ने अपने संबोधन में बहुत दूर-दूर से आए सभी लोगों को वनिमो में उनके साथ होने के लिए उनका धन्यवाद किया। संत पापा ने मारिया जोसेफ, स्टीवन, सिस्टर जैशा जोसेफ, दम्पति डेविड और मारिया को अपना साक्ष्य देने के लिए धन्यवाद दिया।

“मैं इस अद्भुत, युवा और मिशनरी भूमि में आपसे मिलकर खुश हूँ!”

संत पापा ने मिशनरी पुरोहितो और धर्मबहनों के काम की प्रशंसा की जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य से इस क्षेत्र में सुसमाचार का प्रचार किया है, साथ ही आधुनिक समय के मिशनरियों के काम की भी प्रशंसा की जो दूरदराज के समुदायों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।

उन्होंने कहा, "सभी के लिए 'शांति और प्रेम' का साधन बनने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है," जैसा कि डीपीएमटी की धर्मबहन जैशा जोसेफ ने कुछ ही समय पहले एकत्रित लोगों से कहा था। परिणामस्वरूप, हमारे चारों ओर के गिरजाघऱ, स्कूल, अस्पताल और मिशनरी केंद्र इस बात की गवाही देते हैं कि मसीह सभी को उद्धार दिलाने के लिए आया था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य भलाई के लिए अपनी पूरी सुंदरता में फले-फूले।

संत पापा ने कहा कि वे यहाँ की सुंदरता के "विशेषज्ञ" हैं, क्योंकि वे इसके चारों ओर हैं! वे एक शानदार भूमि में रहते हैं, जो पौधों और पक्षियों की एक महान विविधता से समृद्ध है। कोई भी व्यक्ति रंगों, ध्वनियों और सुगंधों से चकित हुए बिना नहीं रह सकता है। प्रभु इस समृद्धि को एक संकेत और एक साधन के रूप में उन्हें सौंपते हैं, ताकि वे भी उनके साथ और अपने भाइयों और बहनों के साथ सद्भाव में एकजुट हो सकें, हमारे आम घर का सम्मान करें और एक दूसरे की देखभाल करें।

संत पापा ने कहा, “अपने आस-पास देखने पर हमें प्रकृति की “मधुरता” नज़र आती है। फिर भी जब हम खुद को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है: वह नज़ारा जो हमारे अंदर तब बढ़ता है जब हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, जैसा कि डेविड और मारिया ने विवाह के संस्कार से जुड़े एक जोड़े के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बात किया। दरअसल, हमारा मिशन ईश्वर और अपने भाइयों और बहनों से प्यार करके हर जगह मसीह के सुसमाचार की सुंदरता फैलाना है।”

इस मिशन को पूरा करने में, स्टीवन ने हमें बताया कि आप में से कुछ लोग सबसे दूर के समुदायों तक पहुँचने के लिए लंबी यात्राओं का सामना करते हैं, कभी-कभी अपने घरों को पीछे छोड़ देते हैं। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि आप अकेले न रह जाएँ। पूरे समुदाय को इस प्रयास का समर्थन करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सेवा को शांति से पूरा कर सकें, खासकर जब मिशन की माँगों को पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ समेटना हो।

आगे संत पापा ने कहा कि मिशनरी कार्यों को करने का एक और तरीका है, वह यह है कि हम में से हर कोई मिशनरी बने जहाँ हम घर पर, स्कूल में, कार्यस्थल पर रहते हैं, ताकि हर जगह - जंगलों, गाँवों और शहरों में - परिदृश्य की सुंदरता एक ऐसे समुदाय की सुंदरता से मेल खाये, जहाँ लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं। येसु ने सिखाया है कि "तुम मेरे शिष्य हो, अगर तुम एक-दूसरे से प्यार करोगे।"

उन्होंने पापुआ न्यु गिनी के विश्वासियों को एक-दूसरे से प्रेम करने के लिए आमंत्रित किया ताकि "व्यक्तिगत, पारिवारिक और जनजातीय विभाजनों पर काबू पाया जा सके, लोगों के दिलों से भय, अंधविश्वास और जादू-टोना को दूर किया जा सके, तथा हिंसा, बेवफाई, शोषण, शराब और नशीली पदार्थें के दुरुपयोग जैसे विनाशकारी व्यवहारों को समाप्त किया जा सके।"

उन्होंने कहा कि ये व्यवहार ऐसी बुराइयाँ हैं जो उन लोगों की खुशियाँ छीन लेती हैं जो इनमें शामिल होते हैं। "हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और इसकी सुंदरता दुनिया को ठीक कर सकती है, क्योंकि इसकी जड़ें ईश्वर में हैं। हम सभी को इस प्रेम को फैलाने और उसकी रक्षा करना है, भले ही ऐसा करने से ग़लतफ़हमियाँ और विरोध पैदा हो सकता है।”

संत पापा फ्राँसिस ने पापुआ न्यू गिनी के एक पिता, धर्मशिक्षक और शहीद धन्य पीटर टू रोट की गवाही को याद करते हुए कहा कि उन्होंने परिवार की एकता की रक्षा के लिए उन लोगों के सामने अपना जीवन समर्पित कर दिया जो इसकी नींव को कमजोर करना चाहते थे।

संत पापा ने कहा कि उनके देश में घूमने के बाद, कई पर्यटक घर लौटते समय कहते हैं कि उन्होंने "स्वर्ग" देखा है। वे आमतौर पर प्राकृतिक सुंदरता का उल्लेख करते हैं जिसका उन्होंने आनंद लिया। संत पापा ने कहा कि देश का सबसे बड़ा खजाना, वह “सुंदर और आकर्षक खजाना” तो उनके दिलों में है और दान और प्रेम के कार्यों में व्यक्त होता है।

उन्होंने कहा “मैं यह बात खास तौर पर आप बच्चों से कहता हूँ, आपकी संक्रामक मुस्कान और आपके उल्लासपूर्ण आनंद के साथ, जो हर दिशा में फैलता है,” “आप सबसे खूबसूरत छवि हैं जिसे आगंतुक अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने दिलों में रख सकते हैं!”

अपना संदेश समाप्त करते हुए संत पापा ने कहा, “मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप एक प्रेमपूर्ण कलीसिया के रूप में अपनी उपस्थिति से इस खुशहाल भूमि को सुशोभित करना जारी रखें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।”

