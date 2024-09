वानिमो, आशा और एकता के लिये सन्त पापा फ्राँसिस की यात्रा अहं

वाटिकन सिटी

वानिमो, रविवार, 8 सितम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): पोर्ट मोरस्बी में ख्रीस्तयाग समारोह के समापन के बाद सन्त पापा फ्राँसिस ने रविवार को पापुआ न्यू गिनी के वानिमो शहर के लिये प्रस्थान किया। वानिमो सैंडॉन प्रान्त की राजधानी है, जहाँ 9,809 लोग निवास करते हैं। पवित्र क्रूस को समर्पित कथलिक महागिरजाघर इस धर्मप्रान्त का प्रमुख महागिरजाघर है।

वानिमो के महागिरजाघर के प्राँगण में ही सन्त पापा ने विश्वासियों को दर्शन दिये तथा महागिरजाघर के प्राँगण में स्थित मरियम की प्रतिमा पर उन्होंने सोने का गुलाब अर्पित किया।

ग़ौरतलब है कि एक प्राचीन प्रथा के अनुसार, काथलिक कलीसिया परमाध्यक्ष सन्त पापा द्वारा उनकी प्रेरितिक यात्राओं के दौरान मरियम तीर्थों पर, सफेद संगमरमर के आधार पर टिके एक चाँदी के फूलदान में स्थित सोने का गुलाब चढ़ाया जाता है।

वानिमो में भक्तसमुदाय के बीच सन्त पापा फ्राँसिस का अभिवादन यहाँ के काथलिक धर्माध्यक्ष फ्राँसिस मेली ने किया। उन्होंने कहा, अत्यंत हर्षोल्लास और धन्यवाद के साथ वानिमो सैंडौन प्रांत परमपावन की पापुआ न्यू गिनी यात्रा का हिस्सा बनकर प्रसन्न है। आज की यात्रा संस्कृतियों, जातीय समूहों, जनजातियों, भाषाओं और राष्ट्रों के बीच प्रेम और सद्भाव को दर्शाती है।

सन्त पापा से उन्होंने कहा, आपकी यात्रा संघर्षों और युद्धों, हिंसा, विशेष रूप से लैंगिक हिंसा, असमानता, जादू-टोना-संबंधी हिंसा, जलवायु परिवर्तन, सफेदपोश अपराध, कानून और व्यवस्था की समस्याओं आदि से प्रभावित दुनिया में शांति का प्रतीक है। हम हिंसा और मानव परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले सभी कार्यों की निंदा करते हुए आशा, एकता, शांति और प्रेम को बढ़ावा देने के आपके प्रयासों की सराहना करते हैं।

वानिमो में आपकी उपस्थिति अत्यधिक महत्व रखती है क्योंकि आप असीसी के संत फ्रांसिस की शिक्षाओं को अपनाते हैं, जो आपके प्रेरितक उदबोधन इवेंजेली गाओदियुम और आपके विश्व पत्र लाओदातो सी में परिलक्षित हुई हैं। धर्माध्यक्ष मेला ने कहा, इन शिक्षाओं के माध्यम से, आप उस प्रभु ईश्वर की दुनिया को याद करते हैं जिन्होंने अपनी छवि और समानता में मानव जाति का निर्माण किया।

धर्माध्यक्ष मेली ने आशा व्यक्त की कि सन्त पापा फ्राँसिस की वानिमो यात्रा वानिमो के सभी काथलिकों और अन्य सम्प्रदायों के ख्रीस्तीयों के लिये, खासकर इस सबसे चुनौतीपूर्ण समय में, नवीन उत्साह और आशा का संचार कर, उन्हें विश्वास और मिशन में एकजुट करेगी।

