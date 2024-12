भारत, तमिलनाडु में हिंसा और दुर्व्यवहार पीड़ितों की देखभाल करती

एन्नी प्रीकेल

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 10 दिसंबर 2024 : दुर्व्यवहार से बचे लोग अक्सर उससे कहते हैं, "मुझे नहीं पता कि लोग मुझे क्यों अस्वीकार करते हैं या अब वे मुझे अलग नज़रिए से क्यों देखते हैं। मुझे स्वीकार नहीं किया जाता। मैंने कुछ भी नहीं किया है।" यह बात भारतीय सिस्टर जॉन्सी नामिकाइराज ने वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में साझा किया। अक्सर पीड़ित और उनके परिवार ही कलंकित होते हैं जब लोगों को दुर्व्यवहार के बारे में पता चलता है।

सिस्टर जॉन्सी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो तमिलनाडु के एक पहाड़ी क्षेत्र गुडालुर के समुदाय के गरीब के बच्चों के साथ काम करती हैं। "कुछ ने विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है: शारीरिक, मानसिक और यौन दुर्व्यवहार। हमारे पास उनके लिए एक घर है, हम उनकी देखभाल करती हैं और प्राथमिक चिकित्सा भी प्रदान करती हैं। जब वे हमारे पास आते हैं, तो हम विभिन्न चरणों में परामर्श प्रदान करते हैं।" संत बारतोलोमिया कपिटानियो और संत विनचेंसा गेरोसा की दया की धर्मबहनों के धर्मसमाज (एससीसीजी), जिन्हें मारिया बम्बिना की धर्मबहनों के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1832 में इटली के लोवेरे में हुई थी। सिस्टर जॉन्सी इसी धर्मसमाज की सदस्य हैं।

सिस्टर जॉन्सी ने सामाजिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए बताया कि गरीबी और परित्याग दुर्व्यवहार के लिए उपजाऊ जमीन है। "इन लड़कियों को घर पर ज़रूरी गोपनीयता नहीं मिलती है, और फिर गरीबी होती है। माता-पिता उन्हें अकेले छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें काम करने जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, नाबालिगों को अपने ही पड़ोसियों या परिवार को जानने वाले लोगों के हाथों दुर्व्यवहार सहना पड़ता है।" तमिलनाडु भारत के सबसे औद्योगिक और अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में से एक है। फिर भी, सामाजिक असमानताएँ और बाल श्रम, कुपोषण, बेरोज़गारी और दुर्व्यवहार जैसी समस्याएँ हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, "जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वे अंदर से टूट जाते हैं।" "ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब कोई उनके करीब जाता है, तो उसे पता चलता है कि उनका घाव कितने गहरा हैं।" सिस्टर जॉन्सी वर्तमान में 50 युवतियों/लड़कियों की देखभाल करती हैं, जिनमें से कई अनाथ या आधी अनाथ हैं। धर्मसमाज उन्हें चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वे आवास और शिक्षा प्रदान कर सकती है। दुर्भाग्य से, दूसरों को वापस घर भेजना पड़ता है, जहाँ वे अक्सर सुरक्षित नहीं होते हैं। पीड़ितों तक पहुँचने के लिए, धर्मसमाज के पास एक हॉटलाइन भी है, "चाइल्डलाइन 1098", जहाँ पीड़ित और "दयालु" नागरिक दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

सिस्टर जॉन्सी ने बताया कि भारत में दुर्व्यवहार अभी भी एक सामाजिक रोक है और यह प्रभावित लोगों की मदद करने के उनके काम में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चूंकि लैंगिकता के बारे में बात करना शर्मनाक है, इसलिए कई लोगों के लिए यौन हिंसा के बारे में बात करना और भी मुश्किल है और इसलिए, इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। सिस्टर जॉन्सी ने कहा, "हमारी संस्कृति में, हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं।" इससे रोकथाम और भी मुश्किल हो जाती है और पीड़ितों और उनके परिवारों को और भी अधिक पीड़ा होती है, खासकर जब अपराधी का नाम नहीं लिया जाता और उसे दंडित नहीं किया जाता, बल्कि इसे छिपाया जाता है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर मामले घर पर ही होते हैं, जहाँ रिपोर्ट न किए जाने वाले अपराधों की संख्या और भी ज़्यादा है। इस स्थिति के विपरीत, 2024 की गर्मियों में एक नया दंड संहिता लागू किया गया। अन्य बातों के अलावा, इसमें पुलिस और अदालतों द्वारा मामलों की तेज़ी से प्रक्रिया करने की बात कही गई है।

भारत में काथलिक कलीसिया इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुर्व्यवहार का मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा प्रतिबद्ध है। 2023 की शरद ऋतु में, सिस्टर जॉन्सी को पोंटिफ़िकल ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञान संस्थान (आईएडीसी) में सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रोम भेजा गया था। अब वह रोम में सीखी गई बातों को भारत में स्कूलों और शरणार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाती हैं, जिनके पीड़ित बनने का जोखिम अधिक है। उन्होंने बताया कि कुछ प्रगति हुई है। "जब से हमने जागरूकता बढ़ाना शुरू किया है, तब से ऐसे माता-पिता अधिक हैं जो समस्या के बारे में बात करते हैं, हर जगह नहीं, लेकिन कुछ मामलों में, वे धीरे-धीरे इसके बारे में अधिक बात कर रहे हैं। हम बच्चों को बात करना और माता-पिता को सुनना सिखाते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हम धीमी प्रगति देख सकते हैं।"

हालाँकि भारत में काथलिक कलीसिया अल्पसंख्यक (जनसंख्या का दो प्रतिशत से भी कम) है, लेकिन सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। उनके नेटवर्क के माध्यम से, कलीसिया के पास न केवल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here