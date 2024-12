समर्पित जीवन के 25 साल पूरे होने का छोटे-छोटे ‘टुकड़ों’ में समारोह

सिस्टर कैटलेहो खांग, एसएनजेएम

पीटरमैरिट्जबर्ग, मंगलवार 10 दिसंबर 2024 : ईश्वर के आह्वान के प्रति आभार प्रकट करने और गरीबों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, बोर्डो का पवित्र परिवार की धर्मबहनों के धर्मसमाज की सदस्य सिस्टर 'मैम्फेटेली क्लेमेंटाइन सेकांत्सी ने अपने धर्मसमाजी जीवन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक अनूठा तरीका चुना। सिस्टर सेकांत्सी अपनी खुशी को दूसरों के साथ छोटे-छोटे 'टुकड़ों' में साझा करना चाहती थीं।

सिस्टर की प्रेरिताई में पीटरमैरिट्जबर्ग में बेघर लोगों के साथ खाना बनाना और खाना बाँटना शामिल है, जिन्हें संत मेरी काथलिक पल्ली के सूप किचन और लाइफ चेंजर नामक दो संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए, अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए, सिस्टर सेकांत्सी ने अपने परिवार और दोस्तों से 25 सप्ताह तक सड़कों पर रहने वाले लोगों को भोजन खिलाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए कहा।

उन्हें लगा कि यह उनके काम में दूसरों को शामिल करने का एक तरीका होगा, ताकि वे अपने काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। इससे उनके करीबी लोगों में जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिली, ताकि वे गरीबों की दुर्दशा को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनकी सहायता करने में शामिल हो सकें।

वे कहती हैं, “मैंने पीटरमैरिट्जबर्ग में सड़कों पर रहने वाले युवाओं को आशा और प्रोत्साहन देने के काम को दिल से अपनाया है।” सड़कों पर रहने वाले लोगों के साथ काम करने वाली एक टीम के हिस्से के रूप में, वह परामर्श देने और प्रार्थना सभाओं के आयोजन में शामिल हैं, जहाँ वह उनके साथ ईश्वर का वचन साझा करती हैं। उन्होंने कहा, “पवित्र परिवार के जीवन के बारे में प्रार्थना और चिंतन, हमेशा उन सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत रहा है, जिनका हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला है।”

सिस्टर सेकांत्सी ने याद किया कि उन्होंने अपने 25 साल के धर्मसमाजी जीवन में कई प्रेरितिक भूमिकाएँ निभाई हैं। उन्होंने धर्मशिक्षिका, रेडियो प्रस्तोता, दत्तक ग्रहण सामाजिक कार्यकर्ता, प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए प्रेरितिक देखभाल एजेंट और सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए एक सहायता कार्यकर्ता के रूप में काम किया है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने जुनून के साथ, सिस्टर सेकांत्सी ने कहा कि उनका वर्तमान प्रेरिताई सड़कों पर लोगों के साथ जाना शामिल है। "मैं अक्सर भले समारी के दृष्टांत में येसु के उन वचनों पर विचार करती हूँ जहाँ उन्होंने कहा, '... जाओ और वैसा ही करो'।"

मोसोथो धर्मबहन के रूप में अपने मिशनरी जीवन के दौरान, सिस्टर सेकांत्सी को उन प्रथम मिशनरी धर्मबहनों से प्रेरणा मिली, जिन्होंने 1864 में अपना देश, फ्रांस छोड़ा और 1865 में लेसोथो पहुँचीं।

पिछले कुछ वर्षों में, लेसोथो को दुनिया के विभिन्न देशों की धार्मिक महिलाओं से बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, "जब मैं लेसोथो में हमारे धर्मसमाज और कलीसिया का इतिहास पढ़ती हूँ, तो मैं उनकी प्रतिबद्धता से प्रोत्साहित होती हूँ और मुझे एहसास होता है कि उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए कितनी निस्वार्थ भावना से खुद को समर्पित कर दिया।" सिस्टर सेकांत्सी ने कहा, "मैं उन निस्वार्थ मिशनरी महिलाओं के कंधों पर खड़ी हूँ, जो मुझसे पहले आई थीं।"

वर्ष 2003 में, सिस्टर सेकांत्सी को धर्मबहनों के एक अंतर-सांस्कृतिक समुदाय में रहने वाली मिशनरी के रूप में रवांडा भेजा गया था। उन्होंने कहा, "विविध राष्ट्रीयताओं के इस समुदाय की संरचना के माध्यम से ही हमने रवांडा के लोगों को यह दिखा दिया कि एकता संभव है।" "पवित्र परिवार की धर्मबहन के रूप में, प्रभाव समुदाय में जीवन देने वाले रिश्तों के माध्यम से होता है, जो हमें अलग-अलग प्रेरितिक कार्यों में ले जाता है, ताकि हम एक साथ गवाही दे सकें।"

रवांडा के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टर सेकांत्सी परिवारों और बीमार लोगों को प्रेरितिक देखभाल प्रदान करने के लिए आईं। उन्होंने कहा, "मैंने नरसंहार से प्रभावित लोगों के परिवारों से मिलने और स्वस्थ संबंध बनाते हुए अपनी प्रेरिताई को अपनाया और उनके सुख, दुख और चुनौतियों को साझा किया।" उन्होंने कहा, "मैं लोगों और समुदाय का हिस्सा बन गई और मुझे धर्मसभा की सच्ची भावना महसूस हुई।"

दक्षिण अफ्रीका में, सिस्टर सेकांत्सी ने मुख्य रूप से बाल संरक्षण सेवा प्रदाता के रूप में परिवारों के साथ काम किया, तथा जरूरतमंद बच्चों की देखभाल की।

सिस्टर सेकांत्सी का मानना ​​है कि, हर प्रेरितिक विभाग में जहाँ वे अपनी सेवा देती हैं, उनकी जिम्मेदारी पवित्र परिवार के करिश्मे के अनुसार लोगों के साथ रहना और संवाद बनाना है।

उन्होंने कहा, "सादगी उन मूल्यों में से एक है जिसके लिए नाज़रेथ का पवित्र परिवार जाना जाता है।" बेघर लोगों के साथ अपने काम में, सिस्टर सेकांत्सी उनके सुधार में सहायता के लिए एक प्रेमपूर्ण, गैर-न्यायिक और उत्साहजनक वातावरण बनाने का प्रयास करती हैं, उन्होंने बताया कि सड़कों पर रहने वाले अधिकांश लोग नशा आदि व्यसनों से जूझते हैं। सिस्टर सेकांत्सी ने कहा, "मैं एक टीम का हिस्सा हूँ जो उन्हें जीवनरक्षक सेवाएं प्रदान करती है। मेरी भूमिका निराश लोगों को आशा देना, हतोत्साहित लोगों को प्रोत्साहन देना, शक्तिहीन लोगों को सशक्त बनाना और एक सुरक्षित वातावरण देना है जो बेहतर जीवन के लिए बदलाव को बढ़ावा देता है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here