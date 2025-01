Specola: Estudiantes del mundo en la escuela estiva de astronomía y astrofísica

Veinticinco jóvenes de 21 naciones, en su mayoría países en desarrollo, explorarán el universo a través del innovador telescopio James Webb. El curso, que celebra su 19ª edición, ha formado a futuros profesionales del sector en el 85% de los casos.

Vatican News

Desde las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb (JWST) en julio de 2022, el mundo ha sido testigo de una transformación en la astronomía. El próximo mes de junio, veinticinco estudiantes de veintiún naciones diferentes explorarán el universo con el telescopio James Webb mientras participan en la Escuela de Verano 2025 de la Specola Vaticana, el Vatican Observatory Summer School – VOSS, en la sede del Observatorio en las Villas Papales de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

Las áreas científicas de estudio

La Escuela de Verano VOSS 2025 ofrecerá una visión completa de los principales resultados del Telescopio James Webb en sus tres primeros años de funcionamiento (2022-2025), abarcando las cuatro áreas principales de la ciencia: (1) primera luz del universo y reionización, (2) formación y evolución de las galaxias, (3) nacimiento de estrellas y sistemas protoplanetarios, y (4) sistemas planetarios y origen de la vida. Los estudiantes también realizarán una serie de prácticas para aprender a procesar y analizar los datos del telescopio espacial La escuela de verano VOSS 2025 pretende transmitir el entusiasmo de la investigación astronómica en la era del telescopio espacial James Webb y proporcionar los conocimientos necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación que abarquen una amplia gama de temas de astrofísica.

Los profesores

Los profesores de la escuela de verano VOSS 2025 son: Eiichi Egami (Presidente), Universidad de Arizona, EE.UU.; JWST/ NIRCam team; ex-alumno VOSS 1990. Guy Consolmagno, S.J.(Director), Specola Vaticana. David Brown, S.J.(Decano), Specola Vaticana. Roberto Maiolino, Universidad de Cambridge, Reino Unido; JWST/ NIRSpec team; ex-alumno VOSS 1993. Almudena Alonso-Herrero, Centro de Astrobiología, ES; JWST/MIRI team; ex-alumna VOSS 1993. Maria Drozdovskaya, Physikalisch Meteorologisches Observatorium Davos und Weltstrahlungszentrum - PMOD/WRC, CH. Thomas Greene, NASAAmes Research Center, US; JWST/ NIRCam y MIRI team.

Ayer estudiantes, hoy profesionales

Ésta es la decimonovena escuela de verano de Specola Vaticana. Desde la primera VOSS en 1986, más de 450 estudiantes han participado en estas escuelas de verano. Las escuelas están abiertas a estudiantes universitarios y de doctorado de todo el mundo. La mayoría de los estudiantes seleccionados proceden de países en vías de desarrollo; la selección no tiene en cuenta las condiciones económicas, ya que no se cobra matrícula y los benefactores proporcionan ayuda financiera adicional para el viaje y el alojamiento a través de la Vatican Observatory Foundation. Esto garantiza que todos los estudiantes admitidos tengan la oportunidad de participar. Más del 85% de los ex alumnos de la VOSS siguen trabajando hoy como astrónomos profesionales, incluyendo algunas de las figuras más importantes de la astronomía contemporánea. Algunos de ellos han regresado como profesores del VOSS. De hecho, tres de los conferenciantes del VOSS 2025 son ex-alumnos de las escuelas pasadas. Uno de ellos, el Dr. Alonso Herrero, comenta: «Asistir a la escuela de verano de la Specola Vaticana fue una de las mejores experiencias de mi vida, no sólo desde el punto de vista del aprendizaje, sino que también me permitió forjar amistades y colaboraciones para toda la vida. Es un honor para mí impartir clases en el VOSS 2025 y estoy deseando conocer a los estudiantes y compartir con ellos algunos de los mayores descubrimientos realizados con el telescopio James Webb hasta ahora».

Emprender una carrera en astronomía

Los veinticinco estudiantes seleccionados para la escuela de verano VOSS 2025 pasarán cuatro semanas en el observatorio vaticano: asistirán a conferencias, trabajarán en proyectos relacionados con su investigación, viajarán y, si es posible, conocerán al Papa Francisco. Los estudiantes fueron elegidos entre más de 170 candidatos mediante la presentación de un currículum vítae, un informe personal y dos cartas de presentación. La selección se hizo en función de sus logros en el estudio y en la investigación hasta la fecha, en función de si estos estudiantes seguirían una carrera en astronomía, y en función de su capacidad para interactuar entre sí durante el programa de un mes de duración. La inscripción está limitada a dos estudiantes por país. El grupo incluye participantes de todas las partes del mundo: dos de África, dos de Asia, once de Europa y América del Norte, ocho de América Latina y dos de Oceanía. La distribución entre hombres y mujeres es casi equitativa, aunque el sexo no fue un criterio de selección. La mitad de ellos nacieron después del 1 de enero de 2000.