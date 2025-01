Siria, Zenari: se ha abierto una rendija de esperanza

Se celebró en Damasco, el 31 de diciembre de 2024, un encuentro entre el nuevo líder al-Yolani y los jefes del clero cristiano: un acontecimiento que, según observó el nuncio, era «inimaginable» hasta hace tres semanas. En la entrevista con los medios vaticanos, el cardenal insiste en la delicadeza de una paz aún «frágil», en la que todos trabajan para «caminar con sus propias piernas».

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

El líder de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al-Jolani, se reunió en Damasco, el martes 31 de diciembre de 2024, con representantes del clero cristiano, en medio de la preocupación de las minorías sirias que esperan garantías del nuevo poder.

Tras este encuentro, en la Jornada Mundial por la Paz que se celebra el 1 de enero, informó a los medios vaticanos el nuncio apostólico Mario Zenari, que desde Italia, donde pasa un descanso por las fiestas navideñas, mantiene una línea directa constante con los delegados llegados a la capital siria desde las distintas regiones del país.

En evidencia 31/12/2024 Alepo, Jallouf: Este año en el belén no hay guerra sino esperanza jubilar El vicepárroco franciscano cuenta las celebraciones de la comunidad católica latina en la ciudad siria: a pesar de una situación completamente nueva e inesperada, la Navidad se ha ...

Eminencia, ¿qué reacciones ha recibido y qué valor cree que tiene la reunión en este momento para el desarrollo de las relaciones entre los cristianos y las autoridades políticas que han asumido el gobierno?

Es un acontecimiento inimaginable en la historia de Siria hasta hace tres semanas. Escuché algunos testimonios, los obispos y sacerdotes presentes salieron con cierta esperanza para el futuro de Siria. Ahmed Al Jolani prometió que será una Siria de todos, una Siria inclusiva, y al final deseó una Feliz Navidad y un año de paz.

También hay que decir que, como estas autoridades religiosas llegaban de todas partes y las de Alepo se retrasaron un poco, quiso esperar a que estuvieran todos presentes: es algo especial que augura cosas buenas, esperemos.

Además, hace una semana tuve la oportunidad de reunirme con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores: como soy decano del cuerpo diplomático, quiso verme. A nivel de dirigentes nos entendemos, debo decir, en ciertos principios y valores fundamentales. Por supuesto, luego habrá que ver la acción, pasar de las palabras a los hechos. En cualquier caso, en la reunión de ayer (ndr, 31 de diciembre) y en las demás reuniones -en Alepo, luego con los cristianos del centro y del sur- todos los obispos mostraron cierto optimismo, sin embargo algunos cristianos, sobre todo al principio, estaban muy temerosos. Muchos querían abandonar Siria inmediatamente. Esperamos...

En evidencia 30/12/2024 Siria: Una hoja de ruta para la transición El nuevo líder de facto en Siria, Aḥmad Ḥusayn al-Shara, concedió una larga entrevista a la cadena de televisión árabe Al Arabiya. Entre los temas tratados estuvo también la ...

¿Cuál es el mensaje que cree que dirige a estos cristianos?

Inmediatamente les dije a los cristianos: no tengan miedo, quédense. No es el momento de abandonar Siria, sino que es el momento, también para los cristianos de fuera del país, de regresar. Porque debemos estar en primera línea; como cristianos, se nos da, al menos de palabra, esta oportunidad. Debemos estar presentes en la reconstrucción de la nueva Siria proponiendo los valores de la salvaguarda de los derechos humanos, de la libertad, del respeto a todos.

¡Ay de nosotros! Todos son libres, pero como nuncio pido este compromiso, lo pido sobre todo a las personas que pueden aportar contribuciones particulares. Pronto comenzará la redacción de la nueva Constitución: he hecho un llamamiento a quienes tienen una cierta formación en derecho constitucional, a los médicos, a los ingenieros. Es hora de arremangarse. He dicho esto a todos los sirios, y a los cristianos en primera fila. Si un día ya no nos quieren, esperemos que no, entonces diremos "adiós". Pero debemos estar ahí.

¿Fue la Navidad un tiempo de verdadero renacimiento para ustedes?

La Navidad se celebraba con ese ambiente de alegría, de esperanza. Pero también, en ciertas comunidades, con cierto temor. A este respecto, me gustaría decir que cuando vi por televisión al Papa abriendo la Puerta Santa en San Pedro, pensé en cómo en Siria, hasta unas semanas antes, estaba muerta, enterrada.

Y yo, en vísperas de la apertura del Jubileo, no dejaba de hacer la observación de que en el corazón de tantos, en Siria, no hay visión de futuro. De repente, inesperadamente, esta esperanza enterrada ha reaparecido y se ha abierto una brecha. Una gran puerta de esperanza, como la de la basílica de San Pedro, no se ha abierto de par en par, pero es una brecha, una apertura. Ya es algo.

Las puertas de las cárceles de Siria se abrieron para que la comunidad internacional pudiera ver los daños de la continua violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Assad. ¿Cuáles son sus sentimientos, Eminencia?

Gran dolor, gran tristeza. Es conmovedor. También celebramos la Navidad sobre fosas comunes. Estos horrores eran conocidos. Era casi imposible hacer nada, pero había que intentarlo. Estas puertas del horror que se han abierto también plantean un examen de conciencia a cada uno de nosotros, a la comunidad internacional: se podría haber hecho más para evitar todo este dolor.

Sin embargo, ahora también existe un cierto temor. Refiriéndonos al tema del Día de la Paz de hoy, el tema da que pensar porque existe un gran riesgo de caer en la espiral de la venganza y de las ejecuciones sumarias. ¡Ay de caer en esta espiral! Hay motivos para la reflexión, también por parte de la comunidad internacional. La justicia debe ser regular, justa.

El Papa da las gracias a quienes en las zonas de conflicto trabajan por el diálogo y las negociaciones. Contemplando la experiencia siria y, más en general, el contexto de Oriente Medio, ¿tiene usted también ganas de dar las gracias?

He tenido de la providencia, en los dieciséis años que he vivido en Siria, en medio de un conflicto sangriento, la oportunidad de ver a muchos buenos samaritanos, personas de fe y de todas las confesiones religiosas. También personas animadas por una concepción sumamente humana de la dignidad de la persona.

Muchos de ellos perdieron la vida, murieron al acudir en ayuda de otros. Hay que recordarlos, tenemos un gran deber de gratitud.

Un llamamiento a la protección de la mujer...

Sé que entre los puntos que los cristianos, pero no sólo los cristianos, quieren salvaguardar en la nueva Constitución se encuentra también este, sobre el que tendremos que trabajar. Y también quisiera hacer otro llamamiento. La comunidad ante estas bellas promesas repite expresiones como "espera y verás". Lo he cambiado, no me gusta tanto, mejor trabajar y ver.... Repitiendo de nuevo esperar en el envío de ayuda, en el levantamiento de sanciones, yo diría que no. Me apetece hacer una gran invitación a la comunidad internacional: ¡trabajen!

Esta es una paz muy, muy frágil para Siria. Un momento muy delicado. La paz es un don de Dios que no somos capaces de construir, pero San Pablo VI dijo: el nombre de la paz es desarrollo. Una Siria destruida, con una economía que se hunde, con infraestructuras dañadas, la mitad de los hospitales que no funcionan, escuelas destruidas, gente que pasa hambre, que no tiene electricidad... Si queremos la paz en Siria, debemos garantizar el desarrollo. El nuevo nombre de la paz es desarrollo para ayudar a Siria a levantarse y caminar sobre sus propios pies.