«Profetisas de la esperanza», el genio de las monjas y la fuerza de la comunicación

Experiencias, testimonios, proyectos, misiones de consagradas de todas las latitudes hoy en la «Conferencia Jubilar Global con Religiosas», evento promovido por el Dicasterio para la Comunicación en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Desde la atención pastoral a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, al trabajo en favor de las mujeres víctimas de la violencia en Uganda o contra la trata de personas.

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

La niña sudamericana a la que un tren cortó las piernas a su paso por México, delante de su madre. Otra niña de 8 años en Filipinas encerrada a oscuras en una habitación con su tía vendiendo su cuerpecito por Internet. La mujer, o, mejor dicho, las muchas mujeres embarazadas por sus verdugos en Uganda, rechazadas por sus familias y entrenadas para fabricar armas. Los refugiados, los sin techo, los adolescentes víctimas de la violencia, las familias pobres, los niños desnutridos sin educación ni atención médica. El esplendor de los frescos del siglo XVI de la Sala Sixtina no fue suficiente para suavizar el puñetazo en el estómago que supusieron las historias y testimonios relatados por monjas de todo el mundo durante la Conferencia Jubilar Mundial con Religiosas celebrada en la mañana del 23 de enero en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

La comunicación como don

Un evento, promovido por el Dicasterio para la Comunicación con el apoyo de la Fundación Hilton (juntos colaboran en el Proyecto Pentecostés) en el contexto del Jubileo dedicado a las comunicadoras, que pretendía ser una plataforma y un escaparate de las experiencias, obras y misiones de religiosas de diferentes latitudes y del modo en que los medios de comunicación -antiguos y nuevos- son una herramienta fundamental para estas experiencias, obras y misiones. Porque, sí, gracias a los medios sociales, a las radios, a los sitios web o simplemente a la escucha, la niña sudamericana fue llevada a un centro de acogida de migrantes, luego a Tennessee y, aunque perdió sus miembros, recuperó la sonrisa; la niña filipina fue salvada del horror de la web; las mujeres ugandesas aprendieron a coser bolsos y ropa, proveyendo a sus necesidades personales pero también a las del pueblo que las había rechazado. Y todo ello gracias, precisamente, a la comunicación, entendida en el sentido etimológico de «cum» y «munis»: «La comunicación como don recíproco de sí», dijo el Prefecto Paolo Ruffini, en su saludo inicial.

Ejemplos de genio femenino

Quince ponentes (un gran número de mujeres estuvieron presentes, 12 de las 15) ofrecieron atractivos testimonios de zonas de África, Europa o el sudeste asiático asoladas por catástrofes durante este acto a medio camino entre la conferencia de prensa, el curso de formación y la mesa redonda. Monjas «profetisas de la esperanza», se las definió; monjas «con las manos en la masa», fuertes, resistentes, ejemplos de «ternura», sí, pero reacias a compartir comidas y alojamiento con los pobres a los que asisten, a ponerse detrás de la cámara para denunciar en cortometrajes los dramas de su propio pueblo, reacias a enseñar a mujeres analfabetas a hablar por la radio o a llamar a las puertas de los ricos para reclamar ayuda para los niños en riesgo de pasar hambre. El «genio femenino» predicado por los tres últimos Papas, en definitiva, se dejó ver plásticamente en las intervenciones de las participantes en la conferencia, que visitaron el Palacio Pío, sede de los medios de comunicación vaticanos, el Museo de la Radio Vaticana y la Basílica de San Pedro.

La creatividad de las monjas

El saludo del Prefecto de la BAV, el salesiano Mauro Mantovano, y una oración a la Virgen abrieron el acto. La recitó el secretario del Dicasterio para la Comunicación, el padre Lucio Ruiz, que dijo a las hermanas: «Necesitamos vuestra sabiduría, vuestro dinamismo, vuestra creatividad, vuestro amor». Ruffini habló también del amor, recordando cómo fue «la primera fuente de comunicación» de los primeros cristianos: «Se les reconocía por cómo se amaban». «La comunicación transforma las relaciones en vínculos», dijo el prefecto, y hoy, en esta época de cambios, debemos “vivir la comunión”: “Vivimos en un tiempo rápido, no podemos detenerlo, pero podemos tomarnos un tiempo de reflexión para devolver a la comunicación su sentido más profundo». A las monjas, el responsable del Dicasterio les dijo: «Necesitamos el amor creativo de las monjas».

El legado de la Fundación Hilton

Que es un poco el mandato dado por Conrad Hilton a la Fundación que lleva su nombre. En su testamento, recordó su nieta Linda, Hilton expresó una clara intención de destinar «la mayor parte» de los fondos «en beneficio de las monjas de todo el mundo». «Hemos sido fieles a este servicio desde el 54», dijo Linda Hilton. «En los últimos años, se han entregado 614 millones de dólares a religiosas que defienden comunidades, que promueven la paz y la justicia, especialmente si tienen acceso a la educación o tienen voz en la mesa de toma de decisiones. Madres y hermanas que educan a los niños, cuidan de los necesitados, están al lado de los oprimidos».

Al lado de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

La hermana Norma Pimentel, primera oradora del acto, es un buen ejemplo. Ángel de los migrantes en el Río Grande y figura influyente en la escena eclesiástica estadounidense, lleva años ayudando a quienes se aventuran en los viajes de la esperanza de México a Estados Unidos. Una labor que ahora, con el nuevo Gobierno, se enfrenta a «una serie de nuevos retos»: «Con oraciones y apoyo intentaremos hacer todo lo posible para defender a los marginados y estar presentes», dijo la consagrada. A continuación, relató su vida en contacto con niños y familias de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, pero también de Colombia, Venezuela, Haití, así como de Ucrania, Rusia, China, todos «en condiciones terribles». Antes, Sor Norma no podía llevar estas experiencias a los micrófonos y las cámaras: «Intentaban arrastrarme al mundo de la política... Mi respuesta era siempre volver al mensaje del Evangelio». Entonces la monja se dio cuenta de que la comunicación podía ayudar a su trabajo. Un ejemplo es el de la niña sudamericana de 6 años que cruzaba México con su familia; al intentar subir a «La Bestia», el gran tren de mercancías que nunca se detiene, se cayó y el vehículo le seccionó las piernas. «La madre se había quedado atrás, vio toda la escena, recogió las piernas de su hija de las vías». La niña fue trasladada al hospital y luego al centro de la Hermana Norma: «Sobrevivió, llena de vida, sin piernas pero con una sonrisa en la cara porque estaba a salvo». La familia quería trasladarse a Tennessee; Pimentel colgó una foto en Facebook pidiendo ayuda para comprar billetes: se pidieron 1.500 dólares, se recibieron más de 8.000: «¡Y seguimos recibiendo fondos!». «Una respuesta tras una comunicación».

«Coser la esperanza» de las mujeres víctimas de la violencia en Uganda

Una salva de aplausos saludó el discurso de la hermana Norma, que continuó la hermana Rosemary Nirumbe, monja ugandesa definida por Time como «una de las 100 personas más influyentes» del mundo por su labor en favor de las víctimas de abusos y torturas. Son las mujeres secuestradas por el Ejército de Resistencia del Señor en Uganda, «entrenadas para matar», «peligrosas» para la sociedad, rechazadas por familias y parientes porque llevaban en su vientre al hijo de los secuestradores. «No sabía qué hacer con ellas... Estaban traumatizadas. Utilicé la única emisora de radio Fm para enviar un mensaje a las mujeres: ¡podéis venir al centro Santa Mónica en vuestro estado! Si estáis embarazadas venid como estáis, si sois víctimas de violencia sexual ¡venid! Era arriesgado, también escuchaban a los rebeldes, pero me arriesgué». Y así, muchas mujeres acudieron al Centro Santa Mónica con sus hijos. La Hermana Rosemary primero «educó» a las chicas «para que recibieran amor», luego puso en marcha el proyecto de sastrería para coser ropa y bolsos (uno se lo ha puesto ella misma hoy) y «coser esperanza». «Decidí comunicar a estas jóvenes que su futuro puede arreglarse, remendarse. Las obligaban a fabricar armas automáticas, así que las puse delante de máquinas de coser automáticas». La labor de la monja se ha extendido a pueblos, ciudades y regiones. En Sudán del Sur puso en marcha un programa de nutrición para 450 niños desplazados. «Pudimos alimentarlos a todos por primera vez». Esto ocurrió después de que la hermana Rosemary volara hasta Estados Unidos para decirle a un benefactor: «Si no alimentamos a estos niños al menos tres veces por semana, morirán rápidamente». «Ahora damos comida a los niños todos los días, se ha creado una escuela de la paz para enseñar a leer y escribir, ofrecemos asistencia sanitaria, incluso traemos medicinas de contrabando desde Uganda, pero no se lo digan a nadie».

Misión contra la trata

Con la misma fuerza habló la hermana Abby Avelino, delegada de la organización contra el tráfico de personas Talitha Kum. Filipina, se dedica a las mujeres y hombres engañados y explotados por los traficantes. A veces son los propios familiares: «Me dicen: "Era mi tío, ¿cómo ha podido pasarme esto? Sólo quería venir a Japón y encontrar trabajo"». Vidas arruinadas, como la de la chica arrojada a un coche nada más llegar al aeropuerto, obligada a trabajar en un club nocturno durante 20 horas: «Identificada, conseguimos llevárnosla», relató la monja. A continuación denunció el fenómeno que más ocupa hoy a los 5.000 miembros de Talitha Kum, la explotación en el mundo digital. Los niños, las primeras víctimas: «Hemos recibido casi 8 millones de denuncias por explotación online de 2019 a 2022». Las cifras aumentaron con la pandemia de Covid. Para combatir este nuevo reto, es necesario un esfuerzo conjunto de redes, organismos, ONG y seguridad pública. El anonimato y la rapidez de la red permiten que no se localice a los traficantes. Y las apps de citas y las redes sociales ofrecen nuevas plataformas de captación para trabajos forzados, estafas y pederastia. «Una niña de ocho años nos dijo: estaba confundida, mi tía me metió en un cuarto oscuro, no sabía qué hacer, tenía miedo. La explotaban, vendían su cuerpo por Internet». Ella también se salvó gracias a las denuncias (a menudo a través de Facebook), a la coordinación, a la ayuda de muchos jóvenes y a su capacidad de comunicación.

Contactos y puentes

A continuación tomaron la palabra la hermana Helen Alford y la hermana Natalie Becquart. Dominica, presidenta de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, la primera; javeriana, subsecretaria en el Sínodo de los Obispos, la segunda. Alford subrayó la importancia de la palabra: «Las víctimas hablan y esto forma parte de un proceso de curación». Becquart relató la experiencia del doble Sínodo sobre la sinodalidad, con tantas hermanas dispuestas a «comunicar sin crear divisiones», a «crear contactos y puentes», a «aprender unas de otras», a «escuchar también lo que no se dice».

El proyecto «On Our Radar»

Fue muy apreciada la intervención de Chris Walter, codirector de On Our Radar, un proyecto del Reino Unido que lleva a la «primera plana» a las personas que viven en los márgenes. ¿Cómo? Formando a periodistas y comunicadores en las mismas comunidades donde las «barreras», erigidas por la desconfianza hacia los medios de comunicación, «impiden que se compartan las historias». Se trabaja la convicción, las habilidades, la confianza, la creatividad; se organizan viajes, se explica cómo recabar información, cómo grabar vídeos. Se refuerza la autoestima ya que «cuando uno no se ve reflejado en los espacios mediáticos, la confianza en uno mismo se erosiona». Se busca a la gente en lugares físicos, ya que «es un mito que todo el mundo esté en línea», se intenta «elevar la calidad de lo que se produce». Los resultados son visibles: por ejemplo, en Sierra Leona, entre las elecciones presidenciales y la crisis del ébola, periodistas locales transmitieron por SMS noticias de lugares a los que los grandes medios no podían acceder: suburbios, campamentos, minas. Las películas «proyectadas sobre sábanas» fueron retomadas por periódicos internacionales. «La democracia está amenazada, el planeta también, hay conflictos, migraciones, polarizaciones sociales. Estas comunidades que atraviesan dificultades tienen la autenticidad de diseñar soluciones, pero no se les escucha. Nadie confía en los medios de comunicación», concluyó Walter. Necesitamos una «colaboración profunda» para «generar confianza» y contar historias «con», no «para».

No a una «muestra de dolor»

Una distinción fundamental, esta última, porque «hasta que el león no aprenda a contar la historia, será el cazador quien cuente su perspectiva», como reza un dicho africano citado en la sala por la hermana Dominic Dipio, profesora de la Universidad de Makerere (Uganda). Su intervención se alternó con la de Linda Previato, responsable de relaciones con los medios de comunicación del Cuamm, que proyectó las campañas de comunicación y narración de la organización dirigidas a «hacer de África la protagonista». Un trabajo de cuidado y selección de imágenes para no hacer «un espectáculo de dolor».

Contaminación digital

Entre las voces masculinas de la conferencia se encontraba también la del padre franciscano Paolo Benanti, experto en ética de la tecnología, presidente de la Comisión para el estudio de la IA de la Presidencia del Consejo italiano. «El primer reto de nuestra misión es producir alta calidad en un contexto mediático que es el peor posible», dijo «vivimos una contaminación digital». En este contexto, sin embargo, hay que estar ahí: «Es peor no estar que intentar estar», sobre todo ante las diversas fronteras de guerra o «guerras cognitivas en el espacio digital». Hay dos puntos subrayados por Benanti, en respuesta a las preguntas. El primero es la formación, que ya no es «algo que se transmite de la vieja a la nueva generación»: «Con los medios digitales es mi sobrino quien enseña a mi padre a utilizar la tableta. Los jóvenes tienen más experiencia que nosotros». Luego la promoción del Evangelio «una enzima que nos permite ingerir y proponer siempre algo nuevo».

La evangelización en línea de una monja ortodoxa

Entre extractos de los documentales de la hermana Lismy Parayil Chandy, el relato de la hermana Paola Moggi sobre una emisora de radio en árabe y dialectos locales en Sudán del Sur surgida de los escombros de la guerra civil, la evangelización de la hermana paulina Rose Pacatte «con la Biblia en una mano y la App en la otra», también hubo espacio en la conferencia para un debate sobre las oportunidades de las redes sociales. Moderado por la hermana Nina Krapic, de la Dirección Teológico-Pastoral del Dicasterio para la Comunicación, la hermana Neusa Santos, de la CLAR, el hermano Jordan Columba, productor del proyecto «Llamados a más», y la monja ortodoxa Vassa Larin, rusa nacionalizada estadounidense, profesora universitaria de historia de la Iglesia, influencer con el exitoso formato Café con la hermana Vassa. En concreto, la monja ortodoxa habló de su experiencia de evangelización online, que a menudo comienza con un poco de autoironía por el velo negro que cubre toda su cabeza, objeto de atención y bromas. «Digo que sí, que soy profesora, "liturgióloga" y también... icono de la moda. Luego os daré consejos de belleza, pero ahora hablemos de la vida de una santa. Es una tontería, pero sirve para bajar las defensas». A menudo hay cierta agresividad en las interacciones: «Parece que cuanto más se ataca, cuanto más se discrepa, más gente hace clic en el contenido», observa el Hermano Jordan. Y no faltan las reacciones airadas o preocupadas de los usuarios de Sister Vessa que, por ejemplo, se quejan de la guerra en Ucrania y del apoyo de las jerarquías eclesiásticas rusas. «La gente está desconcertada por la información en línea que absorbe o se le da, por lo que quiere darle sentido». La «empatía» y la «autenticidad» son las palabras clave, coincidieron los ponentes.

Mirando al futuro

Al final del acto -tras un momento de puesta en común en grupos lingüísticos y luego en asamblea- llegó el agradecimiento de Nataša Govekar, Directora de la Dirección Teológico-Pastoral del Dicasterio para la Comunicación, artífice del evento: «Me preguntaron: ¿esta conferencia es algo que se hace cada año o cada dos años? En realidad es la primera que se celebra. Esperamos que no sea la última».