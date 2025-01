El nuncio Cavalli: «Vengan a Medjugorje, lugar de gracia elegido por el Señor»

Entrevista con el arzobispo visitador apostólico, enviado por el Papa Francisco a la parroquia de las supuestas apariciones: es él quien lee previamente los mensajes atribuidos a la «Reina de la Paz» y autoriza su publicación.

Andrea Tornielli

«Medjugorje es un lugar normal, sin nada especial, y se ha convertido por gracia en un lugar espiritual al que acuden personas de todo el mundo. Llegan y allí comienzan a rezar». Así lo afirmó en una entrevista concedida a medios vaticanos el arzobispo de Lecco, monseñor Aldo Cavalli, de 78 años, una vida al servicio de la Santa Sede en las nunciaturas, que en noviembre de 2021 fue enviado por el Papa Francisco como visitador apostólico al pequeño país de Bosnia-Herzegovina, que en los últimos cuarenta años se ha convertido en uno de los centros marianos más visitados del mundo. El año 2024 fue importante para Medjugorje: el pasado mes de mayo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó nuevas normas sobre supuestos fenómenos sobrenaturales que facilitan la luz verde a la devoción sin comprometer a la Santa Sede en una declaración de sobrenaturalidad. Y en septiembre se publicó la nota titulada «La Reina de la Paz», dedicada a la experiencia espiritual de Medjugorje, que concede al fenómeno mariano el «nulla osta», es decir, el máximo reconocimiento entre los previstos por las nuevas normas. Desde entonces, los «supuestos mensajes» que reciben los videntes se publican «con aprobación eclesiástica».

Desde hace algunos años, usted vive en la parroquia de Medjugorje y se encuentra con los peregrinos. ¿Cuál ha sido su experiencia?

Nunca había estado en Medjugorje. Pero soy italiano y, como muchos de mi país, había tenido contacto con los que habían ido allí. Siempre he notado, cuando volvían de Medjugorje, que estas personas estaban más comprometidas a nivel espiritual y humano: en la iglesia, en la catequesis, en hacer el bien. Estaban mucho más comprometidos que antes. Ahora llevan allí tres años: es un lugar normal, sin nada especial, y se ha convertido por gracia en un lugar espiritual al que acude gente de todo el mundo. Vienen y empiezan a rezar allí. Entran en comunión con el Señor Jesús y la Virgen María les acompaña. Es una oración sencilla: quieren cambiar de vida, vivir mejor que antes, quieren resolver o afrontar bien los problemas que tienen. Un cambio que se llama conversión, que tiene lugar especialmente en el sacramento de la penitencia. Esto sucede normalmente en Medjugorje.

¿Qué le llama la atención cuando ve a tantos peregrinos?

Llegan jóvenes y mayores. Acuden sin ningún patrocinio. Todos vienen con un propósito: encontrarse con el Señor y la Virgen María. No encuentran nada para ver o visitar: como turismo religioso estamos a cero. Pero aquí los jóvenes y los adultos empiezan a rezar. Yo acababa de llegar, en febrero de hace tres años, y estaba de pie entre los bancos al aire libre detrás de la iglesia. Entró una familia latina, con un chico de 15 años que era un rebelde, ¡un auténtico rebelde! A los cinco minutos vino a confesarse... y los padres lo miraron sorprendidos. Es un lugar de gracia que el Señor ha elegido para ser encontrado. La autorización del Papa significa: ¡vayan, vayan, vayan! Vayan allí porque es un lugar de gracia, donde se encuentran con el Señor y el Señor se encuentra con ustedes.

Gracias a las nuevas normas queridas por el Papa Francisco, el procedimiento para examinar y pronunciarse sobre estos casos se centra ahora más en los frutos espirituales.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha examinado dos puntos que pueden documentarse. El primero se refiere a los frutos. A Medjugorje acuden miles y miles de personas de todo el mundo. Este año vinieron dos millones de adultos y jóvenes. Casi 50.000 sacerdotes vinieron a rezar, a convertirse. Luego, otros frutos muy importantes son las numerosas vocaciones. Tanta gente que reza. El segundo elemento que se examinó fueron los mensajes. Se comparó cada mensaje con nuestra fe y se comprobó que los mensajes se correspondían con ella. Frutos muy positivos, y mensajes positivos para la fe: esto permitió decir que Medjugorje es un lugar de gracia.

Usted participa personalmente en la publicación de los mensajes que se divulgan una vez al mes. ¿Qué ocurre concretamente?

Es muy sencillo: cuando hay un mensaje, la persona que lo ha recibido lo escribe y me lo envía en la lengua en la que escribe, que es el croata. Inmediatamente lo traducen al italiano. Este proceso es muy interesante: hay al menos dos mediaciones humanas muy importantes: por eso hablamos siempre de «supuestos mensajes», aunque estemos a favor, hasta el punto de que al final del mensaje escribimos: «con aprobación eclesiástica». Pero cuidado, los mensajes se llaman 'supuestos' porque pasan por dos mediaciones humanas: la Virgen no escribe, escribe la persona que recibe. La segunda mediación es la traducción del croata al italiano: son dos lenguas totalmente diferentes. Decimos que el mensaje es bueno, que corresponde a la fe e invitamos a leerlo y meditarlo porque es positivo. No añade nada a la Revelación, pero enriquece. Ayuda a vivir mejor la fe hoy.

Sabemos que ninguna revelación privada, por tanto, ninguna de las apariciones marianas, añade nada a la Revelación. ¿Qué actitud debemos tener y qué riesgos debemos evitar? Porque a veces se corre el riesgo de dejarse atrapar por un exceso de curiosidad por los «secretos», una curiosidad un tanto apocalíptica.

El pasado mes de mayo, el dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó unas normas fundamentales para comprender la decisión sobre Medjugorje. Recordaba que ante todo la Revelación, la Palabra de Dios, es sólo la Biblia y que esta Revelación termina con el Apocalipsis. Esto no quita que el Espíritu Santo pueda servirse de mensajes y revelaciones privadas confiadas a las personas y que sirven para aplicar mejor la única y verdadera Revelación. Todo esto no añade nada a la Revelación, pero puede ser útil. Esa es la importancia de los mensajes. Pueden ser útiles para poner en práctica hoy la Revelación que el Señor ha hecho de una vez para siempre.

¿Usted ha conocido a los videntes de Medjugorje? ¿Se ha encontrado con ellos?

Sí. Y puedo decir que son personas sencillas, tienen su familia, tienen los problemas que tiene toda familia.

Perdone que le interrumpa: alguien ha objetado que ninguno de ellos se había hecho sacerdote o monja...

¡Pero cada uno tiene su vocación! Son gente sencilla, buena gente. No tengo nada que decir. Nos vemos a menudo, tomamos café juntos. Son personas que crecen en la fe, cada una a su manera, y se hacen sabias, cada vez más sabias. Mantengo el contacto con ellos: no se han hecho sacerdotes ni monjas y cada uno tiene su propia misión, su propia vida familiar.

¿Qué ha aprendido en estos tres años en la parroquia de Medjugorje?

Que allí hay gracia. He aprendido que el Señor, con su gracia, siempre nos sigue. He aprendido que el Señor en nuestra vida tiene un plan y nos acompaña. Nos ama.

En Medjugorje, la Virgen se definió a sí misma como «Reina de la Paz». Un mensaje tan actual como nunca en nuestro tiempo.

Uno de los primeros supuestos mensajes, de 1981, es muy profundo en este sentido. Dice: paz, paz, paz, que reine la paz. Atención: no entre nosotros, sino ante todo entre Dios y nosotros, y luego también entre nosotros. Esto es fundamental. Cuando los judíos salieron de Egipto, Dios dijo a través del profeta Moisés: si quieren vivir libres, hay ciertas reglas que deben seguir, son los Mandamientos. Dios para la paz es fundamental. En los mandamientos se nos dicen pocas cosas para vivir: respeta la vida y no mates, la familia es fundamental, respetémonos los unos a los otros. Si vivimos así vivimos en paz. Si, por el contrario, no vivimos así hay guerras.

Otra característica que hace especialmente relevante el mensaje de Medjugorje es el hecho de que la supuesta aparición tuvo lugar en una tierra en la que coexisten diferentes religiones y que en los últimos tiempos ha estado marcada por una terrible violencia. Hay mensajes que tocan este tema. ¿Qué puede decir al respecto?

La palabra que utilizamos es diálogo. Dia logos, diálogo entre nosotros, pero logos significa: yo te presento mi identidad, te presento mi manera de vivir, de pensar, de creer, de actuar. Tú me presentas tu identidad. En el diálogo, llegamos a conocernos, manteniendo cada uno su identidad. Si perdemos nuestra identidad, ya no dialogamos. Entonces viene la tragedia. Allí hay diferentes religiones, diferentes formas de vivir. Debemos dialogar. Y en Medjugorje tenemos una identidad clara: el Señor Jesucristo es el único Señor para nosotros.

Las nuevas normas publicadas el pasado mes de mayo por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe son expresión del espíritu pastoral del Papa Francisco y corresponden a su actitud de gran atención a la fe de la gente sencilla y a la devoción popular. ¿Qué importancia tiene este aspecto?

Debemos poner puntos de referencia de fe muy fuertes. La fe popular se enriquece poniendo a la Madre de Dios como punto de referencia y al Señor Jesucristo como punto de referencia absoluto. La Madre de Dios que te acompaña a este encuentro. Cuando la gente sencilla viene con todos sus problemas, se encuentra con la Madre de Dios que ha sufrido como ellos. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores está en casi todas las parroquias: ella que ha sufrido como tú, y te acompaña al Señor Jesús que te da la fuerza para vivir bien. Cambiar de vida no es dejar la familia, dejar el trabajo... cuando vuelves a tu vida anterior, estás cambiado por dentro. Sabes que con el Señor puedes afrontar los problemas. Aquí está la fe de los sencillos. Aquí está el Rosario, la Eucaristía y la adoración eucarística. El verano pasado tuve delante de mí a 30-40.000 jóvenes en adoración, en absoluto silencio. Allí, en ese pan transformado, está la presencia real, sustancial del Señor Jesucristo. Él me mira, yo lo miro, Él me habla, yo lo hablo. Cuántas personas me han dicho: allí escuché al Señor que me hablaba.

Por lo que nos ha dicho y por lo que hemos leído en la Nota del Dicasterio sobre el fenómeno de Medjugorje, ¿podemos concluir invitando a todos a hacer esta peregrinación?

El documento dice muy claramente: vayan a Medjugorje porque es un lugar de gracia.