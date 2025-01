Buscar la verdad primero dentro de nosotros mismos para dar lo mejor al otro

En el jubileo de las comunicaciones, Vatican News entrevistó al presidente y vice presidentes de la Asociación Internacional de Radio difusión, AIR. Expresaron la importancia de evangelizar, hacer buen periodismo, difundir la esperanza en medio de las malas noticias. Y la defensa de la libertad de expresión.

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Acaba de terminar el jubileo de las Comunicaciones, donde se ha hablado del buen periodismo, regido por la verdad, luchando contra la injusticia. Dando la noticia inlcuso la mala noticia pero sin dejar de lado aquella que infunde esperanza, como nos lo dijo el Papa Francisco en su mensaje en la 59 Jornada mundial de las comunicaciones publicado este viernes.

El periodista salvadoreño José Luis Saca, Primer vice presidente de la Asociación Internacional de Radio difusión, AIR, explicó la importancia de contrastar las noticias, que se difunda en medios de comunicación formales. Llevar un mensaje de esperanza siempre.

José Luis Saca, Primer vice presidente de la Asociación AIR

Gustavo Piedra de Costa Rica, presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión del país, y vice presidente y tesorero de AIR explicó que la radio y la televisión son los principales insumos, gozan de mucha credibilidad. Mencionó la importancia de dar mensajes positivos al mundo, dar esperanza. Es importante la formación de los periodistas para que puedan dar un mensaje que represente al medio. Habló del mal uso que se dan a las redes sociales, herramientas que podrían servir para evangelizar, y sin embargo son fuente de alimentación de odios y conflictos. Hay dos caras de una noticias y el comunicador está en medio, tratando de dar un mensaje balanceado.

Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica

Por su parte el presidente de la AIR, Pablo Camargo explicó que la Asociación internacional que cuenta con más de 17 mil emisoras de radio y televisión, está en completa sintonía con el mensaje del Papa Francisco. La defensa de la libertad de expresión es algo innegociable, dijo y agregó que el buen periodista es aquel que es una fuente entre los hechos la verdad y el público. Cuando el Papa pide que trabajemos con el corazón se refiere a esto. Nos mueve el amor, la pasión, lo que nos dicta el corazón.

Pablo Camargo, Presidente de la AIR

En su mensaje en la 59 Jornada mundial de las comunicaciones, el Papa explicó que aspira una comunicación que sea capaz de hablar al corazón, no de suscitar reacciones pasionales de aislamiento y de rabia, sino actitudes de apertura y amistad; capaz de apostar por la belleza y la esperanza aun en las situaciones aparentemente más desesperadas; capaz de generar compromiso, empatía, interés por los demás. Una comunicación que nos ayude a «reconocer la dignidad de cada ser humano y [a] cuidar juntos nuestra casa común» (Carta enc. Dilexit nos, 217). Sueño con una comunicación que no venda ilusiones o temores, sino que sea capaz de dar razones para esperar. Que con una palabra se pueda alegrar, ayudar a alguien, evitando el protagonismo y de la autorreferencialidad, evitar el riesgo de discursos inútiles.

“Lo que logra el buen comunicador es que quien escucha, lee o mira pueda participar, pueda sentirse incluido, pueda encontrar la mejor parte de sí mismo y entrar con estas actitudes en las historias narradas. Comunicar de esa manera ayuda a convertirse en “peregrinos de esperanza”, como dice el lema del Jubileo”.

El Papa da algunas guías para los comunicadores: No descuidar el corazón, nuestra vida interior sobre todo ante las “vertiginosas conquistas de la técnica, Francisco nos dice cómo: Ser mansos y no olvidar nunca el rostro del otro; hablar al corazón de las mujeres y los hombres a cuyo servicio está dirigido su trabajo. No permitir que las reacciones instintivas guíen la comunicación. Sembrar esperanza siempre, aun cuando sea difícil, aun cuando cueste, aun cuando parezca no dar fruto.

Ser testigos y promotores de una comunicación no hostil, que difunda una cultura del cuidado, que construya puentes y atraviese los muros visibles e invisibles de nuestro tiempo. Contar historias llenas de esperanza, teniendo en cuenta nuestro destino común y escribiendo juntos la historia de nuestro futuro. Todo esto pueden y podemos hacerlo con la gracia de Dios, que el Jubileo nos ayuda a recibir en abundancia. Rezo por esto y los bendigo a cada uno de ustedes y a su trabajo.