Aquellos judíos escondidos en la Biblioteca Vaticana

En la Biblioteca Apostólica del Vaticano trabajaban personas que se oponían a la política antijudía del nazi-fascismo. El prefecto emérito de la Biblioteca Apostólica Vaticana, monseñor Pasini, repasa el trabajo realizado por los cardenales Giovanni Mercati y Eugène Tisserant en favor de varios judíos italianos, franceses y alemanes: “Humanismo significa atención al hombre, a su dignidad, a su valor. La verdadera misión cultural es la defensa de la persona y de los valores humanos."

Paolo Ondarza – Ciudad del Vaticano

Ofrecer refugio a varios judíos en la época nazi-fascista fue una elección coherente con la vocación humanista de la Biblioteca Apostólica Vaticana (BAV). Así lo recordó el prefecto emérito de la BAV, monseñor Cesare Pasini , quien, entrevistado por los medios vaticanos, recorre una página quizás aún poco conocida de esta institución creada por Nicolás V en 1451.

Atención a la dignidad humana

“La Biblioteca Apostólica Vaticana – explica – nació en la era humanista y decir humanismo significa atención al hombre, a la dignidad, al valor del hombre, a toda su tradición cultural. Cuando tienes todo este rico bagaje dentro de ti, surgen decisiones concretas. Si no vinieran, significaría que no hay una cultura sana y completa".

Mercati y Tisserant

“En la Biblioteca Vaticana”, recuerda monseñor Pasini, “había personas que, ante todo, se oponían a la política antijudía, pero, sobre todo, trabajaban concretamente para ofrecer ayuda”. Nuestro pensamiento se dirige en particular a Giovanni Mercati, prefecto y luego archivero y bibliotecario de la iglesia de Santa Romana, "que de alguna manera estableció esta línea" y a Eugène Tisserant, viceprefecto y después de la guerra también archivero y bibliotecario de la iglesia de Santa Romana. , "que continuó esta acción con su capacidad, su decisión, su laboriosidad".

Giovanni Mercati en una fotografía de los años 30 © Biblioteca Apostólica Vaticana

Un trabajo meritorio pero discreto.

Ambos recibieron la púrpura cardenalicia de la Italia fascista de Pío XII. “Giovanni Mercati - continúa el prefecto emérito de la BAV - “estuvo en contacto con muchos estudiosos y tomó la iniciativa, informando también a la Santa Sede, de encontrar un lugar para algunos estudiosos judíos, tanto alemanes como italianos, para que pudieran continuar a vivir y mantenerse en Estados Unidos y este fue un trabajo verdaderamente meritorio, pero siempre muy discreto. Giovanni Mercati no hizo alarde de lo que hacía, era un hombre generoso con los necesitados y los pobres, pero no lo demostró”.

Justos entre las naciones

La historia de Tisserant es más conocida, sobre todo, porque, en 2020, fue reconocido con el título de "Justo entre las Naciones" por Yad Vashem, el Memorial del Holocausto en Jerusalén. Un hombre de gran cultura, conocedor de las antiguas lenguas orientales, apasionado de la arqueología. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cardenal francés trabajó para ayudar a los judíos a escapar de la persecución racial, ocultándolos, utilizándolos en la Biblioteca Apostólica Vaticana o facilitando el trámite para obtener visas, hizo todo lo posible tanto hacia los judíos franceses que se refugiaron en Italia después de la invasión de la zona libre por parte de los alemanes, como hacia los judíos italianos durante la persecución racial de 1938-1944 y, especialmente, después de la invasión de Hitler de Italia en 1943, sino también a favor de los judíos alemanes obligados a huir de su país, caído bajo el régimen nazi.

Una foto del cardenal Tisserant

Desafío abierto al fascismo

Entre las personas que se beneficiaron del apoyo del cardenal se recuerda a Guido Mendes, director del hospital judío de Roma, despedido a causa de las leyes raciales. A este último Tisserant, como secretario de la Sagrada Congregación de las Iglesias Orientales y en abierto desafío al gobierno italiano, le concedió una Medalla de Honor por haber tratado a varios estudiantes de Oriente Próximo y Medio que padecían tuberculosis. El cardenal trabajó para obtener certificaciones de inmigración para toda la familia Mendes, también ayudó al rabino Nathan Cassuto, a los profesores Giorgio Levi Della Vida y Aron Friedman y en su casa romana de Via Po acogió y escondió, hasta el final de la guerra, a dos judíos y sus familias.

El diario de Giorgio Levi Della Vida

Entre los diversos nombres de los judíos salvados y ayudados por Tisserant en la Biblioteca Apostólica Vaticana, monseñor Pasini destaca el del orientalista Giorgio Levi Della Vida: "Tenemos elementos detallados porque escribió una información muy interesante en uno de sus diarios: había sido introducido en el Vaticano para poder tener un trabajo después de haberse negado a firmar el famoso juramento de lealtad al fascismo, incluso antes de las leyes raciales. Giorgio Levi Della Vida apreciaba mucho a Tisserant, también describió con franqueza algunos aspectos de su carácter bastante fuerte, a veces brusco, pero reconoció que era una persona de una bondad exquisita".

Cardenal Tisserant

El mes de vacaciones

El prefecto emérito de BAV recuerda, en particular, la generosidad del cardenal francés que, consciente de las dificultades económicas que atravesaba la familia del intelectual judío, no dudó en aumentar su salario: "No sólo eso: el profesor dijo que un día Tisserant le invitó a tomarse un mes de vacaciones, aunque el tipo de contrato no lo preveía. En el mes que estuvo ausente, Tisserant recibió a su madre, quien se mostró inmensamente agradecida."

Nombre clave “Minerva”

Una verdadera red clandestina surgió en torno a Tisserant, fuera y dentro de los muros del Vaticano, con el objetivo de salvar vidas humanas: el nombre en clave del cardenal era "Minerva", a partir de su título cardenalicio de "Santa María Sopra Minerva". En este contexto logró introducir en el Vaticano al joven judío francés Miron Lehner, escondido en el maletero de su coche. Particularmente irritadas por la posición del cardenal francés, las autoridades nazis pidieron a Roma que interviniera para frenar sus actividades, pero Mussolini tomó medidas. “Me imagino que todo se hizo con la mayor discreción posible”, comenta monseñor Cesare Pasini: “En definitiva, el acuerdo de 1929 daba seguridad, más allá de algunas notas de los servicios secretos políticos que vigilaban a estas personas para seguirles el rastro” .

La verdadera misión cultural

El testimonio de Giovanni Mercati y Eugène Tisserant, según el prefecto emérito de la Biblioteca Vaticana, es una confirmación del sentido más profundo del humanismo: "cuando una persona es verdaderamente un hombre de cultura, que actúa dentro de una misión cultural, juega la fuerza que tiene ante sus ojos, en su corazón, en su inteligencia, la importancia de la persona humana, de la dignidad humana y de los valores humanos".