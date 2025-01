Eli Pariser: En un mundo desgarrado, la tecnología debe servir al bien común

Al margen de una conferencia internacional organizada en la Urbaniana por el Dicasterio para la Comunicación con motivo del Jubileo dedicado a los trabajadores de la información, el experto en tecnología de fama mundial, fundador de la New Public network, habla a Vatican News sobre la necesidad de crear «espacios públicos digitales que estén verdaderamente al servicio de la persona y de la comunidad», no sólo en beneficio exclusivo de los anunciantes

Deborah Castellano Lubov- Ciudad del Vaticano

Debemos mejorar la calidad moral de nuestra comunicación y trabajar para crear plataformas sociales que promuevan el bien común. El gurú de la tecnología Eli Pariser, fundador y actual codirector de New Public Network, una organización sin ánimo de lucro dedicada a construir espacios públicos digitales prósperos, hizo este llamamiento al hablar de cómo promover e invertir en comunidades en línea significativas que contribuyan al bien. Lo subrayó en la Universidad Urbaniana de Roma, invitado a la conferencia Jubileo de la Comunicación, a la que asistieron los presidentes de las Comisiones Episcopales para la Comunicación y los directores de las oficinas de comunicación, y en la que se abordaron algunas de las cuestiones más frecuentes a las que se enfrentan los trabajadores de la Iglesia. Eli Pariser, que afirma en su página web que quiere ayudar a que la tecnología y los medios de comunicación estén al servicio de la democracia, ha cosechado numerosos éxitos comerciales, entre los que destaca el que en 2011 predijo los peligros de la hiperpersonalización de la web y teorizó sobre la llamada «burbuja de filtros», un ecosistema de información personalizada creado por algoritmos, ed. en el libro homónimo superventas del New York Times.

Bill Gates, Tim Berners-Lee y otros gigantes de la tecnología y luminarias de Internet se mostraron preocupados por el fenómeno que Pariser destacó en una charla TED vista por millones de personas. Activista y empresario centrado en poner la tecnología y los medios de comunicación al servicio de la democracia, también ayudó a dirigir MoveOn.org, cofundó Avaaz.org, que es ahora la mayor organización ciudadana del mundo, y cofundó Upworthy.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este Jubileo de las Comunicaciones en el Vaticano y qué mensaje defiende?

Bueno, lo que me ha llamado la atención es que vivimos en una época muy fracturada y peligrosa. No sólo en el mundo, sino también en la forma en que nos comunicamos unos con otros en Internet. Por lo tanto, me parece importante que recordemos la calidad moral de la forma en que nos comunicamos y que también pensemos en cómo estructurar nuestros medios de comunicación de manera que apoyen a nuestros «ángeles» en lugar de a nuestros «demonios». Este es el mensaje del que vengo a hablar. Estoy aquí para hablar de cómo construir espacios en línea que saquen lo mejor de nosotros y no lo peor.

Las plataformas de medios sociales ocupan un espacio increíblemente poderoso en todo el mundo. Teniendo en cuenta su inmensa influencia, ¿qué obligación tienen para con el bien común?



Creo que el problema es que las plataformas de medios sociales que tenemos ahora no están construidas para el bien común. Están hechas para los anunciantes. Están construidas de esta manera descendente en la que son esencialmente reyes [como] Mark Zuckerberg y Elon Musk. Y eso no es muy útil cuando intentamos unirnos como comunidad. A la luz de esto, creo que tenemos que pensar más allá de las plataformas comerciales y empezar a pensar en cómo construir comunidad de otras maneras, en línea, para poner la virtud cívica en primer plano en lugar de sólo el comercio.

Usted tiene mucha experiencia en compromiso cívico y en promover la comunidad. ¿Qué hace falta para construir e impulsar este impulso de modo que pueda ser realmente un recurso útil y fiable para sus usuarios?

Me inspiro mucho en la forma en que hemos construido comunidades en el mundo offline, invirtiendo en parques, bibliotecas e iglesias y todos esos lugares destinados a reunir a la gente de una forma distinta a la mera venta de cosas. Creo que tenemos que hacer esta inversión en línea, que parece difícil de imaginar ahora. Pero era difícil imaginar, cuando empezamos a crear parques, que podríamos tener parques públicos para todos. Así que creo que tenemos que tener un poco de confianza y empezar a construir, y hay mucha gente en todo el mundo que ya está construyendo esto hoy.

¿Podría hablarnos un poco de las actividades de New_Public y en qué están trabajando ahora?

New_Public es un laboratorio de investigación y desarrollo que estudia cómo construir espacios públicos digitales que realmente sirvan a toda la persona, al alma y a la comunidad, y no sólo a los anunciantes. Estamos trabajando con un grupo de organizaciones de medios de comunicación públicos desde Australia a Europa, pasando por Canadá, y también estamos empezando a construir espacios públicos digitales locales donde la gente pueda comunicarse con otras personas de su comunidad y reunirse fuera de línea.

Como es bien sabido, usted ha sacado a la luz el fenómeno de la «burbuja de filtros»... Tras su análisis, ¿qué le ha enseñado sobre el poder de la comunicación? En su opinión, ¿qué tipo de poder tiene la comunicación?

Creo que Colun McCann dijo que la distancia más corta entre dos personas es una historia, y creo que es la distancia más corta y también la más lejana, dependiendo de si compartimos las mismas historias o de si podemos escuchar las historias de los demás. Así pues, necesitamos medios de comunicación que nos ayuden a escuchar las historias de los demás y a entender de dónde venimos, y esto tiene que diseñarse de forma diferente a los medios de comunicación que tenemos ahora, que nos atrapan en una «burbuja» muy pequeña de una sola historia.

¿Le ha enriquecido esta conferencia mundial de comunicación?

Ha sido enriquecedor y muy inspirador escuchar al Papa y a otras personas hablar de la importancia moral de construir un medio de comunicación que funcione para todos. No es sólo una cuestión de tecnología, es una cuestión de moral y de espíritu. Fue realmente conmovedor oírlo.