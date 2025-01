Daniel, de la calle a un destello del Paraíso

El sábado 11 de enero, en la parroquia de San Gregorio VII, se dio el último adiós al hombre sin hogar polaco que vivió en los alrededores del Vaticano durante unos quince años. El cardenal limosnero Krajewski estuvo presente. Maria Pia Zen, voluntaria, relata las lecciones recibidas de este hombre: «En sus ojos he visto los ojos de Jesús».

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

Ojos azules, barba larga, 68 años, de nacionalidad polaca, amable y testarudo al mismo tiempo, una mirada cautivadora: una mezcla, en fin, que dejó huella sobre todo en el alma de quienes se ocuparon de él. Daniel era un hombre sintecho que llevaba quince años viviendo en las calles de los alrededores de San Pedro. El sábado pasado, en la iglesia romana de San Gregorio VII, el cardenal Konrad Krajewski celebró su funeral. En los bancos estaban las personas que lo quisieron, que lo cuidaron en sus últimos días de vida y que hoy asumen el bien que recibieron de Daniel. En su homilía, el limosnero recordó que era un caballero, que tenía consideración por los voluntarios y les compraba pequeños regalos. «Hoy le llamamos hermano -dijo el cardenal Krajewski- porque es un miembro de nuestra familia».

El don de Daniel

Maria Pia contó a los medios vaticanos que conoció a Daniel hace cuatro años. Su relación comenzó espontáneamente: «Una sonrisa, un saludo». Lo recuerda como una persona de pocas palabras, pero con el tiempo ambos se dieron la oportunidad de cultivar la fraternidad, primero en las habituales rondas de los miércoles que hacen los voluntarios de la parroquia Gregorio VII, luego en el momento de mayor necesidad, cuando Daniel fue hospitalizado. «Poco a poco -cuenta la voluntaria- se me hizo este regalo inesperado de acompañarle durante su último periodo. El compartir directo de cada día fue realmente un enriquecimiento tan hermoso, tan íntimo, tan elevado. Hay un regalo mayor que Maria Pia sintió que recibía: 'Vivir el momento presente, no preocuparse demasiado por el futuro. Confiar''. De Daniel, recuerda la gran tenacidad, la determinación, por ejemplo, de salir a la calle en silla de ruedas. Algo imposible para un enfermo como él, pero fácil por su tozudez.

El funeral de Daniel

El deseo de eternidad

Vivir la vida por lo que es también significa saborear «destellos del paraíso». «Cada día el Señor me daba fuerzas y capacidades que yo no creía tener, todo lo hacía con naturalidad pero lo hacía gracias a un impulso inmenso que yo sentía que venía del amor. Estos destellos del paraíso -añade Maria Pia- también los experimentábamos junto con otros voluntarios, era como si nos aprovecháramos de esta situación en la que claramente había sufrimiento, enfermedad, problemas de todo tipo. Sentí mucho la presencia del Señor. Realmente vi los ojos de Jesús en los ojos de Daniel. Hubo momentos muy fuertes de oración en los que sentí una alegría que no puedo describir. Y también momentos simplemente de silencio, en los que nos mirábamos a los ojos y estrechábamos la coronilla. Hay algo que está mucho más allá de nuestras capacidades humanas, que el Señor te da y que te devuelve por algo que es eterno. He visto la eternidad y he tenido el deseo de la eternidad». Este es el gran legado de Daniel.