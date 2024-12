Pobres y deportistas comen juntos en el Palacio Migliori

Una fiesta de la Inmaculada muy especial para los atletas de Athletica Vaticana que, junto con algunos representantes del Maratón de Roma, cocinaron, pero también comieron con los huéspedes de la estructura que, a instancias del Papa Francisco, desde hace cinco años acoge a numerosas personas frágiles y pobres cerca de la columnata de Bernini

Marina Tomarro – Ciudad del Vaticano

Pasta con salsa al pesto, pavo al horno con judías verdes, y para terminar mandarinas dulces y tartas. Este fue el menú preparado para celebrar el 8 de diciembre por Athletica Vaticana junto con algunos representantes del Maratón de Roma, con los invitados del Palacio Migliori, y para regalarles unas horas de alegría y serenidad.

Un lugar con orígenes aristocráticos, relatados también por los frescos que todavía decoran muchas habitaciones, pero abandonado durante muchos años, hasta que el Papa Francisco quiso que se convirtiera en un hogar cálido y acogedor, para quienes no tienen casa y a menudo en la vida se han encontrado demasiadas veces durmiendo en el frío y expuestos a los muchos peligros de la calle.

El centro está gestionado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad y la Comunidad de San Egidio, pero sobre todo por la inestimable ayuda de los numerosos voluntarios que cada día se turnan en las cocinas para ofrecer a los huéspedes no sólo una cena caliente, sino también una sonrisa y un abrazo sincero.

Invitados al Palacio Migliori durante la cena

Un hogar acogedor al que volver

«En este centro – explicó el encargado Carlo Santoro – hemos querido dar prioridad sobre todo a los ancianos pobres, porque dormir en la calle puede ser muy arriesgado para ellos. Intentamos encontrar una solución con ellos, para alejarlos definitivamente de la incomodidad de no tener un lugar al que volver».

«Hay muchas historias, tenemos una señora de casi 90 años que ahora vive con nosotros permanentemente, otros a los que se les permite entrar antes de las 7 de la tarde porque tienen que hacer un tratamiento médico. Con otros hemos conseguido que vuelvan con sus familias o que encuentren soluciones de cohabitación».

Ayuda a quien duerme bajo la columnata de Bernini

Pero no todo el mundo está de acuerdo en dormir en las instalaciones, de hecho alrededor de la columnata de Bernini hay muchas personas que prefieren pasar la noche allí.

«Muchos de ellos duermen en las tiendas que recibieron de la Limosnería Apostólica – explicó el cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal –también para ellos podría haber soluciones, pero no todos aceptan, y algunos responden que prefieren quedarse allí para estar más cerca del Papa Francisco».

«Por supuesto, esta no es la verdadera razón, porque hay situaciones psicológicas que los llevan a querer quedarse en la calle. Sin embargo, nosotros también intentamos ayudarlos y todos son bienvenidos en nuestras instalaciones. Además, es necesario hacer este esfuerzo para convencerlos de que se queden con nosotros».

El cardenal Vesco con los huéspedes de las instalaciones

En la cena el cardenal maratoniano

Los atletas también dejaron camisetas como regalo para los invitados. «Nuestra presencia aquí esta noche – explicó Giampaolo Mattei, presidente de Athletica Vaticana – quiere ser una experiencia no episódica de fraternidad, 'con' y no 'para' las personas acogidas en el Palazzo Migliori. Un estilo de solidaridad que relanza el proyecto de una comunidad deportiva abierta que, precisamente, y sobre todo en un día festivo, no se olvida de los más pobres, como nos recuerda a menudo el Papa Francisco».

Y luego, la presencia del recién nombrado cardenal Jean-Paul Vesco, metropolitano de Argel, hizo que esta velada fuera especial. Entre otras cosas, era su primer acto como cardenal: «Su servicio comienza por los pobres».

Y fue el precisamente el cardenal Vesco quien quiso agradecer a los presentes el afectuoso recibimiento que le dispensaron a su entrada en el edificio: «Me ha alegrado mucho esta invitación – dijo el purpurado – porque me ha permitido compartir con todos ustedes el don de mi nuevo nombramiento, y he sentido tanto amor a mi alrededor».