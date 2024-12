Parolin: En Siria puede haber un futuro de respeto para todos

El Secretario de Estado Vaticano participa en Milán en una reunión en la Universidad Católica sobre el diálogo con el mundo islámico. Al margen del evento con los periodistas, el cardenal comentó sobre la situación siria tras la caída de Assad: "El régimen ha desaparecido en poco tiempo, veamos qué escenarios se abren. Tenemos avances de respeto a las comunidades cristianas, eso esperamos".

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Preocupación por lo ocurrido "tan rápidamente" en Siria, donde un régimen que parecía tan sólido fue "eliminado". La esperanza es que quien asuma el poder pueda crear "un régimen que respete a todos". Estos son los sentimientos que expresa el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano, al dirigir su mirada a Siria, tras la caída del presidente Assad a manos de los rebeldes y durante la reunión para formar el nuevo gobierno de transición.

El Purpurado se encuentra en Milán para asistir a un encuentro en la Universidad Católica del Sagrado Corazón titulado “Estudios para el diálogo. Premio de Investigación Al Issa para Estudios Árabe-Islámicos”, durante el cual se otorgará la beca de investigación promovida por el Secretario General de la Liga Mundial Musulmana Muhammad Al-Issa, destinada a jóvenes investigadores, para estudios destinados a examinar el tema de la cultura árabe-islámica.

En Siria todo sucedió rápidamente

“Una buena oportunidad para seguir construyendo puentes” con el mundo musulmán, comenta Parolin a los periodistas que, al margen del evento, le preguntan sobre la actualidad mundial. En primer lugar, los disturbios de las últimas 72 horas en Siria. “Creo que todos estamos preocupados por lo que está sucediendo en Siria, también por la velocidad con la que se desarrollaron estos acontecimientos. Es difícil entender lo que está pasando”, subraya el Secretario de Estado Vaticano. "Me impresiona que un régimen que parecía tan fuerte, tan sólido, haya sido completamente barrido en un corto espacio de tiempo".

Un régimen abierto que respete a todos

Parolin pide prudencia: "Veamos ahora qué escenarios se abren... Tal vez sea un poco prematuro anticiparnos", dice, subrayando que "hemos recibido algunas advertencias previas sobre el respeto a las comunidades cristianas, por lo que realmente esperamos que haya puede ser un futuro de respeto para todos". La esperanza "es que quienes tomen el poder intenten también crear un régimen abierto a todos y respetuoso de todos".

La acción de la Santa Sede

Mientras tanto, la Santa Sede continúa su labor de diálogo y diplomacia, a pesar de no tener "papeles formales", aclara el cardenal. En Ucrania, por ejemplo, "no se ha iniciado ningún tipo de negociación formal, pero aprovechamos todas las situaciones para buscar condiciones que nos permitan iniciar un diálogo y resolver un problema en el sentido de un alto el fuego, en el sentido de la liberación de rehenes en Oriente Medio, en el sentido de ayuda humanitaria, etc. Estos son todos los ámbitos en los que nos estamos moviendo".

La importancia del diálogo

Entre las prioridades, como siempre, está el diálogo. Y el evento en la Católica es una oportunidad para fortalecer los puentes entre culturas religiosas diferentes pero que comparten la vida del hombre contemporáneo. “Una ocasión oportuna”, destaca Parolin: “Estoy muy contento de que una institución como la Universidad Católica haya impulsado esta iniciativa que nos permite entendernos, profundizar el conocimiento mutuo y la colaboración mutua”. “Creo – concluye el cardenal – que hoy el desafío es precisamente el de colaborar juntos para dar respuesta a los numerosos problemas y dificultades que el mundo encuentra. Es necesario recuperar la sinergia, es necesario recuperar la cooperación".

Las actividades del cardenal en Milán

Parolin habló en la conferencia en la Cattolica junto con la rectora Elena Beccalli, también estuvieron presentes Muhammad Al Issa y Wael Farouq, profesor asociado de lengua y literatura árabes en la universidad. Al final de la mañana, el cardenal celebrará la Misa con vistas a la Navidad, luego por la tarde, todavía en Milán, participará a las 16 horas en la presentación del libro “Para una nueva economía” de la rector Beccalli que explora los límites de la paradigma económico actual y propone un nuevo modelo basado en la ética, la confianza y la cooperación. En el encuentro habrá un saludo del arzobispo de la capital lombarda, Mario Delpini; además, participará en el encuentro participarán, entre otros, Alberto Quadrio Curzio, presidente emérito de la Accademia dei Lincei.