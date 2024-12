En una Ucrania devastada por la guerra, Krajewski celebra la Misa de Navidad

El limosnero, junto con el nuncio apostólico, acerca al Papa a las aldeas más afectadas por el conflicto y celebrará allí la misa. Ayer se detuvo en Fastiv, a 80 kilómetros al suroeste de Kiev, para inaugurar un comedor social. «Estos», cuenta, “son los milagros de hoy”.

Benedetta Capelli, P. Paweł Rytel-Andrianik, Tomasz Zielenkiewicz - Ciudad del Vaticano

«Debemos permanecer junto a estas personas, en nuestro lugar Jesús habría hecho lo mismo». El tono del cardenal Konrad Krajewski es tranquilo cuando habla a Vatican News sobre las implicaciones de su nueva misión en Ucrania, creada para entregar como regalo del Papa una furgoneta médica camper a Lviv y seis ecógrafos destinados a los hospitales bombardeados. Conoce el peligro de esta iniciativa en una tierra en guerra desde hace algunos años, y el Papa Francisco también lo sabe, y de hecho se mantiene constantemente informado. «La otra tarde, cuando volví a Kiev -cuenta el limosnero papal-, el Santo Padre me llamó, quería saber cómo se lleva a cabo esta misión que, como sabemos, es un poco peligrosa». Tras un largo viaje, hoy el cardenal Krajewski y el nuncio apostólico en Ucrania, monseñor Visvaldas Kulbokas, llegarán a una zona de guerra «donde la gente sufre». Aquí, junto a «este pequeño rebaño que queda», celebrarán la Misa de Navidad.



Juntos para partir el pan

La Elemosiniere con los niños de Fastiv

En las fotos enviadas por el cardenal Konrad Krajewski, destacan los colores de los trajes tradicionales que numerosos niños lucieron ayer en Fastiv, una ciudad de 60.000 habitantes, a 80 kilómetros al suroeste de Kiev, para lucir la obra navideña, «hecha con el corazón», que habían preparado. Entre ellos, dijo el cardenal, había muchos niños de la escuela de música que habían quedado huérfanos a causa de la guerra. Se les donaron ositos de peluche. Poco antes, Krajewski había ido a una instalación llamada «casa social», donde viven muchos ancianos, y visitó a los enfermos partiendo pan blanco, «una costumbre para felicitar la Navidad». En Fastiv funciona el Centro San Martín de Porres, dirigido por los padres dominicos. «Es aquí donde muchos refugiados han encontrado cobijo, es aquí donde llegan muchos voluntarios para llevar comida, desde Cherson, a otros pueblos. Los religiosos se ocupan de la población que se ha quedado en estas zonas». El centro funciona desde hace 19 años, allí encuentran cobijo niños enfermos de familias desestructuradas, ancianos, madres solteras y personas sin hogar.

Que ésta sea la última Navidad de guerra

Al final de la jornada se inauguró un comedor social, que faltaba desde 2009, cuando los dominicos abrieron un comedor social. «Este es un lugar de especial importancia para los pobres y los refugiados. La pensión», explicó el cardenal, “es de unos cien dólares, estas personas realmente no pueden permitirse nada, así que los dominicos junto con voluntarios, la mayoría procedentes de Polonia, llevaron a la creación de este comedor social”. «El Papa me envió a recorrer 3.000 kilómetros para compartir con vosotros la alegría de que Dios ha nacido, esperemos que ésta sea la última Navidad de guerra. La fe y la oración pueden mover montañas. Por eso, si confiamos en Dios, esta guerra absurda terminará».

Los niños de Fastiv con peluches en brazos

Los milagros de hoy

«En estos momentos -dice el limosnero- siempre me acuerdo del Evangelio (Mt 14, 13-21), cuando los discípulos, asustados, fueron a ver a Jesús y le dijeron que había cinco mil hambrientos que no tenían nada que comer y sólo unos panes y dos peces. Jesús les dijo: «Dadles vosotros de comer». Este vosotros, significa nosotros. Nosotros como Iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como pueblo del Evangelio. Y esto es lo que está ocurriendo en Fastiv». El limosnero recordó que hay una gran generosidad, que cada día alguien trae pan, trae arroz, trae pasta, trae carne, «hasta ahora no falta nada». «Estos», concluyó, “son los milagros de hoy”.

La bendición de la mesa