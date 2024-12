El homenaje del mundo a los nuevos cardenales: Entre birretes y koukoulion

En el Palacio Apostólico, dividido entre el Aula de las Bendiciones y la Galería Lapidaria, los 21 cardenales creados en el Consistorio de este 7 de diciembre por el Papa Francisco recibieron el afecto de fieles, familiares, amigos, colegas y conocidos que vinieron de todos los continentes en visitas de cortesía. Desde el arzobispo de Teherán que lanza un llamamiento por Oriente Medio hasta el cardenal ucraniano que reza por su pueblo, desde el vicario de Roma ocupado con el Jubileo.

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Birretes rojos y koukoulion (el tocado tradicional de los monjes orientales). Sotanas rojas y hábitos blancos de los dominicos. Selfies y entrevistas. Abrazos y canciones tradicionales. Banderas y rosarios, obsequios típicos y estampas con lemas y oraciones. Siempre escaparate de ritos y tradiciones de todas partes del mundo, más aún con la configuración dada por el Papa Francisco a los diez consistorios de su pontificado, este año también las visitas de cortesía -más conocidas como "visitas cálidas"- a los 21 nuevos Cardenales creados este 7 de diciembre, son una imagen plástica del rostro universal de la Iglesia.

Ingreso al Palacio Apostólico

Cientos de fieles entre el Aula de las Bendiciones y la Galería Lapidaria

De Argelia a Irán, de Ucrania a Chile y Brasil, de Argentina a Japón, pasando por Roma, Nápoles y Turín, fieles de los cinco continentes se reunieron por la tarde en el Vaticano para rendir homenaje a los nuevos cardenales. Habitualmente dividido entre el Palacio Apostólico y el Aula Pablo VI, debido al Concierto de los Pobres que se desarrolla en el Aula Nervi, también este año se optó por ubicar a los nuevos cardenales entre las cálidas luces del Aula de las Bendiciones y la penumbra de la Galería Lapidaria. Cientos de fieles hicieron su entrada por etapas pasando por la Scala Regia, con la nariz y los teléfonos inteligentes hacia arriba para admirar tapices, frescos y pinturas. Junto a ellos, otros cardenales, obispos, monseñores y luego ministros, embajadores, presidentes de movimientos y entidades eclesiales, grupos de peregrinos de las diócesis a las que pertenecen, familias con niños y algunos enfermos en sillas de ruedas. Muchos vinieron a saludar a las nuevas "eminencias". Aunque entre la multitud se escucharon más gritos de "Don Mimmo", "Padre Fabio", "Monseñor George", "Don Baldo".

El jovencísimo nuevo cardenal Mykola Bychok

Una canción para el "joven" cardenal Bychok: "Ucrania está en mi corazón"

Los grupos más numerosos eran claramente los que seguían a los cardenales italianos, empezando por el de los scalabrinianos que también vinieron de Colombia y Guatemala para saludar al padre Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Pero no menos son las personas reunidas en torno al jovencísimo nuevo cardenal Mykola Bychok, de 44 años, obispo de la Eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne para los católicos ucranianos en Australia, Nueva Zelanda y Oceanía. Un canto da la bienvenida a su llegada, al que se suma el propio cardenal, ataviado con un manto color burdeos propio del monaquismo cristiano oriental. “¡No hablo italiano, lo siento, dije que no estaba preparado para ser cardenal!”, bromea con los medios vaticanos, diciendo que le llamó la atención la invitación del Papa “a ser más servidores que eminencias”. “Tenemos un título especial en la Iglesia, pero debemos recordar quiénes somos: seres humanos, dependientes de Dios”. A los periodistas que lo rodean, el cardenal originario de Ternopil muestra el anillo con la efigie de los santos Pedro y Pablo, patrones de su Eparquía. Dice sentir "una enorme responsabilidad por la Iglesia universal, así como por la Iglesia ucraniana y también por la de Australia" y que, superado "el shock inicial", ahora se encuentra "totalmente en paz y en manos de Dios". Bychok no olvida a su país azotado por la guerra: "Soy obispo en Australia, cardenal de la Iglesia universal, pero Ucrania está en mi corazón", afirma, asegurando oraciones incesantes por su pueblo que sufre.

El cardenal Dominique Joseph Mathieu

El arzobispo de Teherán y un llamamiento por Oriente Medio

Dominique Joseph Mathieu, franciscano conventual belga, arzobispo de Teherán-Isfahán desde 2021, también habla de sufrimiento. Larga barba gris, brillantes ojos azules, confiesa que se siente "invitado por el Santo Padre" a comprometerse más "por la santificación y para poder estar al servicio del pueblo al que me envió en Irán", una iglesia "al 0,000%” de los cristianos, donde la prioridad “es el diálogo interreligioso con los musulmanes, luego el diálogo con todo el país y sus autoridades”. “El Papa me repitió hoy lo importante que es estar en Irán para dialogar”, dice Mathieu. Luego señala el birrete rojo: "El color del martirio, el color apropiado para la patria", sonríe y dice que él mismo está preparado para el martirio "porque parte del corazón, sacrificándose por el pueblo al que fui enviado".

El cardenal, que participó en el Sínodo sobre la sinodalidad y que en los próximos meses colaborará con el gobierno italiano en materia de libertad religiosa y pastoral penitenciaria (“haré lo mejor que pueda”), cree poder regresar a Roma para el Jubileo: “Espero traer algunas personas”. Su permiso de salida ha sido ampliado hasta el 15 de diciembre: “No creo que haya habido demasiadas dificultades. Es una señal positiva para la Iglesia, en un país donde es muy importante que la Iglesia tenga las puertas abiertas. A menudo hablamos de una Iglesia que sale de Irán, pero en cambio hacemos todo lo posible con los fieles para garantizar que esta puerta esté ahí y sea acogedora".

El nuevo cardenal quiere lanzar un llamamiento a través de los medios vaticanos en un momento de tensión, violencia y laceraciones en Oriente Medio: "El llamamiento a aprender a conocer al otro, a no vivir en estereotipos, a mirar Oriente y Occidente, el Norte y el Sur, abriéndose unos a otros. Somos testigos de tanto sufrimiento en el mundo, no podemos justificarlo, pero el Señor siempre logra enderezar los caminos y hacer que el corazón de las personas cambie ante tanto sufrimiento. Hay testimonios de ello". Por supuesto, quienes gobiernan también deben actuar: "Ellos deben hacer su parte, nosotros debemos intentar ayudar a la gente a cambiar su corazón".

El cardenal Jean-Paul Vesco, metropolitano de Argel

Corriendo hacia el cardenal maratonista Vesco

El cardenal Jean-Paul Vesco, metropolitano de Argel, situado al fondo de la Galería Lapidaria, también procede de una tierra de minoría cristiana. Un maratón para llegar a saludar al cardenal maratonista. “Sí, soy un atleta y un atleta es recompensado al final de su carrera”, bromea en referencia a la púrpura que le concedió el Papa, “no estoy al final de mi carrera, entonces es para darme más fuerza”.

Radcliffe y la elección del hábito blanco: "¡Fue sugerencia del Papa!"

Vesco quiso conservar el hábito blanco, símbolo de la orden dominica, a la que pertenece. Como él, el cardenal Timothy Radcliffe, el teólogo inglés conocido por su predicación, pero también por el sentido del humor que muestra con los periodistas que vienen a fotografiarlo frente a los que posa con los brazos cruzados. “¿El hábito blanco? Fue idea del Papa, me sugirió que lo conservara porque soy un hermano (ed. dominico) y debo seguir siendo hermano para siempre", dice. Entre cálidos abrazos y prolongados apretones de manos, el padre Timothy no sabe cómo continuará su servicio de predicador: "¡No tengo idea!". En cambio, sabe con certeza lo que espera para el próximo Jubileo: “¡Alegría! Sin alegría no hay predicación".

El cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles

Mucha gente para saludar a "Don Mimmo"

A pocos metros de distancia, cerca de Radcliffe, una larga cola espera para saludar al cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, añadido después de un mes a la lista anunciada en octubre por Francisco. Muchos napolitanos, muchos calabreses (su región de origen), todos abrazan a "Don Mimmo". Un poco cansado por el día, pero profundamente "feliz", el cardenal reparte caricias a los enfermos y ancianos y algunas bofetadas afectuosas a adolescentes y niños. No se niega ninguna foto y recibe los regalos con un "¡oooh, gracias!".

El cardenal Vicario de Roma

El arzobispo de Turín y el vicario de Roma: una mirada al Jubileo

Delante, con las manos entrelazadas, el arzobispo de Turín Roberto Repole mira la larga cola de personas a su derecha. Explica a los medios vaticanos que de toda la intensa tarde lo que más le llamó la atención fue la homilía del Papa, en particular la invitación final "a caminar tras las huellas del Señor, porque - dice - creo que cualquier servicio cara a cara en la Iglesia, todos caminamos detrás del Señor". La mirada del nuevo cardenal está también puesta en el inminente Jubileo: "Un momento que se puede vivir junto con la Iglesia como una oportunidad para redescubrir algo fundamental hoy que es la esperanza".

Para el Año Santo, el vicario de la diócesis de Roma, Baldo Reina, frente a una gran cola de gente, en particular empleados del Vicariato, dice estar "lo suficientemente comprometido e implicado". “Ahora estamos ahí y haremos nuestra parte – afirma -. Espero que la ciudad de Roma sea acogedora, abierta y después de dos años todavía logre contar el Evangelio de Jesús en toda su belleza".

el cardenal Frank Leo

El cardenal de Toronto, hijo de emigrantes italianos

Entre los italianos, pero arzobispo de Toronto, aunque oye, yo también soy italiano. "Soy de origen calabrés, soy hijo de emigrantes", el cardenal Frank Leo regala una amplia sonrisa y la bendición "Dios los acompañe" a quien viene a rendirle homenaje. El cardenal dice estar feliz, verdaderamente feliz por este momento de Iglesia vivido junto a sus hermanos, amigos y familiares. “Me conmueve la elección del Santo Padre, soy parte indigna de este Colegio para servir al Señor. Lo veo como una llamada a ser instrumento de comunión eclesial, de unidad, de testimonio, de pertenencia a la Iglesia con cada latido del corazón y con cada gota de sangre".

El cardenal George Koovakad

Koovakad, organizador de viajes del Papa: "La purpura, un llamado a la humildad"

También está muy emocionado el cardenal George Koovakad, el sacerdote indio que organiza los viajes papales. Junto a él están los empleados de la oficina y varios sacerdotes siro-malabares. Después de muchos viajes organizados para el Papa, ahora es el Papa quien le ha preparado un nuevo "viaje" con el cardenalato. Koovakad se preserva y dice sobre todo estar agradecido: “Es una invitación a seguir más los caminos del Señor. Me siento mucho más humilde. No fui elegido pormi servicio, vemos otros cardenales que han tenido una vida pastoral más intensa que la mía... pero me siento llamado a seguir la misión de Jesús, la que cumplió en la cruz".