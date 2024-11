Zani: La Biblioteca Apostólica, un patrimonio multisecular al alcance de todos

El archivista y bibliotecario de la Santa Romana Iglesia habla del encuentro internacional en el que participan representantes de las principales bibliotecas nacionales, del 14 al 16 de noviembre en el Vaticano. La idea de esta iniciativa «nace del mandato dado por el Papa Francisco».

Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

«Conservata et Perlecta Aliis Tradere. Bibliotecas en diálogo». Este es el tema del encuentro previsto en el Vaticano del 14 al 16 de noviembre en el que participan representantes de las principales bibliotecas nacionales. Se trata de una ocasión para debatir y reflexionar sobre los retos que los rápidos cambios de nuestro tiempo imponen también a las instituciones comprometidas en la promoción del patrimonio cultural. Monseñor V. Angelo Zani, Archivista y Bibliotecario de la Santa Romana Iglesia, subraya que el objetivo es "intercambiar experiencias y compartir las iniciativas más significativas".

El encuentro, previsto en el Vaticano del 14 al 16 de noviembre, es una oportunidad para que se reúnan importantes instituciones. ¿Cómo surgió la idea de esta iniciativa? ¿Cómo se puede preservar y transmitir el conocimiento en nuestro tiempo?

La idea surge del mandato que me dio el Papa Francisco cuando me pidió que viniera aquí como archivista y bibliotecario, y añadió este verbo: debemos intentar abrirnos. Así que he tratado de entender qué significa abrir un archivo o una biblioteca. Hemos razonado largo y tendido durante estos dos años. Ya formamos parte de la red mundial de bibliotecas. Pero estas reuniones son muy formales y burocráticas. En cambio, tenemos que ir a tocar los nodos cruciales de estas instituciones. Por eso pensamos en invitar a una representación, unas 25 delegaciones, de las bibliotecas más importantes del mundo, precisamente para discutir con ellas los cambios que se están produciendo. Tenemos patrimonios históricos únicos. Nuestra biblioteca no es sólo una biblioteca universitaria o una biblioteca de Estado. Normalmente hay bibliotecas estatales. Por lo tanto, somos un poco una cosa, un poco otra.

Sobre todo, nuestra peculiaridad es la riqueza del patrimonio secular que tenemos y que debemos poner a disposición en este sentido de apertura. Se trata precisamente de reflexionar juntos, de entablar un diálogo con instituciones más grandes que la nuestra. Algunas son similares, otras son diferentes. Y, sobre todo, escuchar, intercambiar experiencias y compartir cuáles son las iniciativas más significativas llevadas a cabo por cada una de las instituciones en ámbitos concretos. Este es un poco el objetivo y hemos preparado esta reunión sobre la base de un instrumentum laboris y habiendo expuesto los temas que más nos interesan. Llevamos ya unos meses en contacto con estos representantes: hemos mantenido varias reuniones a distancia a través de la plataforma Zoom y hay un gran interés por parte de todos; especialmente con este llamamiento lanzado por una biblioteca, como la nuestra, que nació en el corazón del Renacimiento, pero que todavía tiene que hacer frente a los grandes retos de hoy.

En este primer día del encuentro, también está previsto un concierto del pianista libanés Omar Harfouk sobre la paz. Una oportunidad, ésta, de relanzar con fuerza un mensaje que une a todo el mundo de la cultura sin fronteras ni barreras.

Este artista que conocimos es libanés de origen y está casado con una ucraniana. Procede del Líbano, una tierra dramáticamente marcada por la guerra. Su familia tuvo que abandonar el país; él es un emigrante que lleva muchos años en París, donde ejerce su profesión artística. Se casó con una ucraniana. Y así viven el drama de la guerra y la violencia que hoy vemos en su piel. Este artista ha compuesto una pieza sobre la paz porque se siente portador, testigo de la paz y de la fraternidad universal. Ya ha interpretado esta pieza en la ONU y también en la Unesco y ha pedido poder interpretarla en el Vaticano como homenaje al Santo Padre, precisamente por la insistencia del Papa en la necesidad de la paz. Omar Harfouk afirma: "Yo también quiero aportar mi pequeña contribución". Y así vimos que ésta era la ocasión: venir al Vaticano en un momento en que nos encontramos con las bibliotecas del mundo, que son patrimonio de la humanidad. Y en este patrimonio se describen los problemas de los conflictos, de las guerras, pero también los intentos de construir la paz. Así que, en este sentido, es realmente una piedra preciosa la que queremos colocar dentro de estas jornadas tan interesantes.

Adentrémonos en este patrimonio de la humanidad que son las bibliotecas. A la vista de los cambios que se están produciendo en nuestra época, ¿cuáles son los principales retos para instituciones arraigadas en la historia, como las bibliotecas?

Identificamos tres: uno es cómo concebir y realizar hoy las colecciones de las bibliotecas, cómo gestionar los espacios de preservación y las estrategias de crecimiento, cómo construir hoy una biblioteca con sistemas y actividades que favorezcan la consulta directa y a distancia. Tengamos en cuenta que vienen unos 6.000 estudiosos e investigadores al año. Así que, en primer lugar, hay que ver cómo reorganizar una biblioteca hoy. El segundo reto se refiere a la utilización de las nuevas tecnologías y estrategias de comunicación al servicio de las bibliotecas. Tenemos informatización, tenemos digitalización, nuevas plataformas que incluyen colecciones digitales, archivos de preservación. Luego está el gran reto de la inteligencia artificial: cómo puede combinarse con un lugar como el nuestro que tiene historia detrás. El tercer reto tiene que ver con las políticas culturales y la orientación de los estudios. La biblioteca es un instituto de investigación y no una mera colección de textos bibliográficos: debe integrarse, debe dialogar con los desafíos actuales. Necesitamos, por tanto, una política estratégica global para utilizar este patrimonio de la humanidad.

En comparación con las bibliotecas de todo el mundo, ¿qué papel debe desempeñar la Biblioteca Vaticana?

Recuerdo el texto de la Fundación de la Biblioteca Apostólica Vaticana por Nicolás V y estamos en 1451. El Papa dijo: 'tenemos aquí estos volúmenes que queremos poner a disposición de los estudiosos'. Y estamos en ese momento, pero también recuerdo que este concepto fue recordado por Benedicto XVI cuando vino aquí y dijo: este no es sólo un lugar para teólogos o filósofos, sino que es el lugar donde debemos reunir todo el saber. Y, en efecto, aquí tenemos textos de filosofía, de derecho, de arte, de música, de humanidades, de astrología, etc. No es sólo una biblioteca de religión, sino que es la biblioteca, como dice Benedicto XVI, de lo humano, es decir, de todo lo que el hombre busca, expresa y utiliza. En este sentido, debemos rastrear realmente en los tesoros que tenemos y en los que siempre están llegando -no sólo guardamos las cosas del pasado, también debemos recoger las cosas de hoy- los aspectos religiosos, los aspectos culturales, los aspectos sociales. Sobre todo, la biblioteca es un lugar de diálogo entre diferentes afiliaciones: la gente viene, no sólo cristianos, católicos, sino también musulmanes, judíos y no creyentes porque quieren confrontarse con el patrimonio de la humanidad, pasado y presente.

Hablando de pasado y presente, ¿cómo sería un mundo sin bibliotecas?

Un mundo sin bibliotecas sería como una cultura sin raíces. Entonces, una cultura que no se nutre de las raíces del pasado sería una escultura, como se diría rizomática, que no tiene base. Y una realidad que no tiene base no se sostiene. Así que realmente también nos impresiona mucho ver que los académicos que vienen aquí son cada vez más jóvenes. Hay un descenso de la edad y esto es muy interesante porque queremos estar a disposición especialmente de las generaciones más jóvenes para ayudarles a repensar, como dice el Papa Francisco, la historia. Repensar, desandar, conocer y purificar la historia. Esta es la base que nos ayuda a ser ciudadanos que son hombres de cultura de aspiraciones para el futuro en el contexto actual, que es todo sobre el futuro. Pero cuidado: el futuro se desequilibra si no hay raíz histórica.