Semeraro: hoy un pueblo de mártires, en Europa no persecución sino indiferencia

En la tarde de ayer 13 de noviembre, tuvo lugar la conferencia «No hay amor más grande. El martirio y la ofrenda de la vida». El cardenal señaló que el número de mártires cristianos no se corresponde con los beatificados o canonizados y recordó a Akash Bashir, el joven pakistaní que detuvo a un terrorista suicida y fue asesinado

Son muchas las historias de mártires que han surgido durante las diversas sesiones del congreso organizado por el Dicasterio para las Causas de los Santos sobre el tema "No hay amor más grande. El martirio y el ofrecimiento de la vida', que comenzó el pasado lunes 11 de noviembre en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma y que concluyó ayer. El Prefecto del Dicasterio, cardenal Marcello Semeraro señaló en primer lugar que «los mártires no fueron ni son héroes insensibles al miedo, a la angustia, al pánico, al terror, al dolor físico y psíquico», hasta el punto de que el profesor Andrea Riccardi, en su informe, «habló de fuerza en la debilidad». El cardenal subrayó también que las diversas comunicaciones han demostrado que «el número de mártires cristianos no se corresponde en absoluto con los beatificados o canonizados» y «existe, por el contrario, todo un gran pueblo de mártires», también porque «de los mártires brotan cristianos, pero de los cristianos brotan mártires».

El problema del olvido

Pero hoy existe también el problema del «olvido» de la historia de los mártires, observó el cardenal Semeraro, denunciado por la intervención del profesor Jan Mikrut, quien afirmó que «una de las características negativas de la edad moderna reside en el hecho de que a menudo se descuida la memoria del pasado» y que «algunas sociedades viven según el preconcepto erróneo de que no hay nada extraordinario que merezca la pena recordar». Para el cardenal, todo ello podría derivar de «ese achatamiento al presente que caracteriza nuestra época, borrando así no sólo el pasado, sino también el futuro». Y entonces, ¿cómo no reflexionar sobre los primeros cristianos descritos por el autor de la Carta a Diogneto como hombres que «no habitan ciudades propias, ni usan una jerga que difiera, ni llevan un tipo de vida especial», que se ajustan «a las costumbres del lugar en el vestir, en la comida y en lo demás, dando testimonio de un admirable e indudablemente paradójico método de vida social», que «viven en su patria, pero como extranjeros; participan en todo como ciudadanos y se desprenden de todo como extranjeros. Toda patria extranjera es su patria, y toda patria es extranjera». «Precisamente esta extranjería identificaba al cristiano», señaló el Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Y Romano Guardini - añadió el cardenal - nos ayuda a comprender que los santos no son «figuras austeras» que se erigen en nuestras iglesias, «grandes “aislados” del cristianismo», sino que «son hombres, que viven en Corinto, Tesalónica, Éfeso o donde sea, que creen, esperan, luchan contra su fragilidad y no tienen nada extraordinario de lo que hacer alarde en su vida religiosa». Aunque no hay que olvidar que, en los primeros siglos, quienes elegían ser cristianos, escribe Guardini, «se convertían en extraños a su entorno» y se enfrentaban a la desconfianza y a las dificultades por amor a Dios. Era una elección que «exigía renuncia sobre renuncia y a menudo conducía a la opresión y a la muerte».

Entre las figuras ejemplares citadas durante la conferencia, el cardenal Semeraro recordó la descrita por Paolo Affatato, jefe de la Sección Asia de la Agencia vaticana Fides, y por la profesora Lodovica Maria Zanet: Akash Bashir, el joven pakistaní que, el 15 de marzo de 2015, mientras realizaba tareas de seguridad, se dio cuenta de la presencia de un kamikaze terrorista que quería entrar en la iglesia, lo detuvo abrazándolo, saltando por los aires con él. «Una imagen que nos dice mucho sobre el martirio y el don de la vida», dijo el cardenal. Y si «hoy, en nuestra parte de Europa que incluye Roma, no tenemos persecuciones y el mismo Coliseo es el teatro de nuestros Vía Crucis y celebraciones jubilares por los “Nuevos Mártires”», «tenemos, sin embargo, indiferencia», continuó el prefecto, y aquí, como explica el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate sobre la llamada a la santidad en el mundo de hoy, se trata de «burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos parecer ridículos», lo que hace pertinente la palabra de la bienaventuranza evangélica: no hay persecución, sino indiferencia, o burla. Y para el Pontífice «aceptar cada día el camino del Evangelio a pesar de que nos cause problemas, esto es santidad».

La ofrenda de la vida



El tema del "ofrecimiento de la vida" en relación con la antropología contemporánea también estuvo en el centro de las reflexiones. El profesor Zanet y el profesor Maurizio Faggioni, de la Accademia Alfonsiana, analizó algunos aspectos teológicos y procesales del ofrecimiento de la vida. También estuvo en la mesa de los ponentes el Secretario del Dicasterio para las Causas de los Santos, monseñor Fabio Fabene, quien recordó el Motu Proprio del Papa Francisco del 11 de julio de 2018 Maiorem ac dilectionem sobre el ofrecimiento de la vida como «nuevo caso del proceso de beatificación y canonización, distinto del caso sobre el martirio y la heroicidad de las virtudes». El prelado recordó a continuación los casos en el pasado de personas «cuya muerte entraría hoy en el caso del ofrecimiento de la vida, pero que fueron beatificadas en el camino de la virtud». Entre ellos, San Luis Gonzaga y San Damián de Molokai.

Ejemplos que ayudan a abrirse a los demás



La mirada se extendió también a causas más recientes relacionadas con el ofrecimiento de la vida, como Albino Badinelli y Vincent Robert Capodanno o el misionero polaco fallecido Jan Czuba, asesinado por ninjas en la República Democrática del Congo, donde trabajaba, hasta Ignacio Echeverría De Imperial, joven español muerto en Londres el 3 de junio de 2017 en el atentado terrorista del Puente de Londres, cuya causa está «en sus inicios». «La ofrenda de la vida no puede separarse de la perfección de la caridad, que en este caso, sin embargo, no es el resultado de una prolongada, pronta y gozosa repetición de actos virtuosos, sino que es un único acto heroico que, por su radicalidad, irrevocabilidad y persistencia usque ad mortem, expresa plenamente la opción cristiana», precisó monseñor Fabene. «Si el acto heroico de ofrecer la propia vida se prolonga a lo largo de los años, podría llegar a entrar en la categoría de las virtudes heroicas».El secretario del Dicasterio se refirió también a una investigación realizada por el Censis sobre la fe en Italia, que revela que «un alto porcentaje de la población sigue refiriéndose a los valores evangélicos, pero de forma cada vez más individualista». Aquí, subrayó, «estos hermanos y hermanas nuestros, que han hecho de su vida un don, nos invitan a no centrarnos en nosotros mismos, sino a abrirnos a los demás».