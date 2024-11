Premio Ratzinger 2024, 22 de noviembre a O'Regan y Sotoo

La ceremonia de entrega del premio al teólogo irlandés y al escultor japonés tendrá lugar en la Sala Regia del Palacio Apostólico y el galardón será entregado por el Secretario de Estado, el cardenal Parolin. El 21 de noviembre en la Universidad Lumsa tendrá lugar la presentación del volumen XIII de la edición italiana de la Opera Omnia de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI: «En diálogo con su propio tiempo».

Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

Cyril O'Regan, irlandés, profesor de Teología en la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), y Etsurō Sotoo, escultor japonés residente en España, son los ganadores del Premio Ratzinger 2024. La ceremonia de entrega tendrá lugar el viernes 22 de noviembre en la Sala Regia del Palacio Apostólico, a partir de las 17.00 horas, y estará presidida por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad. Tras el discurso de bienvenida del padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, que asigna el premio creado en 2011, seguirá la presentación de los premiados por parte del arzobispo Salvatore Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, y del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente emérito del Pontificio Consejo de la Cultura. A continuación tomarán la palabra los galardonados. Los intermedios musicales correrán a cargo del Ensemble Falconieri (Música Antigua). La ceremonia se retransmitirá en directo a través de la página Facebook de la Fundación.



El teólogo Cyril O'Regan



Cyril O'Regan, nacido en Irlanda en 1952, es profesor de Teología Sistemática en el Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EE.UU.). Estudió Filosofía en Irlanda, y posteriormente se doctoró en Filosofía (1985) y en Teología (1989) en la Universidad de Yale (EE.UU.). Es profesor desde 1990 en el Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Yale, y desde 1999 en el Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame. Los principales campos de sus estudios son la Teología Sistemática y la Historia del Cristianismo. Es autor de numerosos artículos y de varias obras, entre ellas: The Heterodox Hegel (1994); Gnostic Return in Modernity (2001); Theology and the Spaces of Apocaliptic (2009); Anatomy of Misremembering: Balthasar's Response to Philosophical Modernity (2 Voll.); Newman and Ratzinger (publicación en curso). Imparte numerosas conferencias, muy apreciadas por los estudiantes por la atenta relación del profesor con los alumnos. Ha dedicado varios artículos importantes a la figura y la enseñanza de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.

El escultor Etsurō Sotoo

El maestro Etsurō Sotoo nació en Fukuoka (Japón) en 1953. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Kioto (Japón) e inicialmente impartió clases en Kioto y Osaka. De visita en Barcelona en 1978, quedó muy impresionado por la construcción de la basílica de la Sagrada Familia y pidió trabajar allí como escultor, empezando por la fachada del Nacimiento, siguiendo las instrucciones dejadas por Antoni Gaudí. Se convierte al cristianismo y se bautiza. Es un ferviente devoto de Gaudí, comprometido también con su causa de canonización. Sus principales obras se encuentran en varias partes del templo de la «Sagrada Familia», pero también en otros lugares de España, en Japón y también en Italia, donde creó el ambón de la catedral de Florencia, Santa Maria del Fiore, en 2015. Es el primer asiático oriental y el primer escultor galardonado con el Premio Ratzinger. Como es bien sabido, el Papa Benedicto XVI consagró la basílica de la Sagrada Familia durante un viaje a Barcelona en 2010, expresando su gran aprecio por la figura y el arte de Antoni Gaudí.

El Premio Ratzinger: candidaturas y comité científico



El Premio Ratzinger es la principal iniciativa promovida por la Fundación Ratzinger. Se concede, según los Estatutos, a «estudiosos que se hayan distinguido por méritos particulares en la publicación y/o la investigación científica». En los últimos años, el ámbito de los galardonados se ha ampliado también a las artes de inspiración cristiana. Las candidaturas al Premio son propuestas al Papa para su aprobación por el Comité Científico de la Fundación, compuesto por cinco miembros de designación pontificia. Actualmente está formado por los cardenales Kurt Koch (Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos), Luis Ladaria (Prefecto Emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe), Gianfranco Ravasi (Presidente Emérito del Pontificio Consejo para la Cultura), Arzobispo Salvatore Fisichella (Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización) y Monseñor Rudolf Voderholzer (Obispo de Ratisbona y Presidente del Institut Papst Benedikt XVI).

Historia del Premio



El Premio se concede anualmente desde 2011, cada vez a dos (excepcionalmente tres) estudiosos. Con esta edición, el número total de galardonados alcanzará los 30. Se trata principalmente de personalidades eminentes en los estudios de Teología Dogmática o Fundamental, Sagrada Escritura, Patrología, Filosofía, Derecho, Sociología, o en la actividad artística, música, arquitectura y ahora también escultura. Confirmando el horizonte cultural mundial del Premio, los galardonados proceden nada menos que de 18 países diferentes, de los cinco continentes: Alemania (7), Francia (4), España (3), Italia (2), Australia, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Estados Unidos, Estonia, Japón, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Líbano, Polonia, Sudáfrica y Suiza. Los galardonados no son sólo católicos, sino que también pertenecen a otras confesiones cristianas -un anglicano, un luterano, dos ortodoxos- y uno es judío.

Misa en las Grutas Vaticanas el 22 de noviembre



El 22 de noviembre por la mañana, a las 7.15 horas, se celebrará en las Grutas Vaticanas, junto a su tumba, la misa mensual en memoria de Benedicto XVI (prevista habitualmente el último sábado del mes, pero adelantada con ocasión del Premio Ratzinger). Estará presidida por el Arzobispo Georg Gänswein, Nuncio Apostólico en Lituania, Estonia y Letonia. A continuación, los dos galardonados serán recibidos por el Papa Francisco.

Presentación del volumen XIII de la Opera Omnia



La tarde anterior, 21 de noviembre, en el Aula Pia de la Universidad Lumsa de Roma, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar también la presentación del volumen XIII de la edición italiana de la Opera Omnia de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI: «En diálogo con su propio tiempo», publicada por la Libreria Editrice Vaticana, que recoge las entrevistas-libros de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. Tras los saludos de Francesco Bonini, rector de la Universidad Lumsa, Lorenzo Fazzini, director editorial de Lev, y del padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, intervendrán el arzobispo Georg Gänswein en diálogo con Gian Guido Vecchi, vaticanista de Il Corriere della Sera. El encuentro estará moderado por Pierluca Azzaro, traductor y editor de la Opera Omnia de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.