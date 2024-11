Papa Luciani: de Lumen Gentium al postconcilio a través de cartas de archivo

El 12 de noviembre, en la Universidad Gregoriana de Roma, tendrá lugar una conferencia de estudio promovida por la Fundación Vaticana Juan Pablo I, en colaboración con el Pontificio Ateneo

«Deseamos continuar en la prosecución de la herencia del Concilio Vaticano II, cuyas sabias normas deben aún ser guiadas hasta su término, cuidando que un empuje, generoso quizás pero improvisado, no tergiverse sus contenidos y su significado, y cuidando igualmente que las fuerzas frenadoras y temerosas no frenen el impulso de renovación y de vida». Este es el primero de los seis volúmenes del mensaje Urbi et Orbi pronunciado por Juan Pablo I - Albino Luciani (1912-1978) al día siguiente de su elección, el 27 de agosto de 1978, en el que el recién elegido pontífice expuso su programa de pontificado. Un «queremos» que sigue de plena actualidad.

Investigación a la luz de los papeles del Archivo



Tras dos jornadas de estudio en la Pontificia Universidad Gregoriana dedicadas a las fuentes del Magisterio de Juan Pablo I - la primera sobre los papeles de su Archivo privado, el 13 de mayo de 2022, y la segunda sobre su Biblioteca personal, el 24 de noviembre de 2023 -, la Fundación Vaticana Juan Pablo I, en colaboración con la Pontificia Universidad Gregoriana, prosigue su actividad científica y de investigación centrada en los seis volúmenes del programa de pontificado del Papa Luciani, a cada uno de los cuales se dedicará una jornada de estudio en los próximos años. Siguiendo el orden dado por Juan Pablo I, el primer volumen se centra en el Concilio Vaticano II y su legado. Desde la perspectiva de Luciano, sus premisas, su mensaje y su puesta en práctica hasta el Año Jubilar de 1975 serán investigados a la luz de los documentos de archivo. A la luz de los papeles del Archivo Privado (APAL) -patrimonio de la Fundación- es posible ahora reconstruir la viva participación, como atestiguan las anotaciones en los márgenes de los esquemas discutidos y los cuadernos en los que el entonces obispo de Vittorio Veneto anotaba y comentaba los discursos en la sala de asambleas.

Ponentes e intervenciones



Dario Vitali, Ordinario de Eclesiología de la Pontificia Universidad Gregoriana, en su intervención Albino Luciani al Concilio: una visione di Chiesa in sviluppo, a partir del rico material que surge de los diarios y de los escritos autógrafos relativos al Concilio Vaticano II, ofrecerá un cuadro de la relación de Albino Luciani con el Vaticano II y de cuánto el acontecimiento conciliar alimentó y enriqueció su pensamiento y su acción pastoral. La ponencia está en continuidad con la reflexión que la precede sobre el pensamiento de Albino Luciani antes del Concilio, Albino Luciani ante el Concilio: una visión de Iglesia en fermento en la que se detendrá Maria Grazia M. Zunelli, doctoranda del Departamento de Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana. Monseñor Luciani y la acogida del Concilio en Vittorio Veneto será en cambio el tema que abordará Davide Fiocco, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Juan Pablo I» de Treviso. Giovanni Vian, profesor de Historia del Cristianismo y de las Iglesias en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, desarrollará su análisis sobre I vescovi del Triveneto al Vaticano II: il contributo di Albino Luciani al Concilio, mientras que Il post Concilio, in Venezia vissuto da Patriarca della città lagunare, será el tema de la intervención de Mauro Velati, miembro de la Fundación Vaticana Giovanni Paolo I.

Concluirá el programa de la conferencia Gilfredo Marengo, vicepresidente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, profesor de Antropología Teológica General, centrando su intervención en Luciani, el Año de la Fe y el Jubileo de 1975. Las intervenciones estarán precedidas por la proyección de un vídeo del material sobre el Concilio Vaticano II contenido en el Archivo privado Albino Luciani.