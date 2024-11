Viajes y aniversarios: las nuevas emisiones filatélicas del Vaticano en 2024

Sellos, postales y areogramas sobre la Navidad de 2024, los viajes por el mundo del Papa Francisco en 2023, el bicentenario del Instituto Sant'Apollinare, el 75 aniversario de la fundación de la Pontificia Academia Alfonsiana, el 170 aniversario de la rededicación de la Basílica de San Pablo, el 450 aniversario de la muerte de Giorgio Vasari y el 750 aniversario de la muerte de San Buenaventura de Bagnoregio.

Desde la Santa Navidad de 2024 y la apertura de la Puerta Santa para el Jubileo, pasando por los viajes del Papa Francisco a lo largo de 2023 (RD Congo y Sudán del Sur, Hungría, Lisboa, Mongolia y Marsella), hasta el aniversario de fundaciones o fallecimientos de personalidades célebres de la historia de la Iglesia y del arte. La Oficina de Correos del Vaticano y la Filatelia del Governatorato de la Ciudad del Vaticano emiten nuevos sellos, tarjetas postales y aerogramas para celebrar algunos aniversarios y acontecimientos importantes que tendrán lugar o han tenido lugar durante el año en curso.

La serie Navidad 2024 pretende ser una introducción simbólica y filatélica al Año Jubilar, que comenzará el 24 de diciembre de 2024 con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y finalizará un año después. Por esta razón, los elementos gráficos típicos de la Navidad están flanqueados por otros asociados al Año Santo, incluido el logotipo oficial del Jubileo 2025: la serie representa, en el valor de 1,25 euros, al ángel de la Navidad que sostiene un pergamino que recita Gloria a Dios y Paz en la Tierra, un extracto del incipit del himno Gloria, el canto entonado por los ángeles con motivo del nacimiento de Jesús en Belén, anuncio gozoso del abrazo entre el cielo y la tierra. Es la invocación que en los últimos años se ha alzado sentida desde tantas partes del mundo aplastadas por la violencia y la guerra. Como recordó el Papa Francisco, «la guerra trae destrucción y multiplica el sufrimiento de las poblaciones. La esperanza y el progreso sólo nacen de opciones de paz». El segundo valor representa a Jesús bendiciendo en el pesebre y de nuevo un pergamino con la inscripción Spes non confundit, «la esperanza no defrauda» (RM 5.5), una clara referencia a la Bula del Jubileo y al propio lema del Año Santo Peregrinos de la Esperanza. Aquí la atención se centra en el pesebre, un humilde objeto de inmenso significado, y como dice el Papa Francisco en su homilía de la misa del 24 de diciembre de 2022: «para encontrar el sentido de la Navidad debemos mirar allí». Pero, ¿por qué es tan importante el pesebre? Porque es el signo, no accidental, con el que Cristo entra en la escena del mundo. Es el manifiesto con el que se presenta, el modo en que Dios nace en la historia para dar vida a la historia. ¿Qué quiere decirnos entonces a través del pesebre? Quiere decirnos al menos tres cosas: cercanía, pobreza y concreción». Al igual que la Navidad, el Jubileo nos ofrecerá una oportunidad concreta para renovar nuestra fe y redescubrir, en Cristo, la esperanza que nunca defrauda.

Los viajes del Papa Francisco por el mundo en el año 2023



La lámina vaticana que celebra los viajes apostólicos alrededor del mundo en el año 2023 pretende, como siempre, evocar en una sola ilustración los países visitados por el Santo Padre a través de la representación de sus lugares más emblemáticos o de figuras representativas de sus poblaciones. El viaje del Santo Padre a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, del 31 de enero al 5 de febrero de 2023, está representado aquí por un niño y una niña nativos. En estas dos tierras probadas por largos conflictos, el Papa invocó el don de la paz. El viaje a Hungría (28-30 de abril) es recordado por la representación de la Concatedral Basílica de San Esteban en Budapest, donde el Santo Padre se encontró con obispos, sacerdotes, diáconos y agentes pastorales, expresando la necesidad de saber interpretar los cambios y las transformaciones de nuestro tiempo y de permanecer siempre enraizados en Dios para afrontar mejor los desafíos pastorales: «Con Cristo y en Cristo. Nada fuera del Señor, nada lejos del Señor». Para la visita a Lisboa (Portugal), con ocasión de la XXXVII Jornada Mundial de la Juventud (2-6 de agosto), la imagen elegida fue el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en cuya Capilla de las Apariciones tuvo lugar el rezo del Santo Rosario con jóvenes enfermos. Mongolia, adonde el Papa viajó del 31 de agosto al 4 de septiembre, está representada por una figura vestida con la indumentaria tradicional local. En este viaje, el Pontífice pudo subrayar la importancia de las obras de misericordia, de caridad y de voluntariado ofrecidas a los necesitados de forma puramente gratuita y desinteresada. Por último, la basílica de Notre Dame de la Garde de Marsella recuerda la visita realizada del 22 al 23 de septiembre para la conclusión de los «Rencontres Méditerranéennes», durante la cual el Papa Francisco no dejó de subrayar el papel fundamental del mare nostrum como espacio de unión y encuentro entre diferentes etnias, religiones y culturas.

Bicentenario del Instituto Sant'Apollinare



Fue el 4 de noviembre de 1824 cuando el Papa León XII asistió a la inauguración del curso escolar de las «Escuelas del Pontificio Seminario Romano», tras haber trasladado el Seminario Romano a los edificios de San Apolinar mediante el Breve de las Recolentes de 10 de abril de 1823.El Instituto celebraba así dos siglos de empeño en la difusión del saber y de los valores espirituales bajo la protección del Santo, fundador y primer obispo de la Iglesia de Rávena. Las escuelas, a las que también asistían laicos, incluían las facultades de teología y filosofía y podían conferir grados académicos y doctorados. Generaciones de estudiantes encontraron allí inspiración, aprendiendo valores de compasión, tolerancia y solidaridad, además de materias académicas. A lo largo de estos dos siglos, el Instituto ha evolucionado y se ha adaptado a los retos de los tiempos modernos, convirtiéndose en un prestigioso centro educativo capaz de combinar cultura y formación humana y espiritual.



75 aniversario de la fundación de la Pontificia Academia Alfonsiana



Fundada por la Congregación del Santísimo Redentor el 9 de febrero de 1949, la Academia Alfonsiana, Pontificio Instituto Superior de Teología Moral, fue incorporada a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Lateranense el 2 de agosto de 1960 como centro de excelencia para la especialización en las disciplinas teológico-morales.En el espíritu de san Alfonso María de Ligorio, renovador del saber moral en su siglo, y en sintonía con el Magisterio de la Iglesia, la Academia pone especial cuidado en perfeccionar la teología moral, prestando particular atención al conocimiento total del ser humano en su dimensión personal y cristiana.Es, pues, la realización del gran sueño de la Congregación de los Redentoristas, de un ministerio que brota de lo más profundo de su espíritu misionero, según el carisma y el ejemplo de su fundador San Alfonso, patrono de los moralistas y de los confesores, proclamado Doctor de la Iglesia en 1871.Así como san Alfonso escribió su célebre Theologia Moralis para preparar y ayudar a los sacerdotes y otros ministros en la guía de sus fieles, para el crecimiento y la santificación de la vida cristiana, del mismo modo la Academia Alfonsiana prepara y ayuda a los estudiantes, religiosos y laicos, en la guía de su comunidad cristiana.Con un decreto fechado el 16 de enero de 2023, el Santo Padre Francisco concedió entonces a la Academia Alfonsiana el prestigioso título de «Pontificia».



170 aniversario de la reedificación de la Basílica de San Pablo



En la noche del 15 al 16 de julio de 1823, un incendio provocado por pequeñas brasas que se dejaron encendidas por error en el tejado, arruinó la Basílica de San Pablo.El Papa León XII recibió el encargo de dar nueva vida al templo paulino, y lo hizo llevando a cabo un enorme proyecto, para el que se convocó a la cristiandad con un «crowdfunding» ante litteram, concertado con la encíclica Ad Plurimas del 25 de enero de 1825, fiesta de la Conversión de San Pablo.El resultado fue extraordinario, el monumental edificio de estilo neoclásico fue reconstruido bajo la maestría del arquitecto Luigi Poletti en 30 años, con las mismas dimensiones que la basílica anterior, y el 10 de diciembre de 1854 el papa Pío IX, en presencia de cardenales y obispos llegados a Roma desde diversas partes del mundo para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, consagró la tercera y actual basílica de San Pablo.En el actual complejo paulino son visibles las huellas estilísticas de distintas épocas: paleocristiana, bizantina, gótica y renacentista. A través del edificio sagrado dedicado al Apóstol, la Iglesia desea continuar hoy, en un marco de extraordinaria belleza, la misión universal de anuncio de la salvación de la que San Pablo fue incansable mensajero.



Hace 450 años murió Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Florencia, 1574), un artista polifacético y genial que no sólo fue arquitecto -a él se debe la construcción de los Uffizi de Florencia-, sino también uno de los más grandes y prolíficos pintores de su época y, no menos importante, un gran historiador del arte, autor de «Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori» (Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos), un tratado que recoge las biografías de muchos artistas importantes desde la Edad Media hasta principios del siglo XVI.Vasari, una de las figuras más destacadas de la escena artística toscana del siglo XVI, contribuyó también a la difusión del estilo toscano en el Véneto, sirviendo de inspiración a grandes artistas, Tintoretto sobre todo.También tuvo un taller en el que se formaron importantes artistas como el pintor flamenco Jan van der Straet, Jacopo Zucchi y Francesco Morandini, conocido como Poppi.La serie anual de Postales 2024 rinde homenaje al gran artista presentando algunas de sus famosas obras que dan testimonio del periodo romano que pasó el artista al servicio del Papa Pío V, quien le encargó la decoración de algunas estancias del Vaticano, como la Pinacoteca, la Sala Regia, algunas capillas y la escalinata del Palacio Apostólico.



El aerograma 2024 conmemora, setecientos cincuenta años después de su muerte, a San Buenaventura de Bagnoregio (1221-1274), religioso franciscano, teólogo y filósofo, contado por el Papa Sixto V en 1588 entre los Doctores de la Iglesia junto a Santo Tomás de Aquino.Su aportación a la doctrina teológica es muy importante: en primer lugar, partiendo del pensamiento de san Agustín, expresa la necesidad de subordinar la filosofía a la teología, ya que el objeto de esta última es Dios.La filosofía, pues, sólo puede ayudar a la búsqueda humana de Dios reconduciendo al hombre a su dimensión interior.También de derivación agustiniana es la elaboración de San Buenaventura de la teología trinitaria, que destaca cómo el mundo es una especie de libro en el que emerge la Trinidad de la que fue creado.

