Don Luigi Verdi: Con «Dilexit nos» redescubrimos el ritmo del corazón

Para el sacerdote toscano, fundador de la Fraternidad de Romena, la encíclica de Francisco sobre la devoción al corazón de Jesucristo recuerda que el amor es concreto y la humanidad necesita consuelo

Fabio Colagrande - Ciudad del Vaticano

«Volver a poner en el centro la devoción al Corazón de Jesús en este momento histórico es una elección muy importante y vital. Desde hace años buscamos frenéticamente una dirección, una identidad, y creo que nos hemos encontrado con un corazón que ya no sabe dónde refugiarse». Don Luigi Verdi, sacerdote, fundador de la Fraternidad Romena, autor de libros de espiritualidad, ha acogido con entusiasmo la reciente encíclica del Papa Francisco Dilexit nos, dedicada, como reza el subtítulo, al «amor humano y divino del corazón de Jesucristo». A quienes la consideran un documento que vuelve a proponer una devoción espiritual del pasado, el padre Luigi responde subrayando cómo en una época enferma de abstracción es en cambio urgente y oportuno volver a proponer la centralidad del corazón, es decir, del amor -como escribe el Papa- «con todos sus componentes espirituales, psíquicos e incluso físicos». En definitiva, redescubrir la mística del Sagrado Corazón no es nostalgia de un cierto espiritualismo, sino poner en práctica una terapia que nace de un diagnóstico severo: la humanidad vive enferma y necesita consuelo. La Iglesia puede ofrecerlo si vuelve a poner en el fundamento la devoción al Corazón de Cristo, que -como recuerda la encíclica- «con su dimensión comunitaria, social y misionera», «envía a los hermanos». Volver a partir, por tanto, de la misericordia de Dios Padre por la humanidad, expresada por el sacrificio de Cristo, para realizar la fraternidad.

Una generación harta de abstracción

«Creo que en tiempos de crisis es un poco como cuando estamos en un mar agitado, cuanto más te agitas más te ahogas. O es como cuando hay un terremoto, que el lugar más seguro es la carretera, así que hay que volver a vivir y caminar», explica el P. Luigi Verdi. «La palabra crisis en sánscrito significa 'purificar' y cuando estás en crisis es el momento en el que tienes que limpiar lo que no sirve e ir al núcleo, entender lo que es valioso. Como dice el Papa Francisco, lo valioso es la misericordia, la ternura, pero sobre todo el corazón. «Donde esté tu tesoro, estará también tu corazón», continúa el padre Gigi, “y creo que nuestro corazón ya no sabe realmente dónde está el tesoro de nuestra vida”. «Pasolini decía que la abstracción es el mal de esta época, nunca ha habido una generación más abstracta que la nuestra», prosigue el sacerdote. «A menudo se nos empuja desde fuera hacia objetivos demasiado abstractos, mientras que la vida tiene su tesoro en las personas, en los gestos, en los lugares cotidianos, y debemos recordar que el amor es concreto, no estamos en lo abstracto, somos un rostro, somos un cuerpo, somos ojos.»

En evidencia 11/11/2024 'Dilexit Nos' expande la devoción hacia el Sagrado Corazón en todo el mundo Más de mil fieles asisten al primer congreso en el mundo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en Westerville, Ohio, tras la publicación de la encíclica del Papa Francisco “Dilexit ...

La injusticia nacida de la dureza de corazón

En la encíclica, Francisco describe una sociedad que carece de corazón, calificándola de «cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencialidad». Una alarma que el padre Verdi comparte. «Nuestra naturaleza es estructuralmente débil -explica-, fácilmente condicionada por el conformismo, la pereza, el miedo, el narcisismo. Y eso nos tiene prisioneros y, sobre todo, nos quita el valor de atrevernos». «Creo que hoy la mayor injusticia es quitar la dignidad a las personas, despreciar el valor de la humanidad y sobre todo la dureza del corazón. Al fin y al cabo, ante el hombre disperso de hoy, se nos pide que lleguemos a hacer lo que nos dijo Isaías: 'Consolad, consolad a mi pueblo' «.

El P. Gigi Verdi en Romena

Esa necesidad de consuelo

La antigua iglesia parroquial románica de Romena es el corazón de la fraternidad del mismo nombre fundada por el P. Luigi en 1991 en un valle toscano impregnado de espiritualidad. Al igual que para los peregrinos de la Edad Media, en su marcha hacia Roma, representaba un punto donde detenerse a tomar un refrigerio y partir, hoy la fraternidad ofrece un lugar de descanso a los caminantes. «Veo que la gente que pasa por aquí», explica el P. Verdi, »realmente necesita consuelo. Necesitan sentirse 'hablar al corazón', como dicen las Escrituras, y luego sentirse 'gritar' que se acabó la esclavitud». «Creo que este es el momento en el que es realmente necesario ayudar a la gente a escucharse a sí misma, porque ya nadie escucha, a levantarse en lugar de sentarse, abrir los ojos y mirar mejor».

En evidencia 24/10/2024 «Nos amó», la encíclica del Papa sobre el Sagrado Corazón de Jesús «Dilexit nos», la cuarta Encíclica de Francisco, retoma la tradición y actualidad del pensamiento «sobre el amor humano y divino del Corazón de Jesucristo», invitándonos a renovar ...

Recuperar a las personas

Según el padre Gigi Verdi, la Iglesia también debe redescubrir la centralidad del amor de Cristo, y puede hacerlo volviendo a partir de un modelo evangélico preciso. «A estas alturas creo que el futuro de la Iglesia está en los discípulos de Emaús», explica. «Hay que recuperar a las personas. Con los discípulos de Emaús Jesús ni siquiera se da a conocer: camina con ellos, luego comparte su dolor, les pregunta por qué están tristes». «Pero sobre todo, y esto es ingenioso», comenta el padre Gigi, “hace como que se va, les deja libres y tienen que ser ellos los que digan: quédate a cenar con nosotros y luego haz latir su corazón”. «Mi padre me decía que lo que se te queda en los ojos y en el corazón te ayuda a crecer. Y entonces tienes que ayudar a la gente a ver lo que se queda en sus ojos, lo que se queda en su corazón, porque la vida no es más que una peregrinación a este lugar del corazón».

Recuperar el ritmo del corazón

Se podría decir que de esta reciente encíclica del Papa se desprende también una enseñanza: la dimensión social del cristianismo, incluso la dimensión moral, debe tener un fundamento místico. «Hay una frase terrible del poeta francés René Crevel que dice: 'Mi cuerpo no me ha enseñado nada'», recuerda el fundador de Romena. «En realidad, la mística del Sagrado Corazón de Jesús afirma exactamente lo contrario, como explica Michel de Certeau, 'el cuerpo está informado' y creo que esta información que el cuerpo porta es consecuencia precisamente del misterio de la encarnación». «Podemos decir que en la mística del Sagrado Corazón lo divino no escapa al potencial de este cuerpo, de su gramática», prosigue el padre Verdi. «En el interior de la vida cotidiana de las personas hay, en efecto, algo esencial, porque la naturaleza nos sumerge, en última instancia, en un ritmo, en una respiración. Baudelaire decía que el ritmo de una ciudad es más rápido que el ritmo del corazón del hombre, así que quizás deberíamos tener el corazón de los que habitan el mundo -un mundo que al final muere de miseria, de pesadez, de ritmos locos- y redescubrir el ritmo del corazón».

En evidencia 24/10/2024 Dilexit nos: la experiencia de un corazón enamorado y la inspiración del hermano Diego Fares En la nota 1 de la Encíclica, el Papa Francisco confiesa que la inspiración del primer capítulo del documento encuentra su fuente primaria en su hermano Diego Fares, fallecido en ...

Niños y amantes

«La misión, entendida desde la perspectiva de irradiar el amor del Corazón de Cristo, requiere misioneros enamorados», escribe Francisco en Dilexit nos. «En un folleto -comenta el sacerdote toscano- dije que en este mundo la única salvación son los niños y los enamorados. Los niños porque siguen siendo sensibles, creativos, ligeros. Los enamorados porque al final, todo el cuerpo, toda el alma de esa persona, está ahí, en el corazón». «Pensando en la parábola del Buen Samaritano, me he preguntado muchas veces por qué el sacerdote no se detiene y el samaritano sí. El Evangelio lo dice, porque el sacerdote estaba allí por casualidad, el samaritano estaba de viaje y cuando se está de viaje se está mucho más atento.» «El samaritano no hace una obra de misericordia -explica el padre Gigi Verdi-, pero tiene un corazón misericordioso, por lo que estaría atento a cualquier herida del mundo». «Creo entonces que el corazón en el fondo no es tan bueno, como se dice a menudo», concluye. «El corazón tiene una energía, la única que no se disipa sino que sale y vuelve, que es la sangre. Así que depende: si sale de ti el odio, el odio vuelve, si sale de ti la benevolencia, la benevolencia vuelve. Y así, como nos dice Jesús, ama con toda tu mente, cuerpo y alma y esto es estar enamorado».

La Fraternidad de Romena