El Papa Francisco ha autorizado hoy al Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar los decretos durante una audiencia con el cardenal prefecto Semeraro. Serán beatificados los dos mártires Francisco Javier Tru'o'ng Bǚu Diệp, sacerdote de Vietnam, y el laico Floribert Bwana Chui Bin Kositi, de la República Democrática del Congo. Se autorizó el decreto sobre la confirmación del culto inmemorial de la española Juana de la Cruz y se hará Venerable al obispo Joseph Lang, auxiliar de Zagreb.

Dos futuros santos -el ya anunciado Pier Giorgio Frassati y la salesiana María Troncatti, misionera en Ecuador-, dos futuros beatos, mártires respectivamente en Vietnam y en la República Democrática del Congo, y un nuevo venerable; más la beatificación equivalente de la monja española Giovanna della Croce, ya considerada beata por el culto que se le dedica desde hace siglos: esta mañana el papa Francisco autorizó al dicasterio de las Causas de los Santos a promulgar los relativos decretos durante la audiencia concedida al cardenal prefecto Marcello Semeraro.

Pier Giorgio Frassati

Y si el Pontífice anunció en el Ángelus de ayer que el joven laico turinés será canonizado el próximo 3 de agosto durante el Jubileo de los Jóvenes y coincidiendo con el centenario de su muerte, el 4 de julio de 1925, hoy se ha reconocido un milagro atribuido a su intercesión. Se trata de la curación de una «lesión en el tendón de Aquiles» de un sacerdote, seminarista en aquel momento, ocurrida en los Estados Unidos de América en 2017. Durante un partido de baloncesto en Los Ángeles, el joven sufrió tal lesión en el tobillo derecho que ya no podía caminar. Y ante la inminente necesidad de una intervención quirúrgica, invocó la intercesión del Beato Pedro Jorge para no tener que someterse a la operación. Con este fin, el seminarista comenzó una novena, al final de la cual sintió una fuerte sensación de calor alrededor de la parte dolorida y, a partir de ese momento, ya no sintió ningún síntoma.

Nacido en Turín el 6 de abril de 1901 en el seno de una familia de clase media alta, Frassati era hijo de Alfredo, un periodista agnóstico que fundó y dirigió el periódico «La Stampa». Fue su madre quien dio a sus dos hijos, Pier Giorgio y Luciana, una educación religiosa. Durante sus estudios de bachillerato en el Instituto Social Jesuita, el joven empezó a comulgar diariamente y se implicó en las Conferencias de San Vincenzo. Se matriculó en la Facultad de Ingeniería del Politécnico de la capital piamontesa, para más tarde «poder servir más a Cristo entre los mineros», y se unió al club de la ciudad de la Federación Universitaria Católica Italiana (FUCI), donde reforzó su formación cristiana, alimentando su fe con la Eucaristía diaria, la meditación de la Palabra de Dios y la confesión frecuente, acompañadas de un asiduo apostolado social. Ingresado en la Tercera Orden Dominicana con el nombre de Hermano Jerónimo, dedicó su tiempo libre a ayudar a los más pobres y marginados. Cultivó aficiones culturales y deportivas, al tiempo que proseguía un ferviente apostolado entre sus coetáneos. Opuesto al régimen dictatorial fascista, Frassati se afilió al Partido Popular. Aquejado de poliomielitis fulminante, probablemente contraída mientras cuidaba a indigentes, murió con sólo 24 años. Muy querido por el Papa Francisco -quien, proponiéndolo a menudo como modelo para las nuevas generaciones, confiaba recientemente: «de niño había oído hablar de él porque mi padre era compañero de la Acción Católica» (Discurso al Consejo Nacional de la Juventud, 16 de noviembre de 2024)-, Pier Giorgio fue beatificado el 20 de mayo de 1990 por Juan Pablo II.

María Troncatti

En cambio, María Troncatti de Brescia fue elevada a los honores de los altares durante el pontificado de Benedicto XVI, en noviembre de 2012. Nacida en Corteno Golgi el 16 de febrero de 1883 en el seno de una familia humilde, dedicada al trabajo del campo y al pastoreo de ovejas, participó asiduamente en la vida parroquial. Atraída por el carisma y la espiritualidad salesiana, venciendo la resistencia de su padre ingresó en las Hijas de María Auxiliadora e hizo su primera profesión en 1908 y los votos perpetuos en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, como enfermera de la Cruz Roja, atiende a los soldados en el frente. En 1922 fue destinada a la misión entre los indios de Ecuador, donde hizo construir un hospital, ocupándose del acompañamiento espiritual, la atención a los pobres y moribundos, la promoción y la formación de la mujer. Tras varias enfermedades, murió en un accidente aéreo en Sucúa, el 25 de agosto de 1969, cuando se dirigía a la capital, Quito, para hacer ejercicios espirituales. Y fue precisamente un indígena de la provincia de Morona Santiago quien recibió el milagro necesario para la canonización de la monja en 2015. El hombre fue víctima de un accidente laboral mientras afilaba herramientas en su taller de carpintería, siendo golpeado en la cabeza por un gran fragmento de piedra. Tras unos primeros auxilios precarios, inconsciente por la salida de masa encefálica de su cráneo, fue llevado en canoa y luego en ambulancia aérea al hospital de Macas, para ser trasladado desde allí al hospital de Ambato, donde fue sometido a una larga operación. Ante la gravedad de su pronóstico, el cuñado del herido colocó una imagen de Troncatti sobre su pecho y comenzó a invocarla. Las hermanas salesianas que continuaban la misión de la beata, informadas del incidente, se encomendaron también a su intercesión. Poco después, el paciente despertó del coma y fue dado de alta del hospital, aunque en estado grave, privado de la capacidad de hablar y moverse. Después, el hombre soñó que la monja italiana le curaba la pierna y la boca, prediciendo su recuperación, y al despertar empezó a moverse e incluso pronunció algunas palabras. Poco a poco su estado fue mejorando, hasta el punto de que al año siguiente el carpintero pudo hablar, caminar y volver a trabajar.

Dos beatos: Tru'o'ng y Bwana

Los dos futuros beatos, ambos mártires, son el vietnamita Francis Xavier Tru'o'ng Bǚu Diệp, sacerdote diocesano, y el laico Floribert Bwana Chui Bin Kositi, de la República Democrática del Congo.

Nacido el 1 de enero de 1897 en Tân Dúc, en la provincia vietnamita de An Giang, pero en el territorio del vicariato de Phnom Penh, Francisco Javier se hizo sacerdote en 1924. Primero asistente pastoral en una comunidad vietnamita de Camboya, fue llamado de nuevo a Vietnam como profesor en el seminario mayor y luego enviado a la provincia de Bąc Liêu, donde fundó seis nuevas comunidades y trabajó en la pastoral vocacional. Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchas zonas del país fueron saqueadas por ricos terratenientes respaldados por violentas bandas armadas. El territorio parroquial del Siervo de Dios también fue saqueado y la población amenazada. Defensor de los derechos de los ciudadanos, a pesar de los consejos de refugiarse en un lugar seguro prefirió no abandonar su comunidad y el 12 de marzo de 1946 fue hecho prisionero por un grupo de milicianos junto con otras personas. Encerrado en un almacén de arroz, del que fue sacado para ser interrogado, pocos días después su cuerpo desfigurado fue encontrado en una zanja.

Más reciente, porque sólo tiene 18 años, es el martirio del segundo futuro Beato, el joven laico Floribert Bwana Chui Bin Kositi, asesinado in odium fidei el 8 de junio de 2007 en Boma. Nació allí el 13 de junio de 1981 en el seno de una familia acomodada que le permitió estudiar en las mejores escuelas. Activamente implicado en las actividades parroquiales, se convirtió en un punto de referencia para los estudiantes católicos cuando se trasladó a la universidad de Goma, donde también era apreciado por los profesores y las autoridades eclesiásticas por su compromiso social. Fue en el ambiente universitario donde conoció a la Comunidad de Sant'Egidio, convirtiéndose en uno de sus líderes locales y logrando implicar a otros compañeros en el servicio a los más pobres en unos años turbulentos para la ciudad fronteriza, a la que habían llegado muchos refugiados tras el genocidio ruandés de 1994. Tras licenciarse en Derecho, se dedicó a la política. Y tras unas prácticas en la capital, Kinshasa, empezó a trabajar en la aduana de Goma como «Commissaire de l'Avances», encargado de controlar los alimentos que entraban en el país. Resistiendo a los intentos de soborno, se resistió a las presiones para que permitiera el paso de cargamentos de arroz en mal estado por la frontera, que ordenó destruir. En venganza, fue secuestrado por desconocidos el 7 de julio de 2007 y su cadáver, sometido a torturas y palizas, fue encontrado dos días después por un motorista.

Juana Vázquez Gutiérrez

En la misma audiencia de hoy, Francisco ha autorizado el Decreto sobre la confirmación del culto inmemorial a la española Juana de la Cruz, nacida Juana Vázquez Gutiérrez. Monja profesa de la Tercera Orden de San Francisco, abadesa del convento de Santa María de la Cruz de Cubas de Madrid, nació en Villa de Azaña (hoy Numancia La Sagra, provincia de Toledo) probablemente el 3 de mayo de 1481 y murió en Cubas de La Sagra el mismo día de 1534.

Tras la muerte de su madre, cuando sólo tenía siete años, fue a vivir con su abuela y su tía. Más tarde, deseosa de consagrarse a Dios, se escapó de casa para huir de un matrimonio concertado y se refugió en el Beaterio de Santa María de la Cruz de Terciarias de San Francisco, en Cubas de la Sagra (Madrid). Allí, en 1497, hizo profesión de fe, desempeñando posteriormente diversas tareas como cocinera, portera, sacristana. En 1506 comenzó a tener experiencias místicas y, dos años después, aparecieron estigmas en su cuerpo desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Ese mismo año comenzó su labor de predicación y en 1509 fue elegida abadesa del Beaterio. Sus sermones sobre las principales fiestas litúrgicas fueron anotados por una hermana y recogidos en el libro Conorte. Su fama se extendió por toda España, llegando hasta el emperador Carlos V, que acudió a ella en busca de consejo al menos en tres ocasiones. Debido a la envidia de algunas hermanas y a la particular animadversión de su madre vicaria, fue sustituida por ésta en el cargo de abadesa. Tras su arrepentimiento, fue elegida de nuevo para la dirección del Beaterio, permaneciendo en el cargo hasta su muerte. Inmediatamente se inició un culto espontáneo e inmediato por parte de los fieles, que la llamaban «Santa Juana». Sin embargo, sólo más tarde se planteó un procedimiento canónico, que tuvo sus piedras angulares entre 1614 y 1616 con un proceso diocesano en Toledo y continuó con un Proceso Apostólico entre 1619 y 1621, coronado por un decreto de aprobación de virtudes el 7 de mayo de 1630. Tras una larga pausa, la causa se reanudó en 1664 con la celebración de un Juicio No Culto y otro sobre la revisión de los escritos, dificultada por la dificultad de encontrarlos, en particular el texto original del Conorte, hallado en la Real Biblioteca del Escorial sólo en 1977. Este descubrimiento permitió publicar el manuscrito en 1996 y reanudar la causa en 1999. Y el 18 de marzo de 2015, el Papa Francisco autorizó el decreto sobre las virtudes. Además, el culto a Sor Juana de la Cruz, impulsado por el descubrimiento de que su cuerpo había permanecido incorrupto después de muchos años, pronto se extendió fuera de España, a otras partes de Europa, Filipinas y Norteamérica: el Misal de la abadía benedictina belga de Brujas registró la fiesta litúrgica de Santa Juana de la Cruz el 3 de mayo; y el monasterio de Santa María de la Cruz en Cubas de la Sagra (Madrid) sigue siendo conocido como el «Convento de Santa Juana». De ahí que desde antiguo se le haya dado el título de beata.

Siervo de Dios Joseph Lang

Por último, será nombrado venerable el Siervo de Dios Joseph Lang, obispo auxiliar de Zagreb. Nacido el 25 de enero de 1857 en Lepšić, en Croacia, en el seno de una familia numerosa y muy religiosa, perdió a su padre a temprana edad y fue acogido en el orfanato arzobispal de la capital croata. Aquí maduró su vocación y se distinguió por sus cualidades, hasta el punto de que fue enviado a completar su educación en Roma. De regreso a su patria en 1880, fue ordenado sacerdote tres años más tarde y llegó a ser coadjutor del párroco de Zlatar. Fue asistente espiritual en el Hospital de las Hermanas de la Caridad de Zagreb y luego profesor de pedagogía en la misma escuela de enseñanza de las monjas. Después fue padre espiritual y rector en el seminario arzobispal, encontrándose a cargo de la formación de clérigos en una época convulsa. En 1915, el arzobispo Anton Bauer lo quiso como auxiliar suyo y fue consagrado obispo titular de Alabanda. Se dedicó a la edificación de sus fieles visitando aldeas y fundó la 'Asociación Nacional Católica Croata', un movimiento de laicos y sacerdotes dedicados a la educación y formación de la juventud, llegando a ser su presidente. También dirigió el «Apostolado de los Santos Cirilo y Metodio» para promover la unidad con los cristianos orientales. En 1912 participó en el Congreso Eucarístico Internacional de Viena y más tarde fue nombrado presidente del primer congreso nacional de Croacia, celebrado en Zagreb. Murió en la capital el 1 de noviembre de 1924 y la última fase de su vida se caracterizó por una oración incesante y continua, incluso cuando ya no podía levantarse de la cama ni celebrar misa.