Athletica Vaticana, el primer tour autista de pádel en Roma

El club deportivo Santa Sede, con el apoyo del Corriere dello Sport, promueve 15 etapas a partir del 23 de noviembre entre los clubes de la capital para implicar a los jóvenes y a las familias en el signo de la inclusividad

Giampaolo Mattei - Ciudad del Vaticano

Una tour de pádel -15 paradas en clubes deportivos de Roma- con niños y jóvenes con autismo como protagonistas de una experiencia inclusiva. La primera parada será hoy, sábado 23 de noviembre, a las 15.30 horas, en el club de pádel Villa Pamphili, en via della Nocetta 107.



El Padel autistic tour es una oportunidad para compartir, a través del lenguaje concreto del deporte, vivido como un curso gratuito e «itinerante» que implica también a las familias. Una propuesta particularmente significativa para Roma en los días del Jubileo, cuyas palabras clave son acogida para todos y esperanza.



Promueven la iniciativa, patrocinada por la Federación Internacional de Pádel, la asociación «Siamo delfini impariamo l'autismo» y Athletica Vaticana, la asociación multideportiva oficial de la Santa Sede. Con el apoyo del «Corriere dello Sport».



La gira comenzará y terminará el sábado 14 de junio de 2025, el día del Jubileo del Deporte. Numerosos clubes deportivos se han unido y apoyan el proyecto, abriendo de par en par sus puertas en nombre de la cultura del encuentro. Facilitando la inclusión y compartiendo con sencillez - con una raqueta y una pelota - en la visión concreta del deporte para todos y con todos y que nunca excluye.



En los recintos deportivos más frecuentados por los aficionados al pádel, los niños y jóvenes del espectro autista tendrán la oportunidad de experimentar un deporte particularmente «social» que, aunque se desarrolla en una «jaula», es una expresión de libertad respecto a las propias limitaciones y prejuicios. Junto a los jovencísimos protagonistas de la gira habrá compañeros jugadores-profesores que compartirán el campo al estilo del voluntariado y la amistad que se convierte en fraternidad.



«En el significado más profundo de ser deportistas está el sentido de la amistad, de compartir, de estar a disposición del otro reflejando los principios sagrados de la solidaridad», afirma Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel.



Para Paola Nicoletti, presidenta de la asociación «Siamo delfini impariamo l'autismo», precisamente «el sentido de la itinerancia estriba en llevar un mensaje de inclusión, integración e intercambio recíproco a un público cada vez más amplio y arrojar luz sobre el autismo ofreciendo la oportunidad de aumentar el conocimiento y la sensibilización sobre esta afección en el encuentro».



«Compartir el deporte, en este caso el pádel, junto a jóvenes con autismo significa, para Athletica Vaticana, preservar y mantener ese noble espíritu amateur del que el Papa Francisco nos recuerda el valor», relanza Fabrizio Peloni, secretario general de Vatican Padel, la federación oficial vaticana que forma parte de la gran familia Fip. «Estamos convencidos de que esta iniciativa, que verá su plena realización en el año jubilar, puede dar esperanza y crear oportunidades para las relaciones, el diálogo con todos y la amistad».



Tras el debut de hoy, están previstas otras dos paradas de la gira para 2024: el sábado 14 de diciembre, a las 15.30 horas, en The fox padel (via Ettore Stampini 36) y el domingo 29 de diciembre, a las 11 horas, en el centro deportivo Moma (via Pierangelo Bertoli 4, en Bracciano). El calendario de 2025 se anunciará el 2 de enero.