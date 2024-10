Sínodo, una Asamblea que abraza el dolor de quienes sufren por la guerra

En la sesión informativa de este 7 de octubre, sobre los trabajos del Sínodo de los Obispos, se compartió el estilo de oración de los participantes y la cercanía a las poblaciones de Oriente Medio. “La Iglesia debe construir puentes y ser un puente ella misma”, dijo el cardenal Gracias. Este año hay una escucha más atenta, subrayó sor Barrón, Uisg, que ve "muchas posibilidades y oportunidades de liderazgo para las mujeres en el ámbito eclesial, pero es necesario explorarlas y evaluarlas".

Tiziana Campisi y Giampaolo Mattei – Ciudad del Vaticano

Los trabajos del Sínodo de esta mañana en el Aula Pablo VI, con 351 participantes, "fueron precedidos por una oración y un momento de emotiva participación en el dolor de los pueblos que sufren por la guerra en Oriente Medio, en un día como hoy, 7 de octubre, dramáticamente simbólico". Lo dio a conocer Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión de Información, en la reunión informativa para los periodistas en la Sala de Prensa de la Santa Sede, que comenzó a las 13.30 y fue presentada por la subdirectora Cristiane Murray. El Papa – se recordó durante el encuentro con la prensa – envió una carta a los católicos de Oriente Medio "en este día triste". Y, en la apertura de los trabajos, informó Ruffini, el cardenal Grech recordó que hoy es "un día de oración y ayuno", por voluntad del Papa, en el ambiente espiritual del Rosario por la paz rezado ayer en Santa María La Mayor. “Oración, ayuno, pero también caridad”, relanzó Ruffini, recordando que el cardenal limosnero Konrad Krajewski habló esta mañana en el Aula anunciando, para esta tarde, una colecta - que no terminará hoy - de fondos destinados en particular a la parroquia de Gaza y al párroco, padre Gabriel Romanelli, "a quien el Papa llama cada día para testimoniar su cercanía a quienes sufren".

El estilo del buen samaritano

El prefecto del Dicasterio para la Comunicación informó que el cardenal Grech destacó la participación en el Sínodo de 9 de los 21 nuevos cardenales anunciados ayer por el Papa: Luis Gerardo Cabrera Herrera, Tarcisio Isao Kikuchi, Pablo Virgilio Siongco David, Ladislav Nemet, Jaime Spengler, Ignace Bessi Dogbo, Dominique Mathieu, Roberto Repole, Timothy Peter Joseph Radcliffe.

Ruffini se refirió luego a la meditación de la benedictina Ignazia Angelini y al informe del cardenal relator general Jean-Claude Hollerich sobre el módulo II del Instrumentum laboris. En particular, dijo, “Madre Ignazia nos instó a vivir el camino de la Iglesia sinodal inspirándonos en la página evangélica del Buen Samaritano. El samaritano, dijo, se convierte en un símbolo de un camino sinodal, un enfoque que abarca la humildad y la compasión". Y “esto lleva a la Iglesia a abrazar una misión radicalmente nueva, guiada por la misericordia y por relaciones auténticas”. Por ello "se hace un fuerte énfasis en la conversión no sólo de las personas sino de las relaciones para pasar a un modelo diferente de Iglesia sinodal".

Los trabajos en el Aula

El cardenal Hollerich, por su parte, "vinculó la reflexión sobre las relaciones con el tema de la paz y esbozó la estructura del Módulo II que analiza en profundidad las relaciones como fundamentales para la Iglesia sinodal", afirmó Ruffini. A continuación, el secretario especial, padre Giacomo Costa, explicó detalladamente el método de trabajo que, en la sesión informativa, fue presentado a los periodistas por Sheila Pires, secretaria de la Comisión de Información. La mañana continuó con el debate sinodal que caracterizará también esta tarde. Para mañana está prevista la cuarta Congregación General, anunció Pires: “La asamblea tiene previsto elegir a los miembros de la Comisión para la redacción del Documento final, basándose en el artículo 13 del reglamento interno. Luego se presentarán los informes de las mesas lingüísticas". Siguiendo el modelo ya adoptado en la primera semana, votaremos el orden del día del debate y luego la jornada continuará con la libertad de expresión. Finalmente, Pires señaló que para el miércoles por la tarde están previstos los dos primeros foros de teología pastoral sobre los temas: "El pueblo de Dios, sujeto de la misión" y "El papel y la autoridad del obispo en una Iglesia sinodal".

El camino sinodal en Asia

La Iglesia debe tender puentes y ser puente ella misma, por eso es necesario prestar atención a las diferentes culturas y religiones, cultivar el diálogo y la sinodalidad. El cardenal Oswald Gracias, indio, arzobispo de Bombay, miembro del consejo ordinario de la Secretaría del Sínodo y también del Consejo de Cardenales, el grupo de trabajo que Francisco estableció al inicio de su pontificado para ayudar en el gobierno de la Iglesia, no tiene dudas, y en la rueda de prensa de hoy, para la actualización de los trabajos de la segunda sesión de la XVI asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, en la Sala de Prensa de la Santa Sede, subrayó que para avanzar en la sinodalidad no se puede prescindir de la interculturalidad. Por otra parte, tras el Concilio Vaticano II, añadió, la aceptación y el respeto por los demás son conceptos ampliamente consolidados. El cardenal llevó el ejemplo del camino sinodal a Asia, donde en 2022 una asamblea abordó los temas actualmente en discusión en el Sínodo, destacando la necesidad de renovar la pastoral. Trabajar juntos y caminar juntos son los puntos clave. En cuanto al respeto a las culturas, para el cardenal Gracias es esencial, porque para construir el Reino de Dios en países donde hay diferentes culturas locales - y no para hacer proselitismo - éstas deben ser valorizadas, no es necesario imponer nociones o conceptos, no se entendería, y por eso es necesario ser sinodal.

Más fraternidad

En el continente asiático hubo reuniones hasta 2023, luego se reunieron doscientos obispos y discutieron sobre el respeto a las religiones, los movimientos laicos y la consagración bautismal de cada individuo. En cuanto a las relaciones con otras religiones, la forma en que nos relacionamos ha cambiado, "ya no las llamamos otras religiones, sino religiones vecinas", continuó el purpurado, insistiendo en que es necesario trabajar juntos. Los obispos asiáticos también han tomado nota de la importancia del mundo digital y ven una continuación de su trabajo en el Sínodo. “Estoy seguro de que las cosas mejorarán cada vez más – afirmó el arzobispo de Bombay – que habrá más fraternidad y amor por la Iglesia”.

Una única familia

Monseñor Gintaras Grušas, presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas y arzobispo de Vilna, se centró en cambio en la asamblea sinodal de la mañana en cómo se vivió la jornada de oración y ayuno por la paz mundial deseada por el Papa. En el Sínodo la cercanía hacia quienes viven los sufrimientos y las dificultades causadas por la guerra, como en Oriente Medio y Ucrania, les hacen sentir "que somos todos una sola familia", explicó, "una familia que reza por la paz y la unidad". “El diálogo es nuestra misión”, subrayó el Prelado, quien destacó la necesidad de fortalecer los vínculos entre las Iglesias, especialmente con aquellas que viven momentos de dificultad.

Una escucha cada vez más atenta

La escucha mutua está creciendo en el Sínodo, observó sor María Teresa Barrón, presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, para quien ha mejorado la capacidad de escucharse unas a otras, lo que permite un mayor discernimiento sobre las creencias de los demás. Y escuchar también conduce a acercarse a los excluidos, a los marginados. Por su parte, la UISG, como iniciativa sinodal, ha creado desde septiembre de 2023 una oficina dedicada a la sinodalidad, con un grupo intercultural que pretende dar prioridad a la escucha y a las relaciones, para construir mejores. La intención es, sobre todo, ayudar a las periferias, precisó la religiosa, por lo que trabajamos en particular para continuar el camino de la sinodalidad en Siria, Líbano, Rusia, Ucrania, Vietnam, Myanmar e Indonesia. A la hermana Barrón se le preguntó qué espacio pueden tener las mujeres en la Iglesia hoy: "hay muchas posibilidades y oportunidades de liderazgo, pero necesitamos explorarlas, evaluarlas". También depende de la práctica, porque en algunos países puede haber mujeres líderes en la Iglesia y en otros no, afirmó, pero no se mira el ministerio ordenado. Y si es cierto que hay mujeres que sienten la llamada al sacerdocio, en este contexto se tocan temas más amplios como el de la llamada del Espíritu Santo a los ministerios que no es el tema de este Sínodo. Pero las mujeres están en el centro de atención en la Iglesia, destacó el cardenal Gracias, informando que en los últimos tres consejos de cardenales se discutió el papel de la mujer en la Iglesia desde un punto de vista teológico y pastoral. Y hablando de ministerios, carismas y vocaciones, monseñor Grušas señaló que los roles de los laicos y de las familias pueden desempeñarse de manera diferente en los distintos lugares y por eso es necesario valorar correctamente el papel de hombres y mujeres.

Confrontación con los grupos de estudio

Luego se hicieron preguntas sobre el grupo de estudio relativo a los nombramientos de obispos y el cardenal Gracias aclaró que hay dos grupos sobre la figura del obispo, uno sobre el rol y otro sobre el proceso de nombramiento. “La figura del obispo es fundamental para la Iglesia y su nombramiento debe hacerse de la mejor manera”, afirmó el cardenal, informando que los dos grupos han comenzado a colaborar en este ámbito tan vital e importante para la Iglesia. Con los grupos de estudio, precisó Ruffini, los miembros de la asamblea sinodal pueden en cualquier caso interactuar y quien quiera puede aportar contribuciones. La idea, concluyó el arzobispo de Bombay, es "escuchar a la gente, escuchar y comprender cómo mejorar la Iglesia en su conjunto".