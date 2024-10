Sínodo, Hollerich: Seamos constructores de paz al servicio de la humanidad

El relator general presenta el segundo módulo del Instrumentum laboris sobre el tema de las "Relaciones" y recuerda a los participantes en la Asamblea el momento de oración vivido ayer con el Rosario en Santa María La Mayor: "Que la oración por la paz nos ayude a poner en la perspectiva correcta el trabajo que emprendemos hoy".

Aun pensando en el día de ayer que "fijó nuestra mirada y nuestro corazón en el mundo ensangrentado en el que vivimos" mediante el rezo del Rosario por la paz en Santa María La Mayor, el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del Sínodo, invita a los participantes en la Asamblea a proseguir también hoy esta intercesión "mediante la antigua y tradicional práctica del ayuno". Para este lunes 7 de octubre, primer aniversario del ataque terrorista de Hamás contra Israel, el Papa ha anunciado una jornada de oración y penitencia por la paz. Todo el Sínodo sigue la invitación del Papa, lo han reiterado al inicio de los trabajos el secretario general, el cardenal Mario Grech, y el cardenal Hollerich, que presentó el Módulo II del Instrumentum laboris dedicado al tema de las Relaciones. “Me parece que la oración por la paz nos ayuda a poner en la justa perspectiva el trabajo que asumimos hoy en la Sección del Instrumentum laboris dedicada a las 'Relaciones': que el anhelo de paz sea el horizonte de nuestra reflexión y de nuestra intercambios y que el Señor nos muestre el camino para convertirnos en pacificadores, al servicio de toda la humanidad", afirmó el arzobispo de Luxemburgo, que también expresó sus mejores deseos a los nuevos miembros del colegio cardenalicio, anunciado ayer por el Papa en el Ángelus, en particular a los presentes en el Aula Pablo VI.

La vida sinodal de la Iglesia

A continuación, el cardenal detalló el módulo que los padres y madres sinodales deberán analizar, a diferencia de la sesión anterior sobre los Fundamentos, que "tenía como objetivo trazar el horizonte de referencia en el que debe situarse y enraizarse nuestra reflexión". Hay tres partes del Instrumentum que se abordarán a partir de hoy: Relaciones, Caminos y Lugares. Todos ellos temas que "iluminan la vida misionera sinodal de la Iglesia desde diferentes perspectivas".

La sección "Relaciones" del Instrumentum laboris

En particular, la sección de Relaciones aborda la perspectiva de los vínculos con Dios, entre hermanos y entre las Iglesias "que sustentan la vitalidad de la Iglesia de manera mucho más radical que sus estructuras". “Esta red de relaciones, que ofrece a las personas y a las comunidades puntos de referencia y de orientación, es multifacética y atraviesa una multiplicidad de niveles”, explicó Hollerich, ilustrando detalladamente los cuatro párrafos del texto sobre los temas de la iniciación cristiana, los carismas y los ministerios, el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial, intercambios de "dones" entre las diferentes Iglesias dentro de la única Iglesia.

Las expectativas del pueblo de Dios

"El desafío" para los trabajos de los próximos días es "sintonizarnos con el movimiento que anima el Instrumentum laboris", para llegar a "la vida y las prácticas concretas de nuestras comunidades", subrayó el Purpurado luxemburgués. “Sería sencillo quedarnos en el plano general y limitarnos a reiterar la importancia de las relaciones para el desarrollo de las personas y de las comunidades”, dijo, pero se corre el riesgo de generar algo “poco fructífero”, donde el Pueblo de Dios ha estado esperando que le demos "indicaciones y sugerencias" sobre cómo es posible hacer "más transparentes y más armoniosas las relaciones dentro de nuestras Iglesias" y también cómo "pasar de un modo piramidal de ejercicio de la autoridad a un modo sinodal".

Último paso

El relator general del Sínodo también destacó que el Instrumentum laboris, en esta parte como en las siguientes, se esforzó en recoger del Informe de síntesis una serie de propuestas sobre las cuales se había alcanzado un consenso el año pasado, pero no una definición final. Ahora se vuelven a proponer, pero de forma "aún no definitiva". Una elección deliberada "de dejar que esta Asamblea dé el último paso: el trabajo que iniciamos hace un año espera ahora ser completado", afirmó el cardenal, recomendando no caer en "un exceso de abstracción", ni en "un exceso de pragmatismo", sino "trazar el perfil de propuestas concretas que cada Iglesia estará llamada a adaptar a las diferentes circunstancias".