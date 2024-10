Radcliffe: Libertad para hablar con valentía y acoger la obra de la Providencia

Durante la meditación que abrió la 13ª Congregación General en la última semana del Sínodo, el teólogo dominico invitó a los participantes a hablar con parresía, pero también a dejar de lado cualquier decepción. «Dios obra todas las cosas para el bien de los que le aman», dijo citando a San Pablo

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano

È “con libertà” che i padri e le madri sinodali devono approcciarsi all’ultimo "compito" che spetta loro nella settimana conclusiva del Sinodo, ovvero l’esame e la votazione del documento finale. Lo ha detto il cardinale eletto Timothy Radcliffe, introducendo questa mattina, 21 ottobre, i lavori della XIII Congregazione generale e della settimana conclusiva della XVI assemblea del Sinodo dei vescovi, che condurrà sabato 26 all’approvazione del Documento finale.

Libertad par hablar y para aceptar decisiones incluso decepcionantes

Radcliffe llamó a los participantes a poner en práctica la misión de «predicar y encarnar» una doble libertad, «la doble hélice del ADN cristiano»: «la libertad de decir lo que creemos y de escuchar sin miedo lo que dicen los demás». Es decir, «la libertad de los hijos de Dios para hablar con valentía, con parresía»; pero también la «libertad más profunda, la libertad interior de nuestros corazones» para aceptar incluso decisiones que puedan decepcionar, y que algunos puedan considerar «irreflexivas o incluso equivocadas». De hecho, añadió, «tenemos la libertad de quienes creen que, como escribió San Pablo a los Romanos (Rom 8,28), “Dios obra todas las cosas para el bien de los que le aman”, y que al final “podemos estar tranquilos porque ”nada puede separarnos del amor de Dios“, ni siquiera la incompetencia, ni siquiera los errores”. Sólo así podemos pasar de la primera libertad, la que nos hace decir «yo», a la libertad más amplia que nos hace «pertenecer a la Iglesia y decir “nosotros”».

«La gracia perfecciona la naturaleza, no la destruye».

Como enseñó Santo Tomás de Aquino, explicó además el teólogo dominico, «la gracia perfecciona la naturaleza, no la destruye». Por tanto, «creer en el Espíritu Santo no nos exime de utilizar nuestra mente en la búsqueda de la verdad». Al contrario, «Tomás afirmó que sería un insulto al Espíritu Santo no pensar en las decisiones y, por ejemplo, echar suertes». El cardenal electo continuó citando a Santo Tomás Moro, quien, en su obra Un hombre para todas las estaciones, «implora a su hija Meg que honre la capacidad de pensar que Dios nos ha dado: 'Escucha, Meg, Dios hizo a los ángeles para que le mostraran su esplendor, igual que hizo a los animales por su inocencia y a las plantas por su sencillez. Pero el hombre lo hizo para servirle con ingenio (inteligencia), en la maraña de su mente'».

La experiencia de Yves Congar

Incluso el cardenal y teólogo del Concilio, Yves Congar, que a mediados de los años cincuenta fue «silenciado por Roma» y privado de la oportunidad de enseñar, «en medio de esta crisis, escribió en su diario que la única respuesta a esta persecución era “decir la verdad”. Con prudencia, sin escándalos provocadores e innecesarios. Pero seguir siendo -y llegar a ser cada vez más- un testigo auténtico y puro de lo que es verdad'». Por lo tanto, añadió Radcliffe, «no debemos tener miedo al desacuerdo, porque el Espíritu Santo obra en él».

La Providencia en acción

Así pues, nos habita la libertad de «pensar, hablar y escuchar sin miedo. Pero no es nada si no tenemos también la libertad de quienes confían en que 'Dios obra todo para el bien de los que aman a Dios'. Así que «podemos estar en paz con cualquier resultado», comentó el teólogo, porque «la providencia de Dios es bondadosa, actúa silenciosamente incluso cuando las cosas parecen ir mal. La caída de Adán y Eva se convierte por la gracia de Dios en la felix culpa que conduce a la encarnación», y «la horrible muerte de Nuestro Señor en la cruz conduce al triunfo de Cristo sobre la muerte. Así que, aunque estén decepcionados con el resultado del Sínodo, la providencia de Dios está actuando en esta Asamblea, conduciéndonos al Reino por caminos que sólo Dios conoce. Su voluntad para nuestro bien no puede ser frustrada». Además, añadió el dominico, «éste es sólo un Sínodo. Habrá otros. No debemos hacerlo todo, sino sólo intentar dar el siguiente paso». Como enseñaba Santa Teresa de Ávila: «Somos nosotros los que hemos comenzado la obra; corresponde a los que siguen continuar comenzando». No sabemos cómo».

Henri de Lubac: evitar considerarse la norma encarnada de la ortodoxia

El jesuita Henri de Lubac, más tarde cardenal, también sufrió «persecuciones antes del Concilio» y, en medio de este sufrimiento, escribió Meditación sobre la Iglesia, «un himno de amor», exhortando al perseguido con estas palabras: «Lejos de perder la paciencia, tratará de mantener la paz, y por su parte hará un gran esfuerzo para hacer esa cosa difícil: mantener una mente más grande que sus propias ideas». Cultivará «ese tipo de libertad mediante la cual trascendemos lo que más despiadadamente nos compromete...». Evitará «la terrible autosuficiencia que podría llevarle a verse a sí mismo como la norma encarnada de la ortodoxia, porque pondrá el vínculo indisoluble de la paz católica (citando a San Cipriano) por encima de todo...».

Como hijos libres de Dios, decimos «yo» junto con «nosotros».

Por lo tanto, «si sólo tenemos la libertad de argumentar nuestras posiciones, caeremos en la tentación de la arrogancia» y «acabaremos tocando los tambores de la ideología, de derechas o de izquierdas». En cambio, «si sólo tenemos la libertad de quienes confían en la providencia de Dios, pero no nos atrevemos a entrar en el debate con nuestras convicciones, seremos irresponsables y nunca creceremos». En cambio, concluye Radcliffe, «la libertad de Dios actúa en el corazón de nuestra libertad, brotando en nuestro interior. Cuanto más es verdaderamente de Dios, más es verdaderamente nuestra». Y «como hijos libres de Dios, podemos decir “Yo” y al mismo tiempo “Nosotros”».