El cardenal ghanés, Peter Kodwo Appiah Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, representará a la Santa Sede en la comisión juzgadora de la sexta edición de la distinción instituida en el 2019. Las candidaturas de personas y organizaciones comprometidas con la solidaridad y la promoción de la paz pueden presentarse hasta el 31 de octubre

Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

El cardenal ghanés Peter Kodwo Appiah Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, representará a la Santa Sede en el jurado del Premio Zayed a la Fraternidad Humana 2025.

El jueves se anunciaron los miembros del jurado de la sexta edición del premio humanitario internacional, instituido en el 2019 tras la firma del Papa Francisco y Ahmed Al-Tayeb, Gran Imán de Al-Azhar, del Documento sobre la Fraternidad Humana, en Abu Dabi.

Junto al cardenal Turkson, ex prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, estarán presentes el ex presidente de Senegal, Macky Sall, José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria, y la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Scotland.

Los miembros del jurado del Premio Zayed 2025

Un premio para quienes trabajan por la solidaridad y la convivencia

Los miembros del nuevo jurado, coordinado por el secretario general del premio, el juez egipcio Mohamed Abdelsalam, representan a seis países y proceden de diversos campos, como la diplomacia, la economía, la ciencia, la consolidación de la paz y el derecho. Juntos examinarán.

Se invita a presentar candidaturas al Premio Zayed, cuyo objetivo es destacar ante el mundo a personas y organizaciones, de todos los orígenes y religiones, «que trabajan desinteresada e incansablemente para promover la solidaridad, la integridad, la equidad y el optimismo, y crear avances hacia la coexistencia pacífica».

El Premio lleva el nombre del difunto Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador de los Emiratos Árabes Unidos, para celebrar su legado, liderazgo y esfuerzos humanitarios que también tienen su efecto en el mundo actual.

Ceremonia de entrega de premios en febrero del 2025

En las cinco ediciones anteriores, el premio ha recaído en personas y organizaciones de once países, apoyando sus esfuerzos humanitarios en diversos ámbitos, como la sanidad, la educación, el desarrollo comunitario, el reasentamiento de refugiados y la capacitación de mujeres y jóvenes, que incluye un premio en metálico de un millón de dólares.

El jurado seleccionará al ganador o ganadores, que serán homenajeados en una ceremonia que tendrá lugar en febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la Fraternidad Humana, reconocido por la ONU, que marca el aniversario de la firma del Documento sobre la Fraternidad Humana por el Papa Francisco y el Gran Imán Al-Tayeb.



Las candidaturas al premio pueden presentarse hasta el 31 de octubre de 2024, a través del sitio web oficial del Premio Zayed a la Fraternidad Humana: www.zayedaward.org