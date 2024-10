Reina, nuevo vicario de Roma: al servicio de esta bella pero difícil ciudad

El cardenal electo, entre los que recibirán la púrpura en el Consistorio del 8 de diciembre, comenta el anuncio de ayer en el Ángelus: «Tomado por sorpresa por el Papa, deseo encontrarme con todos y ponerme a disposición de todos para anunciar el Evangelio de la misericordia».

«La noticia me ha cogido por sorpresa. Mi deseo es seguir sirviendo a esta Iglesia y a todas las personas que viven en ella, a las parroquias, a los sacerdotes. Trataré de ponerme a disposición de todos para anunciar el Evangelio de la misericordia, para ser imagen del Buen Pastor para todos». El cardenal electo Baldassare Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma desde ayer, 6 de octubre, aparece sonriente en un vídeo enviado a los medios vaticanos tras el anuncio del Papa Francisco en el Ángelus de los 21 nuevos cardenales que creará en el Consistorio del 8 de diciembre. «Sé que me espera una misión nada fácil, porque la nuestra es una ciudad hermosa pero extremadamente compleja», dice el futuro cardenal en el clip. Roma «está desgraciadamente marcada por tantos inconvenientes, tantas dificultades. No pretendo dar una respuesta a todos, pero quisiera ser para todos un signo de que el amor de Dios es visible, se hace presente, lo hace también a través de nosotros, pobres pastores».



Agradecimiento al Papa por la confianza



Reina agradece al Papa «la confianza» y también «a todos los que en esta diócesis, en silencio, escondidos, hacen tanto para que el Evangelio llegue y llegue a todos. Aquí deseo encontrarme con vosotros. Esto es lo que siento que os digo en este momento, junto con la petición de muchas oraciones por mi vida, por mi pobre vida, porque soy consciente de tantas limitaciones que me pertenecen y, por tanto, sólo puedo encomendarme a la misericordia de Dios y a vuestras oraciones».

Carta al Pueblo de Dios



Ya por la mañana, en una Carta al Pueblo de Dios, Reina expresó sus «sentimientos encontrados» ante la nueva misión que le ha encomendado el Papa: «Soy consciente de que más allá de los límites y pecados de cada uno, la gracia nos inunda con cada don que Dios concede a nuestras vidas, y así ha querido hacer con mi vida y, a través de mi pequeño, a su santa Iglesia. Así me siento en este momento, consciente de haber recibido misericordia». «Al llegar a Roma, hace poco más de dos años -escribe el prelado en la carta-, comencé inmediatamente a amar a esta Iglesia que todavía conocía demasiado poco, pero por la que me sentí acogido más allá de toda expectativa. Traté de servirla tanto como pude, sintiéndome embelesado por tanta belleza y por las muchas potencialidades de bien que experimenté, junto con las dificultades que nos acompañan a todos los seres humanos».

Junto a sacerdotes y diáconos

De ahí de nuevo su agradecimiento al Papa por 'la confianza' que le ha demostrado en estos años: 'Su dedicación a la Iglesia universal y la profecía que nos ha regalado en estos años de Pontificado me impulsan a trabajar por una Iglesia transparente y pobre, capaz de liberar y difundir la fragancia del Evangelio'. Por último, un agradecimiento también a su predecesor, el cardenal Angelo De Donatis, «que con amabilidad y atención me acogió en su tiempo en el Consejo Episcopal», y a los numerosos sacerdotes y diáconos «por el servicio generoso y humilde que realizan, por su presencia constante y por el amor que demuestran a nuestra Diócesis». «Nos espera una importante misión, en un tiempo complejo, que hay que afrontar construyendo cada día lazos de fraternidad y comunión. Tenemos la gracia de servir a una diócesis extraordinaria, bañada por la sangre de los mártires y fecundada por el testimonio gozoso de tantos santos. Que el Señor nos ayude a poner al servicio del bien común los muchos carismas que hemos recibido».