Del mosaico sinodal sobre los problemas de la Iglesia y del mundo

La transparencia en la comunidad eclesial, la implicación de los niños y la violencia que sufren las monjas fueron algunos de los temas abordados hoy en la Cámara e ilustrados durante el briefing con periodistas. Intervinieron Sor Franco Echeverri, presidenta de Clar, sobre la importancia de escuchar, el arzobispo de Riga, monseñor Stankevič, sobre la corresponsabilidad eclesial, y el obispo de Cyangugu, monseñor Sinayobye, sobre el camino de la reconciliación y la unidad en Ruanda.

Tiziana Campisi y Lorena Leonardi - Ciudad del Vaticano

Muchas propuestas concretas, basadas en las diferentes experiencias y compartidas con total transparencia, contra cualquier tipo de abuso y por una mayor responsabilidad de los laicos, de las mujeres y de los jóvenes en particular. Estas son las líneas esenciales que están surgiendo en los trabajos sinodales y que se han dado a conocer esta mañana en el briefing para periodistas en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, hoy, 14 de octubre, que ha comenzado a las 13.30 horas y ha sido introducido por la subdirectora Cristiane Murray. Sheila Pires, secretaria de la Comisión para la Información, hizo balance en primer lugar «de los trabajos de esta mañana -novena congregación general, celebrada en presencia del Papa Francisco- y también de la mañana del sábado y de la tarde del viernes», dedicados a la sección «vías» del Instrumentum laboris, relativa a los temas: «procesos de decisión», «transparencia, responsabilidad, evaluación». En particular, «fue muy importante escuchar», informó Pires, «las experiencias de China, la Península Arábiga, la Amazonia, las Islas Seychelles y el Sahel sobre estos temas». Y fueron precisamente estas experiencias «las que pusieron de relieve problemas como, por ejemplo, la dificultad de encontrar la armonía entre las tradiciones cristianas y los ritos locales o con las normativas civiles locales sobre el matrimonio». También porque, según ellos, «la Iglesia ha descuidado en el pasado la diversidad y la complementariedad entre las culturas». Al mismo tiempo, «se han ofrecido pistas y sugerencias a partir de realidades ya existentes, como la Conferencia Eclesial Amazónica, que, internamente, da voz a realidades diferentes, o las experiencias de la Iglesia africana, que muestra una gran vitalidad».



Involucrar a los niños en la Iglesia



En varias intervenciones, destacó Pires, «se habló mucho de la importancia de involucrar a los niños en la vida de la Iglesia, para no hablar sólo de los niños, sino con los niños». Otros puntos mencionados fueron la valorización de los catequistas, la importancia «de escuchar a los jóvenes porque, a veces, los temas y los tópicos se deciden cuando ellos están interesados en otra cosa». Además, «también se habló de incluir a las escuelas católicas en el proceso de evangelización y formación, ya que representan un recurso importante para la Iglesia». En algunas partes del mundo, sin embargo», se señaló, “el Estado ha tomado posesión de estas escuelas y se imponen agendas contrarias a la enseñanza de la Iglesia”.

La violencia que sufren las religiosas



«Fue muy aplaudida una charla sobre la violencia que sufren las religiosas, incluidas las que están en formación: no sólo abusos sexuales, sino también de poder, de conciencia y de espiritualidad», señaló Pires. «Se dijo que hay mujeres religiosas que trabajan duro especialmente para llegar a los más vulnerables, pero las mismas mujeres cuando se enfrentan a cuestiones de abuso sexual o de otro tipo no expresan su preocupación» y “debido a una actitud patriarcal de la sociedad permanecen en silencio”. En este sentido, se propuso «introducir procedimientos y sistemas en las diócesis y conferencias episcopales para tratar estas cuestiones». Y 'otra propuesta es revisar las políticas contractuales, para garantizar la dignidad a las mujeres consagradas, pero también a los laicos en general'.

Faltan mujeres y laicos expertos en la formación de sacerdotes



Siguiendo con el tema de las mujeres, en las intervenciones, concluyó Pires, «se constató que en la mayoría de los seminarios falta presencia femenina de consagradas o de laicos en la formación de los sacerdotes, así como faltan laicos con experiencia». La participación de las mujeres, en cambio«, se subrayó, “es ”fundamental» porque pueden ver cosas que otros no ven, garantizan una formación equilibrada y enriquecen el programa general de los futuros sacerdotes».

briefing de hoy lunes

Organismos de ayuda a obispos



En su intervención en la sesión informativa, Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación y Presidente de la Comisión para la Información, retomó «el tema de una mayor presencia de laicos y mujeres: en estas tres últimas Congregaciones Generales se ha dado amplio espacio al tema de la toma de decisiones y de los procesos decisorios».En este sentido, dijo, «se ha insistido repetidamente en la necesidad de constituir consejos de laicos, con autoridad y experiencia, para evitar una sobrecarga de trabajo a quienes ocupan puestos de responsabilidad».Y también «se ha subrayado la importancia de constituir consejos o, en todo caso, organismos que puedan ser de ayuda a los obispos o a los responsables».«Desde este punto de vista, se dijo en algunos discursos -informó Ruffini- que muchas de las decisiones equivocadas en el pasado sobre casos de abusos a menores en la Iglesia fueron tomadas por obispos que probablemente estaban aislados o bajo presión.Por lo tanto, se propuso introducir comités consultivos en las diócesis que el obispo pueda utilizar, no sólo para reforzar la protección y la prevención, sino también en el caso de que los sacerdotes acusados pero luego declarados inocentes necesiten ser readmitidos o que se les devuelva la credibilidad».De hecho, se dijo en la Cámara, «hay mucha resistencia cuando la persona es declarada inocente».Pero 'con la ayuda de una junta compuesta por psicólogos, padres de niños abusados, trabajadores sociales, asistentes, sería más fácil restaurar la credibilidad y la justicia a un sacerdote inocente'.Transparencia en la Iglesia«En la misma línea», prosiguió el prefecto, “se hizo hincapié en que la transparencia es un elemento fundamental en la Iglesia sinodal, especialmente en los ámbitos de la protección y las finanzas”.Esta transparencia, se subrayó en otros discursos, debe equilibrarse siempre con la confidencialidad, el respeto de la vida privada y de las informaciones sensibles».Ruffini informó de que el tema de la rendición de cuentas también se debatió durante los trabajos, deteniéndose «en el significado de la rendición de cuentas: todos estamos de acuerdo, se dijo, en la necesidad de rendir cuentas, pero se planteó la pregunta de a quién debemos rendir cuentas, ¿al mundo, a la opinión pública, a los periodistas?».A veces, de hecho, «nuestras agendas pastorales y los criterios de ser Iglesia vienen dictados por exigencias que no son exactamente las del Evangelio». Por tanto, «la prioridad es ante todo dar cuenta a Dios, a la comunidad, para no caer en la trampa de dar cuenta, precisamente, a instancias que no son evangélicas». Y, añadió Ruffini, es necesario «rendir cuentas a la Iglesia, y no a cualquier contexto humano, según los principios del Evangelio.No somos un consejo de administración, sino el cuerpo místico de Cristo, el pueblo santo de Dios».Y luego, prosiguió, «rendir cuentas a los miembros más pobres y frágiles de Cristo, que nos juzgan en función de cómo vivimos».Además, se sugirió aprovechar «las realidades sinodales ya existentes en diócesis, parroquias, Conferencias Episcopales» y «se dijo también aprender de las nuevas Iglesias, como las africanas, y no imponerles la realidad de las Iglesias de Occidente» que a menudo están in articulo mortis. Y luego estaba «la propuesta de hacer obligatorios los sínodos diocesanos».

Sinodalidad experimentada en la vida consagrada



El prefecto informó que también se hizo referencia «al ejemplo de la vida consagrada, que desde hace años experimenta formas de sinodalidad: sobre este punto, se citó el discernimiento de los monjes mártires de Tibhirine, que decidieron permanecer en Argelia en un contexto de sufrimiento, de violencia y ofrecer su vida no sólo y no tanto para obedecer al superior, sino después de haber realizado cada uno su camino interior de manera sinodal». Además, sobre una posible actualización del Derecho Canónico, se dijo que el Código no es un «triste instrumento constrictivo», sino «una expresión de la fe católica». «El respeto a la ley de la Iglesia es la mejor manera de combatir el clericalismo», dijo, “y la ley es un escudo que protege a los más débiles”. «También fue interesante -dijo Ruffini- el discurso sobre la experiencia pastoral de una Iglesia africana que desde hace algunos años ha comenzado a organizar asambleas dominicales sin sacerdotes, ausentes a causa de la inmensidad de las parroquias o de la distancia entre un pueblo y otro. Se trata de asambleas en las que los fieles se reúnen bajo la responsabilidad de catequistas o de laicos autorizados para escuchar la palabra de Dios y recibir la comunión».

Evitar el clericalismo



De nuevo volvió el llamamiento a evitar toda forma de clericalismo, concluyó. «El antídoto», dijeron algunos ponentes, »es la cercanía entre los obispos, con los sacerdotes, con Dios, con el pueblo. Relaciones dinámicas y nunca estáticas, que impliquen la participación directa en los procesos de toma de decisiones. Sobre este punto, en particular, se dijo que «incluso la palabra “consultivo” en la Iglesia significa la obligación de escuchar y tener en cuenta». Además, «en varias intervenciones se subrayó también que es necesario, a la hora de tomar una decisión, explicar las razones por las que quienes ocupan puestos de responsabilidad decidieron actuar en contra de la opinión común, haciendo hincapié en los puntos fuertes y débiles de los procesos de toma de decisiones». Y precisamente «sobre este último punto en particular, en una intervención se recordó la fórmula de San Cipriano: “Nada sin la responsabilidad personal del obispo, nada sin el consejo de los presbíteros, nada sin el consentimiento del pueblo de Dios”».