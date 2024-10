Khairallah: Los libaneses quieren paz, basta de odio. Necesitamos perdonar

Publicamos extractos del discurso de monseñor Mounir Khairallah, obispo de Batrun de los maronitas (Líbano), durante la sesión informativa de hoy para los periodistas en la Sala de Prensa de la Santa Sede. Su invitación, expresada también en el aula del Sínodo: "Liberémonos todos del miedo a los demás"

Monseñor Mounir Khairallah, obispo de Batrun de los Maronitas (Líbano)

Vengo de un país que lleva cincuenta años ardiendo y sangrando. En 1975 comenzó la guerra en el Líbano con el pretexto de una guerra religiosa y sectaria, especialmente entre musulmanes y cristianos. Cincuenta años después, no han logrado dejar claro que no todo es una guerra de confesiones o religión. Es una guerra que nos han impuesto, en el Líbano, un "país mensaje", como siempre decía el Papa San Juan Pablo II; un país con un mensaje de convivencia, libertad, democracia, vida respetando la diversidad. Incluso el Santo Padre, el Papa Francisco, trae esto.



El Líbano es un mensaje de paz y debe seguir siendo un mensaje de paz. Es el único país de Oriente Medio donde cristianos, musulmanes y judíos pueden convivir, respetando su diversidad, en una nación que es una "nación modelo", como dijo el Papa Benedicto XVI. Venir aquí, en esta situación, a hablar del Sínodo, sería complejo; Incluso hablar del perdón, que el Papa Francisco ha tomado como un signo para esta Segunda sesión, sería aún más complejo. Sí, vengo aquí a hablar de perdón y de reconciliación, mientras mi país, mi pueblo, sufre, sufre las consecuencias de las guerras, de los conflictos, de la violencia, de las venganzas, del odio.



Llamamiento por la paz en el Líbano del obispo Mounir Khairallah, de Batrun de los Maronitas

Los libaneses siempre queremos condenar el odio, la venganza y la violencia. Queremos construir la paz. Somos capaces de hacerlo. Si el Papa Francisco ha elegido el perdón, para nosotros y para mí, es un gran mensaje que dar. ¿Sería imposible hablar de perdón cuando los bombardeos golpean a todo el Líbano? No. En todo esto, la población del Líbano rechaza, como siempre, el lenguaje del odio y la venganza. He experimentado el perdón personalmente. Cuando tenía cinco años, alguien vino a nuestra casa y asesinó salvajemente a mis padres. Tengo una tía que es monja en la orden maronita libanesa. Ella vino a recogernos a nuestra casa, cuatro niños - el mayor tenía seis años, el menor dos -; nos llevó a su monasterio y en la iglesia nos invitó a arrodillarnos y orar; orad al Dios de misericordia, de amor. Nos dijo: “No oramos mucho por vuestros padres, son mártires ante Dios; más bien, oremos por quien los asesinó y tratemos de perdonar durante toda la vida. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos".

“Si amáis a los que os aman – dice Jesús – ¿qué mérito tenéis? Ama a tus enemigos. Orad por los que os persiguen. Entonces seréis discípulos de Cristo e hijos de vuestro Padre". Esto lo llevamos en el corazón nosotros, cuatro hijos. Y el Señor nunca nos ha abandonado; nos llevó, nos acompañó, para poder experimentar este perdón.

Después de mis estudios, aquí en Roma, como seminarista, regresé para ordenarme. A los 24 años elegí el aniversario del asesinato de mis padres, que era la víspera de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz - gran fiesta para nosotras las Iglesias orientales - sólo para decir que "el grano de trigo cae a la tierra y no muere". no da fruto" y nosotros - dije - somos fruto de este grano de trigo querido por Dios. Sí, es la voluntad de Dios que nuestros padres aceptaron y que hemos vivido. Y dije: renuevo mi promesa de perdón, de perdonar a todos los que nos hacen daño.

Luego, unos meses más tarde, hablé en un retiro a nuestros jóvenes allí, en el Líbano, que estaban en los primeros años de la guerra en 1977-78. Vine a hablar del sacramento de la reconciliación y del perdón. Sentí que no me entendían: todos estaban armados para hacer la guerra a nuestros enemigos. Después de 4 horas de nuestra charla sentí que el mensaje no llegaba. Entonces dije: les doy mi testimonio personal; y le conté a mis jóvenes libaneses lo que viví y que renové con el perdón y la reconciliación. Después de un momento de silencio, un joven se levantó y se atrevió a preguntarme: "Padre, supongo que usted ha perdonado, pero imagínese que ahora usted, un sacerdote, está en el confesionario y este tipo viene hacia usted, se para frente a usted". usted, se confiesa y le pide perdón, ¿qué hará?” — la respuesta no fue fácil. Entonces dije: gracias por la pregunta, porque ahora entiendo lo que significa perdonar. Porque es verdad que he perdonado, pero ahora veo que he perdonado de lejos, nunca había visto a este tipo. Hoy viene a pararse ahí, frente a mí... Yo también soy un hombre, tengo mis sentimientos, pero finalmente sí, le doy la absolución y el perdón; pero os digo jóvenes libaneses que entendí por qué el perdón es tan difícil, pero no imposible. Os entiendo, pero es posible vivirlo si queremos ser discípulos de Cristo, en la tierra de Cristo. En la Cruz Jesús perdonó, nosotros somos capaces de perdonar, y les digo más: todos estos que nos hacen la guerra, a quienes consideramos enemigos -israelíes, palestinos, sirios, de todas las nacionalidades- no son enemigos, ¿por qué? Porque quienes fomentan la guerra no tienen identidad, ni confesión, ni religión; pero los demás, los pueblos, quieren la paz, quieren vivir en paz en la tierra de la paz de Jesucristo, rey de la paz.

Por eso, incluso hoy, a pesar de todo lo que sucede - 50 años de guerra ciega y salvaje -, a pesar de todo, nosotros, como pueblos de todas las culturas y de todas las confesiones, queremos la paz, somos capaces de construir la paz. Dejemos de lado a nuestros políticos, los nuestros y los del mundo, las grandes potencias: ellos velan por sus intereses en nombre nuestro. Pero nosotros como pueblos no queremos todo esto: lo rechazamos. Llegará el día en que tendremos la oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje, de decir nuestra palabra al mundo entero: ¡Basta! ¡Basta de venganza, de odio, de guerras, basta! Construyamos la paz al menos para nuestros hijos, para las generaciones futuras que tienen derecho a vivir en paz. Esto es lo que entendí del mensaje del Papa Francisco cuando nos llamó a vivir juntos la sinodalidad - que todavía es una práctica en nuestras Iglesias orientales -: pidió a toda la Iglesia comenzar a vivir el perdón, la reconciliación personal y comunitaria. conversión para poder caminar juntos hacia la construcción del reino de Dios ¡Sí, queremos hacerlo, podemos hacerlo!

Creo que la decisión más grande que se debe tomar es que la Iglesia, a través de este Sínodo, sea mensajera de la convivencia, es decir, de escuchar al otro, respetar al otro, dialogar con el otro, respetarlo y luego liberarnos del miedo al 'otro'. Liberémonos de este miedo, porque vive ahí. Creo que este sería un primer paso como una gran recomendación de este Sínodo a la humanidad.