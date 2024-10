Juan Pablo II sobre el padre Popiełuszko: La libertad en la verdad

Juan Pablo II, con sus compatriotas y toda la Iglesia, vivió el drama del secuestro y muerte de Don Jerzy Popiełuszko, asesinado por los servicios de seguridad comunistas hace 40 años, el 19 de octubre de 1984. Cuando Polonia recuperó su libertad, en 1989, creyó que el testimonio del capellán de Solidarność era más importante entonces que bajo el yugo comunista. Lo definió como patrón de la presencia polaca en Europa y Benedicto XVI lo beatificó el 6 de junio de 2010 en Varsovia.

Krzysztof Bronk – Ciudad del Vaticano

Juan Pablo II y Don Jerzy Popiełuszko probablemente nunca se conocieron. Cuando el Papa fue a Polonia en 1983, el régimen le negó al capellán de Solidaridad el pase necesario. Don Jerzy, como todos los sacerdotes de su generación, estuvo fuertemente influenciado por el Papa polaco. Sus homilías lo demuestran. Juan Pablo II conoció el ministerio del capellán obrero de Varsovia. Conocía sus homilías. Él le envió sus saludos y también un rosario. Fue antes del 3 de noviembre de 1984, cuando las manos del sacerdote muerto estaban entrelazadas en el ataúd.

El sacrificio que conduce a la resurrección

Juan Pablo II, junto con otros polacos, participó en el drama del secuestro de Don Jerzy. Durante la audiencia general y en el Ángelus pidió oraciones por él y apeló a la conciencia de los secuestradores. Cuando llegó la noticia del descubrimiento del cuerpo de Don Jerzy, el Papa comprendió muy rápidamente que este martirio tendría un significado decisivo para la lucha de Polonia por la independencia. Al día siguiente, 31 de octubre de 1984, en la audiencia general, dijo: “El cristiano está llamado a la victoria en Jesucristo. Esta victoria es inseparable de las dificultades, del sufrimiento, como la Resurrección de Cristo es inseparable de la Cruz. Y hoy ya ganó, aunque esté en el suelo". En otra audiencia el miércoles añadió: “Esta muerte es también un testimonio. Rezo por Don Jerzy Popiełuszko, rezo aún más por el bien que vendrá de esta muerte, como la Resurrección de la Cruz".

Testimonio en tiempos de libertad

Cinco años después, Polonia fue el primer país del bloque comunista en recuperar su libertad. En estas nuevas condiciones, Juan Pablo II recordó una vez más a sus compatriotas la actitud de Don Jerzy. “El testimonio de este sacerdote habla, que no está prescrito, lo cual es importante no sólo ayer, sino también hoy. Quizás hoy aún más”, afirmó el Papa en la audiencia general del 31 de octubre de 1990. Desde entonces, se remitió al testimonio de Don Jerzy para mostrar a los polacos cómo deben relacionarse con Europa y los cambios que se están produciendo en ella. El 14 de febrero de 1991, en una audiencia ante Lech Wałęsa, subrayó que "¡Polonia nunca traicionó a Europa! Se sentía responsable de la comunidad de naciones europeas. Esperaba de ella ayuda, pero también sabía morir por ella". En este contexto, el Papa recordó la paz injusta establecida por la Conferencia de Yalta. Subrayó que la nación nunca aceptó esto y no sucumbió a la ideología y al totalitarismo impuestos. “Defendió su dignidad y sus derechos con gran dificultad y a costa de grandes sacrificios”, afirmó el Papa Wojtyla, subrayando que el símbolo de ello fue, entre otros, Don Jerzy.

Patrono de la presencia polaca en Europa

Una vez más Juan Pablo II se refirió al capellán de Solidarnosc unos meses después, durante su viaje a su tierra natal. En aquel momento, entabló una polémica abierta con quienes postulaban el regreso de Polonia a Europa, subrayando que los polacos no deberían regresar a Europa porque ya están allí. “No debemos entrar en él porque lo creamos y lo creamos con más dificultad que aquellos a quienes se les atribuye o que reclaman una patente de europeidad, de exclusividad. (…) Como obispo de Roma, deseo protestar contra esta calificación de Europa, de Europa occidental. Esto ofende al gran mundo de la cultura, la cultura cristiana, del que hemos bebido y que hemos co-creado, co-creado incluso a costa de nuestro sufrimiento. (…) La cultura europea fue creada por los mártires de los tres primeros siglos, también fue creada por los mártires de Oriente en las últimas décadas – y en nuestro país en las últimas décadas. Don Jerzy lo creó. Él es el patrón de nuestra presencia en Europa al precio del sacrificio de su vida, como Cristo. Así como Cristo, así como Cristo tiene derecho de ciudadanía en el mundo, también tiene derecho de ciudadanía en Europa, porque dio su vida por todos nosotros" (homilía en Włocławek, 7.06.1991).

Para que no crezca roña en tu conciencia

¿Por qué Juan Pablo II concedió tanta importancia al testimonio de Don Jerzy en los nuevos tiempos, tras el colapso del totalitarismo marxista? En cierto sentido, el propio Papa dio una respuesta citando, durante la citada audiencia de 1990, varias declaraciones del sacerdote mártir: “Para seguir siendo un hombre espiritualmente libre, es necesario vivir en la verdad. Vivir en la verdad significa dar testimonio del exterior, reconocerse en él y recordarlo en cada situación. La verdad es inmutable. La verdad no puede ser destruida por una u otra decisión, por una u otra regla” (31.10.1982). "Pongamos la vida en la Verdad primero si no queremos que nuestra conciencia se enmohezca" (27.02.1983).

Particular interés de los medios vaticanos

Vale la pena subrayar el interés excepcional de los medios vaticanos de la época por el secuestro y la muerte de Don Popiełuszko. Desde el 22 de octubre de 1984, el Osservatore Romano informa diariamente en su primera plana sobre la evolución de la situación. “Toda Polonia está preocupada por el padre Jerzy Popiełuszko”; “Horas de angustia en Polonia para el sacerdote”; “Angustia por el Padre Popiełuszko. El Papa: Paz para Polonia”: estos son los titulares de los primeros días después del secuestro. El 25 de octubre, el periódico vaticano informó, nuevamente en primera plana, de la detención de los secuestradores, y al día siguiente citó las palabras del general Jaruzelski, que condenó el secuestro. En ediciones posteriores de L'Osservatore Romano, cita un nuevo llamamiento del Papa y las reacciones del mundo, incluidas las significativas palabras del cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París: "vivimos en una era de asesinos".