Hollerich: Para entender la sinodalidad, leer los coloquios del Papa con los jesuitas

Fue presentado este 3 de octubre, en la Curia General de la Compañía de Jesús, el libro "Sean tiernos, sean valientes" (Garzanti y Libreria Editrice Vaticana), en el que el padre Antonio Spadaro recoge las conversaciones de Francisco con sus hermanos durante sus viajes apostólicos.

Roberto Paglialonga – Ciudad del Vaticano

"Lo que me sorprende es el lenguaje concreto que utiliza el Papa al dar respuestas universales, pero no universalistas o absolutas, a las preguntas que le plantean". Así lo afirmó el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y relator general del Sínodo de los Obispos, la tarde de este 3 de octubre, en una declaración a los medios de comunicación vaticanos, al margen de la presentación del libro del padre Antonio Spadaro "Sean tiernos, sean valientes", realizado en la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma. El volumen, publicado por Garzanti y la Libreria Editrice Vaticana, recoge las conversaciones de Francisco con sus hermanos jesuitas durante sus viajes apostólicos.

Diálogo y discernimiento

Además de Hollerich, entre los ponentes de la presentación estuvieron Mónica Maggioni, ex presidenta de la Rai y actual responsable de la dirección editorial de la oferta informativa de la misma televisión pública italiana, y el autor Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio vaticano para la cultura y educación y director de “La Civiltà Cattolica” de 2011 a 2023. "Las reflexiones del Papa no cierran, sino que abren al diálogo, y el diálogo a su vez abre al discernimiento. Por eso siempre nos anima a seguir adelante, es bonito escuchar que él tiene fe en nosotros", dijo Maggioni. El discernimiento, pues, "con la misericordia y la centralidad de los pobres, es uno de los criterios de interpretación de este pontificado, una de sus piedras angulares. Junto a ellos, me gusta subrayar cómo el Papa añade también ternura".

La presentación del libro en la Curia de los jesuitas

Entender la sinodalidad

El Cardenal Hollerich hizo referencia a lo que está sucediendo en este mes de octubre en el Vaticano, donde se desarrolla la segunda sesión del Sínodo de los Obispos: "Este libro, además de ser una invitación a ir con Francisco por el mundo, a ponerse en camino y recorrer la vía es también un instrumento para comprender lo que el Papa piensa de la sinodalidad. Aquí están todos los temas del Sínodo", que, como subrayó el propio Papa en Canadá, "no es una reunión política ni una comisión de decisiones parlamentarias", sino expresión de la Iglesia donde el protagonista es el Espíritu Santo".

Fundamentalismos y la tercera guerra mundial en pedazos

"Leer las conservaciones con sus hermanos jesuitas – continuó Mónica Maggioni – significa hacer un recorrido junto al Papa: un viaje para redescubrir 'sus' raíces, en el seno de la familia de la Compañía de Jesús. Y es hermoso que Francisco haga esta investigación en los distintos lugares del mundo visitados, mostrando casi una necesidad de realizar cada vez. Luego están los escenarios de la política internacional, que emergen en particular, "el fundamentalismo, citado por Francisco en Myanmar en 2017, es decir, de las líneas de fractura que se cruzan en el mundo de hoy y que chocan, aunque aplasten al hombre por el medio". Y las manifestaciones de una tercera guerra mundial en pedazos, expresión profética acuñada por el propio Papa en 2014. "Esos fragmentos, esas partes – subrayó Maggioni – parecen recomponerse trágicamente ante nuestros ojos hoy".

El "backstage" del pontificado

De hecho, con estos diálogos el Papa ha inventado un nuevo género literario, afirmó el padre Antonio Spadaro, el de las "palabras públicas dichas en privado". "Fui testigo de ello", revela: "Estaba terminando una retransmisión en directo para la Rai en Corea del Sur, cuando el entonces organizador de los viajes papales, Alberto Gasbarri, me pidió que le siguiera y me llevaron en helicóptero a Sogang. Universidad, donde tuvo lugar el encuentro del Pontífice con los jesuitas. Este camino comenzó en 2014: yo grabo, transcribo, reviso y el Papa, naturalmente, revisa, pero casi nunca elimina nada".

En estos diálogos, publicados también en La Civiltà Cattolica, "hay un poco de backstage del pontificado", comentó Spadaro. En esencia, "es el primer momento, casi siempre a mitad del viaje apostólico, en el que Francisco tiene la oportunidad de comunicar las emociones que vive en el camino". Dentro de estas conversaciones, sin embargo, concluyó el jesuita, "hay, y son muy relevantes, los ecos para la vida de la Iglesia, las indicaciones a la Compañía de Jesús para discernir respecto a ciertas opciones, las consolaciones y las desolaciones que él está viviendo. "Como me dijo una vez el filósofo Giovanni Reale, gran estudioso de Platón, estamos ante una doctrina verdaderamente oral".