Hospital Bambino Gesù, la vocación de la cooperación sanitaria

El presidente del «Hospital del Papa», Tiziano Onesti, presenta a los medios de comunicación vaticanos las iniciativas de solidaridad para ofrecer servicios sanitarios altamente especializados y cursos de formación para el personal médico y de enfermería local en 18 países de cuatro continentes, especialmente en las «periferias» del mundo

Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

«Llevar nuestra experiencia a los países que más la necesitan está en nuestro ADN. Y nunca cerramos la puerta a quienes piden ayuda, como los niños de Gaza hoy». Así presenta Tiziano Onesti, presidente del Hospital Pediátrico Bambino Gesù desde hace año y medio, en esta entrevista con los medios de comunicación vaticanos, las numerosas iniciativas de solidaridad para ofrecer a las comunidades locales de dieciocho países de cuatro continentes, especialmente en las «periferias» del mundo, servicios sanitarios altamente especializados y cursos de formación para el personal médico y de enfermería in situ.

Se prevé formación a distancia, formación «en el puesto de trabajo» en hospitales locales con operadores del Bambino Gesù y períodos de formación en Roma, en curso desde el 2023, el hospital llevó a cabo proyectos de cooperación sanitaria internacional con 18 países: Jordania, Camboya, Japón, Irán, Kenia, Tanzania, Egipto, Albania, Etiopía, Kazajistán, Bolivia, Perú, Panamá, Colombia, El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Ecuador.

El compromiso con la formación sanitaria y la asistencia

El presidente recuerda que cada año el «Hospital del Papa» recibe decenas de pequeños pacientes humanitarios procedentes del extranjero con enfermedades graves o heridas de guerra que no tendrían posibilidad de tratamiento en su propio país. En el 2022 se acogió a un total de 320 niños, 123 de los cuales carecían de cobertura económica, por lo que fueron atendidos y tratados íntegramente por el hospital gracias al apoyo de la Fundación Bambino Gesù Onlus.

Presidente, ¿de dónde procede la vocación internacional del Hospital Bambino Gesù de atender a los más pequeños, que se expresa a través de sus misiones?

El Bambino Gesù siempre ha tenido una vocación internacional, es un hospital presente en el mundo. Llevamos a cabo lo que es la misión apostólica del Papa, y de toda la Iglesia católica en el mundo. En la audiencia que tuvimos con Francisco el 16 de marzo del 2024, nos instó precisamente a poner nuestra investigación de alto nivel, que es investigación traslacional centrada en el paciente (es decir, con aplicación práctica inmediata, n.d.r.), pero sobre todo formación, a disposición de los países que más lo necesitan.

Así que nos agradeció, con palabras realmente vibrantes y fuertes, el esfuerzo por trasladar nuestro alto nivel de conocimientos a todas esas zonas desfavorecidas a través de la formación de médicos allí. Y por eso llevamos tantos años realizando esta actividad. Llevamos adelante lo que sentimos que es el ADN del hospital, no sólo en Roma, sino, si es posible, para dar estos conocimientos y estas competencias precisamente en los países donde hay una necesidad real: pensemos en los países africanos, en los países sudamericanos, en los países del Extremo Oriente.

Un grupo de médicos y enfermeras del Bambino Gesù en el aeropuerto de Amán para la misión en Jordania

Actualmente tienen ustedes 18 proyectos sanitarios activos en todo el mundo, en cuatro continentes. A qué se dedican y qué experiencias concretas le gustaría contarnos?

El objetivo es, en primer lugar, la formación de médicos que permitan atender in situ los casos menos complejos. Si no, tomamos los casos muy complejos y los traemos directamente a Roma, donde entre el emplazamiento del Janículo, Palidoro y los otros emplazamientos son San Paolo y Santa Marinella, podemos tratar a estos niños, y también acogerlos a ellos y a sus familias. Pero el intercambio de formación es fundamental: porque algunos médicos vienen a nuestras sedes de Roma para ver cómo funcionamos.

Ahora enviamos médicos a Kenia para formar a trabajadores sanitarios en la parte más pobre de la ciudad de Nairobi, justo en el río Nairobi, donde estuve por trabajo hace muchos años y por eso vuelvo a ver un poco esas escenas de gran miseria de estas personas que viven en condiciones precarias. Enviamos médicos que van a formar a otros médicos y también a atender a los pacientes.

En Japón tenemos un intercambio, gracias también al nuncio, con el hospital de Kuruma, que es precisamente sobre aspectos éticos y bioéticos, que tratamos a diario aquí en el hospital de Roma, respetando siempre los orígenes de cada uno, la fe de cada uno. Nunca se trata de un compromiso sólo con los católicos, sino con todos.

La formación del personal sanitario local también es crucial. ¿Cómo se lleva a cabo y a cuántos operadores consiguen formar cada año?

Es un intercambio continuo, recuerdo, por ejemplo, que en la cantina me encontré con médicos incluso de Sudáfrica y de países vecinos que estaban aquí para hacer stages de formación en el hospital. A menudo somos nosotros los que vamos a las distintas realidades locales, pero con la misma frecuencia son ellos los que vienen aquí, tanto médicos como enfermeros.

Muchas actividades se hacen también por telemedicina, lo que nos permite hacer este intercambio de formación continua en fechas fijas, organizado por nuestra dirección de salud junto con las actividades de relaciones internacionales y acogida humanitaria internacional.

Recuerdo que, para el proyecto que iniciamos con Perú, estos días tenemos aquí en Roma a tres trabajadores peruanos en oncohematología, que desgraciadamente es una enfermedad bastante común entre los niños.

Momento de la formación de médicos y enfermeras en el hospital italiano de Karak, Jordania

Cada año, el Bambino Gesù acoge a pequeños pacientes humanitarios procedentes del extranjero. Tiene la posibilidad de ampliar esta acogida o ya está al máximo posible?

Pues bien, nunca hemos echado a nadie, y tenemos un sistema de acogida realmente único, que no sólo consiste en la asistencia en la cama junto al niño, sino también en acoger a las familias. Por ejemplo, en Palidoro tenemos un hogar para familias, gestionado con las distintas asociaciones de voluntarios.

Hemos conseguido acoger, por ejemplo, a 2.500 niños de Ucrania en distintos momentos. Y luego, en los últimos meses, de Gaza, y para ellos hemos activado no sólo la atención psicológica, sino también una importante atención sanitaria. Son todos niños muy complejos, diez, once casos, que han sido tratados aquí. Parecen pocos, pero no es nada fácil trasladar a un niño desde un escenario de guerra: traerlo aquí después de subirlo a un barco y luego en avión hasta Ciampino, y finalmente aquí en ambulancia junto con su familia.

Me impresionó ver la experiencia de la guerra en los ojos de estos niños. Para encontrar los recursos financieros necesarios, hemos desarrollado una actividad de recaudación de fondos, porque los costes de la labor humanitaria son millonarios. Poder garantizar una asistencia continua a casos tan complejos significa disponer de recursos y lo hacemos gracias a los grandes donantes.

Por último, háblenos de la participación del hospital en la alianza mundial del Papa por la salud de los niños. ¿Cómo afectará esto a su acción internacional?



Esta fundación de Estados Unidos se ha propuesto, también bajo los auspicios del Papa, encontrar fondos para las necesidades sanitarias y médicas de las zonas más desfavorecidas. Y sabemos cómo responder, porque somos el primer centro, como hospital del Santo Padre en el mundo.

Vimos al Papa la semana pasada, junto con una delegación de la Fundación que recauda fondos para este tipo de iniciativas. Nos ocupamos del contenido científico y de investigación, y trabajaremos junto con otras entidades importantes del mundo como eje principal.

Así que realmente intentamos unir al mundo que sufre para que no se sienta solo. Para eso hacen falta recursos, así que bienvenidos. Siempre estamos aquí para ofrecer la máxima colaboración.

Formación de los operadores con los pequeños pacientes del hospital italiano de Karak, Jordania