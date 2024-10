Guardia Suiza. El vice comandante: Firmes valores entre modernidad y tradición

A mitad de su mandato, Loïc Rossier, de 34 años, hace un balance de los retos y las apasionantes experiencias vividas. A su regreso a Roma, trajo consigo una valiosa experiencia adquirida en la policía suiza, que le ha reforzado en su papel de líder. «El oficial debe ser un modelo de educador», subraya, ilustrando su papel de responsabilidad en el ejército más antiguo del mundo.

Romano Pelosi - Ciudad del Vaticano

Treinta y cuatro años, originario del cantón de Valais (Suiza), desde el 1 de enero de 2022 Loïc Rossier es el subcomandante de la Guardia Suiza Pontificia, por nombramiento del Papa Francisco, con el grado de teniente coronel. Rossier no es un desconocido en el Vaticano, especialmente entre los muros del cuartel. De 2012 a 2014, sirvió como alabardero en la Guardia. Después continuó su carrera en el sector de la seguridad, primero en el Ejército suizo como oficial, luego en la seguridad privada y, finalmente, en la Policía Cantonal de Vaud, donde trabajó como inspector en la Policía Criminal. Desde 2019, Rossier también es presidente de la Asociación de Antiguos Guardias Papales Suizos de la sección «Lemania», es decir, los tres cantones francófonos de Valais, Vaud y Ginebra.

Retos y perspectivas



En la mitad de su mandato, el subcomandante hace balance de su trabajo con los medios de comunicación vaticanos y ofrece una visión de los retos actuales de la Guardia Suiza Pontificia en un mundo cambiante. Y de cara al Año Santo 2025, subraya la necesidad de una preparación adecuada para hacer frente a la afluencia de millones de peregrinos. Rossier habla también de las necesidades logísticas de los viajes del Papa, que requieren «guardias bien formados y flexibles». Por último, explica el plan de construir un nuevo cuartel después del Jubileo para hacer frente a las crecientes exigencias y reforzar la misión de la Guardia desde hace tiempo.

La Guardia Suiza cambia: más que un uniforme, una vocación



Una de las principales preocupaciones del joven subcomandante sigue siendo el reclutamiento de jóvenes para la Guardia Suiza, dada la creciente secularización del país. La Guardia es un punto de referencia en una sociedad cada vez más laica, afirma, y subraya la necesidad de mantener su presencia para estimular el interés de los jóvenes. Además de un servicio, es una vocación que va mucho más allá de llevar un uniforme.

Teniente Coronel, ¿cómo ha vivido su regreso como Comandante Adjunto de la Guardia Suiza?



Mi regreso fue muy bien, aunque supuso un pequeño cambio, la transición de la vida cotidiana en Suiza a la Ciudad Eterna no formaba parte de mi plan de carrera, pero a veces la Providencia nos depara sorpresas. Pude aprovechar mi experiencia militar y los años que pasé en la policía judicial del cantón de Vaud. Estas experiencias me han ayudado mucho a retomar mis funciones de subcomandante.



Loïc Rossier (derecha) en una entrevista en los estudios de Radio Vaticana - Vatican News con su colega suizo Romano Pelosi, que sirvió en la Guardia de 2017 a 2021.

¿Qué valores y principios le guían en su trabajo diario y cómo influyen en su estilo de liderazgo en la Guardia?

Creo que es importante que un oficial sea un modelo para los jóvenes guardias que se nos confían. Siempre he intentado aplicar el principio descrito por el General Lyautey en el siglo XIX, a saber, el papel «social» del oficial. Significa que el oficial debe ser un modelo como educador, es decir, debe ser capaz de fortalecer el espíritu de sus tropas y, al mismo tiempo, enseñarles habilidades sociales. Me gusta mucho este papel de educador porque mi misión me da la oportunidad de transmitir unos conocimientos y valores que nos son muy queridos, capacitando así a los jóvenes guardias para servir adecuadamente al Sucesor de Pedro.

¿Qué perfil debe tener un guardia suizo en 2024? ¿Qué cualidades y aptitudes se requieren?



Lo que hace especial a la Guardia Suiza es el hecho de que combina tradición y modernidad. Lo experimentamos a diario durante nuestro servicio. El joven guardia suizo debe estar abierto a una realidad multicultural: vive en la Ciudad Eterna, donde se enfrenta a diario con miles de peregrinos que buscan información, así como con empleados de la Santa Sede que proceden de diferentes naciones. El joven guardia debe, por tanto, tener este tipo de sensibilidad. Además, el portador del uniforme de la Guardia Suiza debe cumplir ciertos criterios exigidos durante el reclutamiento: debe haber completado una formación profesional o un bachillerato en Suiza, lo que garantiza que contemos con jóvenes bien formados en nuestras filas. El futuro guardia también debe ser católico romano, haber cumplido el servicio militar obligatorio en Suiza y no tener antecedentes penales, lo que también garantiza que el candidato tiene un buen carácter moral. Estos criterios son muy importantes. Cuando el joven llegue a Roma, tendrá también la oportunidad de adquirir conocimientos adicionales durante sus dos años de servicio obligatorio o más si desea quedarse.



¿A qué retos se enfrenta hoy la Guardia Suiza Pontificia?



Hay muchos retos. El mayor es el reclutamiento. Como cuerpo histórico, la Guardia Suiza Pontificia tiene la particularidad de que los guardias suizos pueden incorporarse al cuerpo durante todo el año. Cada año, en la Guardia Suiza tenemos tres escuelas de reclutamiento, lo que nos plantea un reto en términos de formación. Tenemos que formar continuamente a nuevos reclutas y garantizar que nuestro personal permanezca operativo en todo momento, porque la protección del Santo Padre y su Residencia, así como las demás misiones de la Guardia, son obligaciones constantes. Por lo tanto, es esencial contar siempre con la presencia de jóvenes suizos bien formados en nuestras filas, para que podamos continuar nuestra misión secular al servicio del Santo Padre.



Rossier comanda la formación de honor en la bendición navideña Urbi et Orbi del Papa en el parvis de la Plaza de San Pedro

¿Cómo afronta la Guardia Suiza el descenso de la religiosidad en el país? ¿Y cómo afecta este fenómeno al reclutamiento?



Es un fenómeno que no sólo afecta a Suiza, sino que es un problema general en el mundo occidental. En Europa observamos actualmente una creciente pérdida de orientación, sobre todo, en cuanto a valores y creencias. Creo que, en cierto sentido, la Guardia Suiza Pontificia puede ser como una especie de faro en un puerto que alberga valores importantes, con los que la sociedad puede orientarse y que rezuma estabilidad. Creo que los jóvenes de hoy también están interesados en participar en un servicio que representa ciertos valores que se están perdiendo en la sociedad actual. Esta «crisis vocacional» es uno de nuestros retos diarios. La crisis que también estamos viviendo en Suiza con el abandono de la Iglesia es una de las razones por las que intentamos estar presentes en Suiza presentándonos en diversos eventos, ferias de empleo, etc. De este modo, queremos asegurarnos de que la Guardia Suiza siga siendo conocida y esté presente, y despertar el interés de los jóvenes por servir con nosotros en la Iglesia católica romana.



Un antiguo consejero federal suizo dijo durante una ceremonia de juramento: «La Guardia Suiza es la tarjeta de visita de Suiza». ¿Qué impacto tiene el servicio de la Guardia Suiza en la imagen del Papa y del Vaticano en el mundo?



La Guardia Suiza no es sólo una figura destacada de Suiza, sino, sobre todo, la tarjeta de visita del Santo Padre y del Vaticano. Por eso, es muy importante que los jóvenes guardias sean siempre amables y estén dispuestos a responder a las preocupaciones de los peregrinos y fieles que visitan el Vaticano. Como subcomandante, intento transmitir estos valores a los jóvenes que visten nuestro uniforme. Es esencial representar siempre al Santo Padre de la mejor manera a través de nuestro servicio. Con nuestra presencia, damos testimonio de la importancia de este servicio que prestamos al Sucesor de Pedro.



Poder acompañar al Santo Padre es una bendición y una fuente continua de inspiración

¿Qué significa el próximo Jubileo de 2025 para la Guardia Suiza?

Como cada Año Santo, representa un reto importante... El último gran Jubileo en Roma tuvo lugar hace 25 años bajo el pontificado de Juan Pablo II. En 2016, el Papa Francisco proclamó el Año Santo de la Misericordia, que también es significativo, pero en una configuración diferente a la del próximo ordinario para el que ahora nos estamos preparando. Este acontecimiento supondrá un cambio profundo para la ciudad de Roma y para nuestro ministerio. Hay muchas misiones que afrontar, y una de las cualidades clave que debe tener un joven guardián es la capacidad de abnegación, es decir, la voluntad de dejar de lado los intereses personales en beneficio de la comunidad. Durante el Año Santo se esperan en la Ciudad Eterna unos 45 millones de peregrinos, lo que supone un compromiso enorme. Debemos estar bien preparados para superar con éxito este momento extraordinario.



Después del Jubileo, comenzará la construcción del nuevo cuartel. ¿Le gustan los planos?



Este proyecto, iniciado por nuestro comandante, el coronel Christoph Graf, es de enorme importancia para el futuro de la Guardia Suiza Pontificia en el Vaticano. Es un proyecto ambicioso pero necesario, especialmente importante en vista del aumento de tropas deseado por el Papa Francisco. Originalmente, el número de efectivos era de 110, pero en 2018 el Santo Padre decidió aumentarlo en 25, de modo que ahora podemos reclutar 135 guardias. Sin embargo, nuestros cuarteles, que fueron construidos en diferentes épocas, ya no son capaces de satisfacer las necesidades actuales. Otro problema se deriva de la situación geográfica del Vaticano: está sobre una colina, y los cuarteles se construyeron a sus pies, en una zona que sirve de desagüe de las aguas. Esto hace que los cimientos se vean dañados por el agua estancada, lo que provoca una humedad considerable en los edificios. De ahí el ambicioso proyecto de construir un cuartel para albergar al ejército del Papa, que durará muchos años y nos permitirá servirle adecuadamente.

El Vice comandante durante una ejercitación

Tras la jura de 2024, se alzaron voces en los medios de comunicación suizos sobre la «cuestión femenina» en la Guardia Suiza. ¿Qué opina del debate sobre la apertura del servicio en la Guardia Suiza a las mujeres?

Es una cuestión legítima y socialmente relevante. Comprendo que la sociedad evoluciona. Me gustaría subrayar que la decisión de aceptar o no a mujeres en la Guardia Suiza pontificia corresponde en última instancia únicamente al Santo Padre.



Hablemos de una de sus principales tareas: los viajes del Santo Padre al extranjero. A principios de septiembre, el Papa emprendió el viaje más largo de su pontificado a Asia y Oceanía. En el viaje le acompañaban algunos guardias y usted estaba al mando de esta fuerza en el extranjero. ¿Cómo se preparan estos viajes?



Los preparativos de los viajes se llevan a cabo en estrecha colaboración con el Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y el Cuerpo de la Gendarmería Vaticana, nuestros socios en materia de seguridad en el Vaticano. En los viajes al extranjero, estas dos unidades colaboran estrechamente y en armonía, y juntas forman el equipo de seguridad del Vaticano. La Gendarmería está a cargo de estas operaciones, lo que significa que el Comandante de la Gendarmería asume el liderazgo exclusivo. Sin embargo, como subcomandante de la Guardia Suiza, soy responsable de la selección de los guardias que acompañan al Papa. Los viajes al extranjero son siempre muy exigentes, sobre todo en lo que se refiere a los preparativos. Mis colegas de la Gendarmería realizan un enorme trabajo en todos los aspectos de la seguridad y la logística. Nuestra estrecha colaboración es esencial para garantizar el éxito de cada viaje apostólico.



Loïc Rossier y el comandante de la Gendarmería Vaticana, Gianluca Gauzzi Broccoletti (izquierda), colaboran estrechamente durante los viajes papales al extranjero. Aquí, con ocasión de la JMJ de Lisboa 2023

¿Cómo funciona un viaje del Papa? ¿Cuáles son las dificultades, los retos?



Los retos de un viaje apostólico son diversos e implican considerables tareas logísticas. Como ya se ha dicho, se refieren, sobre todo ,a la organización de los vuelos, el alojamiento y muchos otros detalles. Otro reto importante es cooperar sin problemas con las fuerzas de seguridad del país anfitrión. A menudo, es difícil transmitir la singularidad de la persona del Papa, porque no es sólo un Jefe de Estado, sino sobre todo un sacerdote que debe mantener un contacto directo y especial con los fieles. Puedo asegurarles que este papel especial del Santo Padre, único en el mundo y difícil de comprender, a veces, hace sudar la gota gorda a nuestros colegas en el extranjero ..... Por eso, es esencial encontrar en estos viajes un equilibrio entre la garantía de la seguridad y el encuentro con los fieles. Es importante dar al Santo Padre la oportunidad de ejercer libremente su ministerio y de encontrarse con los fieles católicos del otro lado del mundo, garantizándole así un contacto privilegiado con los creyentes.



El Papa besa a un niño durante el saludo a los fieles, Loïc Rossier a su lado

¿Cuál es el viaje que más le ha impresionado hasta ahora? ¿Cómo vive al Papa en estos viajes?

Para mí personalmente, como católico, es una gran alegría y un enorme privilegio poder servir al Santo Padre. Es una bendición y una fuente constante de inspiración. A pesar de su avanzada edad, el Papa demuestra una notable capacidad de recuperación y es capaz de reunirse con tantas personas y prestarles siempre una atención especial. Estos encuentros son siempre momentos únicos para mí, sobre todo cuando veo las emociones de los fieles.



Un momento particularmente impresionante de mi carrera profesional fue mi primer viaje a Canadá como vicecomandante en 2022. Sin embargo, si tuviera que mencionar un viaje que realmente me conmovió profundamente, fue el viaje a África. Fue una experiencia sobrecogedora ser testigo de la inmensa alegría de la gente que vive allí, especialmente en la República Democrática del Congo. En el mundo occidental, donde la riqueza material suele ser la prioridad, a veces perdemos el sentido de los valores y la moralidad. Me conmovió profundamente la alegría de los africanos al ver al Papa y la calurosa acogida que le dispensaron millones de personas por las calles. Fue realmente un viaje impresionante e inolvidable.

Loïc Rossier acompaña al Papa Francisco en su visita a Canadá en 2022