El futuro cardenal Vesco: la púrpura es un reconocimiento para toda la Iglesia en Argelia

El arzobispo de Argel figura entre los 21 nuevos cardenales que recibirán la birreta roja en el Consistorio el 8 de diciembre. Se enteró de su nombramiento a través de una llamada telefónica cuando se dirigía a la iglesia para celebrar la misa: «Será un vínculo más fuerte con Roma, un puente y un signo dado para nosotros, para nuestros hermanos y hermanas musulmanes».

Nombrado arzobispo de Argel por el Papa Francisco en 2021, monseñor Jean-Paul Vesco es uno de los 21 prelados que recibirán el birrete cardenalicio el 8 de diciembre en Roma. El dominico, nacido en Lyon en 1962, fue primero abogado antes de ordenarse sacerdote en 2001. Lleva en Argelia desde 2002, primero estuvo en el convento dominico de Tlemcen, en la diócesis de Orán, y después fue vicario general de la diócesis en 2005. Elegido Prior Provincial de los Dominicos de Francia, regresó a Francia en 2010. El Papa Benedicto XVI lo nombró jefe de la diócesis de Orán el 1 de diciembre de 2012. El 8 de diciembre de 2018, monseñor Vesco acogió en su diócesis la beatificación de 19 mártires de Argelia, entre ellos monseñor Pierre Claverie, antiguo obispo de Orán asesinado en 1996, y los monjes de Tibhirine. El cardenal se enteró por sorpresa con una llamada telefónica, cuando se dirigía a celebrar la misa, de que el Papa había leído su nombre en la lista de los 21 nuevos cardenales en el Ángelus, como relata a Radio Vaticano - Vatican News.

Monseñor Vesco, ¿cuál fue su primera reacción ante el anuncio del Papa Francisco?

Me quedé sin habla, por supuesto, porque nunca lo hubiera imaginado ni por una milésima de segundo. Siento el peso de un honor inmenso e inmerecido, y el deseo de seguir avanzando al servicio de esta Iglesia, siguiendo al Papa que la abre al mundo.

¿Qué puede significar esto para ustedes? ¿Qué puede cambiar en su misión, en su ministerio pastoral?

Creo que Argelia se sentirá honrada. Está el recuerdo del cardenal Léon-Étienne Duval, que ha permanecido muy fuerte. Reconozco que mi primer pensamiento fue para monseñor Henri Teissier, que fue un inmenso arzobispo de Argel y de quien siempre dijimos que debería haber sido cardenal. Le ofrezco con gusto este honor y creo que es bueno para nuestra pequeña Iglesia. Todo lo que contribuya a darle un eco fuera, a darle una forma de reconocimiento, es bueno para nuestra misión aquí en Argelia. Creo que Argelia también se verá honrada por este reconocimiento, que es importante para todos los argelinos, incluido yo mismo.

No podemos dejar de dirigir también un pensamiento a los monjes de Tibhirine....

Exactamente. Es el testimonio de esta Iglesia, de estos 19 beatos, de los monjes de Tibhirine (asesinados el 21 de mayo de 1996, ed), de Monseñor Pierre Claverie (asesinado el 1 de agosto de 1996, ed). Precisamente por su asesinato estoy en Argelia. Esta pequeña iglesia sigue teniendo sentido. Ha cambiado mucho entre los años 90 y 2000, pero sigue siendo fiel a su vocación de Iglesia abierta a la sociedad en la que está inserida, una sociedad musulmana. Y esto, para mí, creo que es también un signo que ha querido dar el Papa Francisco.

De hecho, me parece que a lo largo de su pontificado lo que destaca es el deseo de imprimir una forma particular de ser Iglesia en el mundo. Nos hemos encontrado totalmente comprendidos desde dentro, desde todos los mensajes que el Papa Francisco ha querido enviar a la Iglesia universal, tanto desde el Documento sobre la Fraternidad Humana firmado conjuntamente con el Gran Imán de Al-Azhar, como desde sus encíclicas Fratelli tutti y Laudato Si'. Este nombramiento lo siento también como un estímulo para perseverar en este camino de ser discípulo de Cristo abierto a la verdad también del otro.

Este nombramiento, esta confianza mostrada por el Papa Francisco, es también un mensaje para que ustedes estén más cerca de Roma e incluso más cerca de sus hermanos musulmanes...

En efecto, será un vínculo más fuerte con Roma y será importante. Un puente adicional. En todo caso, creo realmente que es una señal dada para nosotros, para nuestros hermanos musulmanes. Y creo que, se diga lo que se diga, el hecho de que el arzobispo sea cardenal es un compromiso. Da peso a la credibilidad, peso a nuestra presencia, a nuestras palabras. Soy el pastor de esta Iglesia que quiere ser un puente, que quiere ser un símbolo de fraternidad, un vínculo con toda la humanidad. Estoy muy feliz. Y no creo que esto me aleje de Argel y de Argelia. Al contrario, me anclará aún más.

¿Qué peso tendrá en su defensa la actividad caritativa de la Iglesia en Argelia?

Nuestra Iglesia es percibida como reconocida, como una Iglesia católica que cuenta en Argelia -el Santo Padre cuenta, su palabra cuenta- y, por supuesto, esto refuerza nuestra credibilidad de lo que estamos viviendo. Y nuestra acción se lleva a cabo siempre con el mismo espíritu, el mismo espíritu de los monjes y del cardenal Duval. Seguimos en esta línea, aunque muchas cosas hayan cambiado tanto en la sociedad como en la Iglesia. Por tanto, creo simplemente que será un peso especial. Es como «una palanca» que utilizaré para el bien de nuestra Iglesia y de nuestro país, Argelia. Y también para avanzar hacia una Iglesia más sinodal, hacia un fortalecimiento del papel de los laicos, de las mujeres en la Iglesia, del lugar de los divorciados vueltos a casar en la Iglesia, de una forma más fuerte de colegialidad. Son luchas que también son mías, independientemente de lo que podamos vivir en Argelia, aunque trate de ponerlas en práctica en nuestra diócesis. Así que lo veo como un estímulo para continuar en esta dirección de una Iglesia cada vez más sinodal, cada vez más abierta y quizá menos vertical.