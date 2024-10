Experta en el Sínodo: La participación de la mujer va más allá de ser catequista

Mireia Bonilla entrevista a Sor María Suyapa Cacho Álvarez, una destacada representante de la comunidad afrodescendiente en Honduras y participante en la Segunda Sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos como facilitadora, quien comparte en el programa radiofónico ESTUDIO 9 su experiencia y sus reflexiones sobre el Sínodo, este proceso clave para la Iglesia Católica.

Sor María Suyapa Cacho Álvarez, facilitadora en el actual Sínodo de la Sinodalidad que se está desarrollando en Roma del 2 al 27 de octubre, comparte en ESTUDIO 9 su perspectiva sobre el papel de la mujer dentro de la Iglesia. Uno de los puntos más destacados es la necesidad de que la voz de las mujeres en la Iglesia no se limite a roles tradicionales, como el de servir en tareas de apoyo. “La participación de la mujer no tiene que ser únicamente como la catequista, aquella que lleva la bandeja o aquella que barre”, afirma con firmeza. Para Sor María, las mujeres deben ocupar puestos de toma de decisiones y tener un papel protagónico en la vida eclesial. “La inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo no solo enriquecería la vida de la Iglesia, sino que también reflejaría un avance significativo hacia una mayor equidad de género” asegura.

Sor María además reconoce que, si bien algunas voces dentro del Sínodo pueden ver con recelo el avance de las mujeres, la mayoría de los obispos aprecian este desarrollo como una riqueza. Esto pone de manifiesto un cambio de mentalidad que, según ella, debe ser impulsado por el ejemplo del Papa Francisco y seguido por los obispos y sacerdotes: “Ojalá los obispos y sacerdotes también sigan el ejemplo del Papa Francisco y le den el lugar que le corresponde a las mujeres en las diócesis, porque, puede ser que en la curia estén, pero hay que ver si en las diócesis también se hace” concluye.