El Sínodo "en la recta final"

Este miércoles se realizó la habitual sesión informativa en la Sala de Prensa del Vaticano sobre los últimos días de trabajo de la Asamblea. Se ha dado a conocer la entrega de más de mil "modos" respecto al proyecto del Documento Final. Centrándonos en los obispos en el discurso del cardenal Prevost: cuando "hablamos de su autoridad, hablamos esencialmente de servicio".

En el Sínodo "estamos en la recta final". Así lo afirmó Sheila Pires, secretaria de la Comisión de Información, al inicio de la sesión informativa de hoy, miércoles 23 de octubre, en la Sala de Prensa de la Santa Sede, informando sobre los trabajos de la Asamblea, que han llegado a su fase final antes de la lectura y aprobación del Documento Final, prevista para el sábado 25. "Hoy a las 12.30 se han presentado más de mil modos" sobre el borrador del texto, dijo. Así pues, esta fase de propuesta de enmiendas "ha terminado".

"Modos" individuales y colectivos

"Ayer por la tarde y esta mañana prosiguió el trabajo en los círculos menores" precisamente "para la elaboración de los métodos, es decir, las enmiendas al proyecto de Documento Final y los participantes en el Sínodo tenían hasta las 12.30 horas de hoy para presentar los modos a la Secretaría General". Se trata, explicó Pires, "de los modos colectivos, aprobados por consenso de los miembros de cada mesa, con una mayoría de 50+1. Cada uno - añadió - tenía también la posibilidad de presentar modos individuales a la Secretaría". De los más de mil modos presentados a la Secretaría General del Sínodo, informó Pires, 951 son colectivos, es decir, por los Círculos menores, y un centenar son individuales. "El año pasado se presentaron en total unos 1.200 modos".

El vídeomensaje a los jóvenes y la renovación del Consejo

Durante la sesión informativa, también se mostró un breve mensaje en vídeo del Papa (cuyas palabras se publican en esta misma página), creado, según Pires, por algunos jóvenes participantes en el Sínodo. Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información, anunció que "esta tarde se votará la renovación del Consejo ordinario, estructura permanente de la Secretaría General del Sínodo, presidida por el Santo Padre: Cada decisión relevante pasa normalmente por este órgano que trabaja en particular en la preparación del siguiente Sínodo". "Los miembros del Consejo Ordinario - explicó Ruffini - asumen sus funciones al final de la Asamblea General Ordinaria que los eligió. Son miembros de la Asamblea General Ordinaria posterior y cesan en su mandato tras la disolución de esta última".

Además, continuó Ruffini, "ayer el cardenal secretario general Mario Grech anunció que respecto a la Instrucción actual, se ha realizado una modificación - de acuerdo con el Santo Padre - que eleva el número total de miembros a 17, de los cuales 13 son elegidos por entre los obispos diocesanos o eparquiales, miembros de esta Asamblea: uno de las Iglesias católicas orientales, uno de Oceanía, dos respectivamente de América del Norte, América Latina, Europa, África y Asia, se añadirán cuatro miembros de nombramiento pontificio y, en su momento, el jefe del Dicasterio de la Curia Romana competente para el tema del próximo Sínodo".

Por tanto, "los días de mañana jueves y pasado mañana viernes se dedicarán a la inserción de los modos y a la redacción del Documento Final por parte de los responsables del mismo. Todos los miembros se reunirán el sábado por la mañana" y por la tarde para las dos últimas congregaciones generales. Luego, se dará lectura del Documento final en el Aula por la mañana y la aprobación y saludo por la tarde".

Declaración del cardenal electo Radcliffe

Ruffini luego anunció la distribución a los periodistas de una declaración del cardenal electo Timothy Radcliffe "en respuesta a los comentarios que siguieron a la respuesta del cardenal Ambongo a una pregunta durante la conferencia de prensa del 22 de octubre". En particular, Radcliffe "quiere aclarar los siguientes puntos: la respuesta del cardenal Ambongo no se refería al artículo publicado en L'Osservatore Romano, sino al de Phil Lawler en Catholic Culture del 17 de octubre. Este es el artículo que el cardenal me dijo "se mostró en su teléfono y hablamos de ello". Además, continúa la declaración de Radcliffe (segundo punto): "La lectura que hizo Lawler del artículo de L'Osservatore malinterpretó lo que yo había escrito. Nunca escribí ni sugerí que las posiciones adoptadas por la Iglesia católica en África estuvieran influenciadas por consideraciones financieras. Sólo reconocí que La Iglesia católica en África está bajo una presión muy fuerte de otras religiones e iglesias que están bien financiadas por fuentes externas". Finalmente, en tercer punto, Radcliffe concluye: "Estoy muy agradecido al cardenal Ambongo por su defensa explícita de mi posición".

El regalo del Papa

Para concluir, la subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, Cristiane Murray, que moderó la sesión informativa, informó que el Santo Padre entregó a todos los participantes en el Sínodo un libro del sacerdote Luis Miguel Castillo Gualda sobre San Agustín y su concepción de obispo en el pueblo de Dios, tema tocado muchas veces en este proceso sinodal.

La autoridad de los obispos

A continuación, siguieron los discursos de los distintos invitados. En primer lugar, el cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, que se centró precisamente en la figura y el papel de los pastores: cuando "hablamos de la autoridad de los obispos hablamos esencialmente de servicio", afirmó el cardenal agustino. Quien, invitado a dar cuenta del trabajo de los pastores en sus diócesis, explicó cuánta atención, en los debates de la asamblea, "se prestó legítimamente al proceso de selección de los obispos". En efecto, explicó, los criterios que conducen a una elección concreta están contenidos en las instrucciones que se dan a los nuncios apostólicos: ellos ya tienen la posibilidad de recabar información, "hablando no sólo con el clero diocesano, sino también con los religiosos y los laicos, para identificar a los mejores candidatos posibles".

Cambiando las estructuras de poder

En cuanto a las funciones y roles, el cardenal aclaró que los obispos no deben verlos aplastados sólo en aspectos de gestión burocrática y administrativa: "De hecho, ellos son principalmente los pastores del pueblo de Dios, y es con esto y en medio De esto es que están llamados a trabajar con alegría". Por supuesto, a menudo, admitió, se percibe una "tensión entre ser pastores y a veces también jueces, por ejemplo, en materia de protección de menores". En cualquier caso, añadió, "el obispo no puede descuidar las actividades pastorales y debe conocer realmente a su gente, por ejemplo, encontrando tiempo para sentarse en los consejos parroquiales para comprender cuáles son las necesidades y los deseos de una comunidad particular". Por último, el obispo debe buscar la manera de llegar a quienes están al margen de la Iglesia o alejados de ella: "Todos, todos, todos", recordó Prevost la expresión del Papa Francisco en la JMJ de Lisboa, subrayando cómo es "nuestra tarea es ampliar nuestra tienda y dejar claro que todos son bienvenidos en la Iglesia". Por lo tanto, la única autoridad es el servicio, subrayó: y "para que esto suceda es necesario también cambiar algunas estructuras de poder para acercarlas a las necesidades de la diócesis".

Proceso de reinicio

De hecho, intervino Myriam Wijlens, profesora de Derecho Canónico en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Erfurt, Alemania: "El Papa Francisco nos ha pedido con este Sínodo entrar en un proceso de reseteo o reconfiguración, para optimizar nuestras tareas misioneras, a la luz del contexto que vivimos y de los carismas de cada uno. Sólo así podremos identificar una misión más creíble y eficaz". Y en este sentido, es "interesante constatar cómo el pueblo de Dios, desde el inicio del proceso sinodal, pidió intervención también en las estructuras canónicas". Por ejemplo, del Sínodo surgió una llamada a celebrar "reuniones eclesiásticas a todos los niveles: desde la petición de hacer permanentes los consejos pastorales parroquiales, hasta el papel de los consejos provinciales plenarios, pero también de las asambleas continentales". Y luego, "muy importante - comentó - es el aspecto de rendición de cuentas, responsabilidad, transparencia y evaluación: desde 2021 el Sínodo ha reforzado la conciencia de que los fieles están unidos. Es una rendición de cuentas mutua, que por tanto se convierte en una perspectiva teológica, no sólo social: todo tiene que ver con aspectos pastorales, no sólo con cuestiones que atañen, digamos, a la protección de los menores o a una correcta gestión financiera".

El papel de las Conferencias Episcopales

En cuanto a la autoridad doctrinal de las Conferencias Episcopales, el sacerdote canadiense Gilles Routhier, profesor de la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Laval (Québec), reiteró que no se trata de "una novedad de este Sínodo, y que esta no debería ser absolutamente interpretado como una autoridad absoluta". Las Conferencias Episcopales, por ejemplo, no pueden declarar nuevos dogmas. "La suya es más bien una autoridad que se expresa dentro de ciertos límites: es decir, siempre en comunión con las demás Iglesias y con la Sede de Pedro". Si se mira esta autoridad desde esta perspectiva, añadió Routhier, "todo se vuelve simple: significa que los obispos están llamados a implementar el magisterio y a enseñar la fe auténtica, inculturandolos en el territorio y en el pueblo específico del que son pastores".

El padre Khalil Alwan, testigo del proceso sinodal para las Iglesias orientales y de Oriente Medio, subrayó cómo se apreció mucho la posibilidad de participación ofrecida por primera vez también a los no obispos y a los laicos: "Ésta - afirmó - fue la mejor demostración del sensus fidei general". En particular, pues, en la implicación activa de las Iglesias sui iuris y de sus representantes, se encontró y experimentó la belleza de la diversidad en la unidad de la Iglesia universal. Esto, añadió Alwan, “ayudó a construir puentes de diálogo y relaciones”. Además, la emoción ha suscitado un aliento de esperanza - "que no es un optimismo superficial" - procedente de muchos signos expresados ​​por el Papa hacia todos aquellos que viven situaciones de dolor debido al conflicto en Oriente Medio: "La carta a los católicos de Oriente Próximo, el pasado 7 de octubre; la misa de canonización de los 11 mártires de Damasco; la atención constante a la vida y al sufrimiento de los cristianos de Oriente; el mensaje para pedir que la comunidad internacional se comprometa en un alto al fuego”.

Tensiones y polarizaciones

A continuación, se reservó un espacio, como de costumbre, para las preguntas de los periodistas. Se preguntó al prefecto Prevost en qué medida el Sínodo puede ayudar a reducir las tensiones y las polarizaciones: "Creo que lo que vivimos en la Iglesia - respondió - es el reflejo de lo que vivimos hoy en la sociedad". Algunas cuestiones que "encajan en un panorama más amplio" se han puesto en manos de grupos de estudio y "no podemos esperar soluciones instantáneas". Por otra parte, continuó, "el Sínodo tiene que ver con la espiritualidad"; es una nueva manera de hacer las cosas dentro de la Iglesia, una manera de "sentarse juntos a hablar sin violencia, sin odio" y así "superar las tensiones que puedan existir dentro de la Iglesia o fuera de ella".

Funciones de las Conferencias Episcopales

Preguntado sobre la posibilidad de que las Conferencias Episcopales establezcan en sus territorios una doctrina que no se ajuste al Magisterio, el cardenal destacó en primer lugar algunas diferencias en las traducciones del Instrumentum Laboris, porque "en inglés parece sugerir que las Conferencias tienen autoridad doctrinal específica, sin definir cuál es, mientras que en italiano y español hablamos de 'alguna autoridad'”. Sobre este punto "hubo un gran debate dentro del Sínodo" y al final los obispos están llamados a "enseñar". Respondiendo a la posibilidad de que algunos episcopados decidan abordar un documento de una determinada manera - en referencia a la pregunta en la que se citaba Fiducia supplicans - el cardenal Prevost aclaró que los obispos de la Conferencia Episcopal habían dado cuenta de una situación cultural específica, en África, que no permitió la aplicación de este documento", donde, por ejemplo, se prevé la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales. "Estamos en mundos completamente diferentes - reflexionó - y estas diferencias se deben a que las Conferencias Episcopales deben tener cierta autoridad para decir cómo van a lograr algo en la realidad en la que viven". A este respecto, Wijlens intervino señalando que "en el derecho canónico existe el jus remonstrandi, es decir, el principio según el cual un obispo o una conferencia pueden decir 'gracias, pero esto no sirve para nuestro territorio'".

Sinodalidad y primacía

Estimulado por los posibles conflictos entre la sinodalidad y el principio de primado, el cardenal Prevost reiteró que "la sinodalidad no significa que nos convirtamos en una asamblea democrática que ejerce su propia autoridad en la Iglesia; la primacía pertenece a Pedro y a su sucesor, el Papa, que permite a la Iglesia a seguir viviendo la comunión de manera muy concreta". Luego relató una anécdota escuchada en el Sínodo: algunos "monjes budistas, que vinieron a Roma para encontrarse con el Santo Padre, confesaron estar un poco celosos porque en ningún otro lugar del mundo se puede encontrar la experiencia de una comunidad mundial basada en un principio de unidad expresado tan claramente". Ciertamente, añadió, "hay que tener cuidado: el Papa tiene autoridad sobre toda la Iglesia, pero ha dejado claro que su ministerio está al servicio de los demás y cree que la actitud hacia el ejercicio del servicio en la Iglesia, si sinodal, permite a quienes se encuentran dirigiendo a otros comprender claramente cómo ejercer esta autoridad, por lo que, a pesar de tener un gran impacto, no quita nada al primado".

Al respecto, Routhier comentó que "el texto de una Congregación, si no está autorizado de forma específica por el Papa, pertenece al Dicasterio y no al Magisterio", por lo que posiblemente "no sea el Magisterio el que se cuestiona". Además, "hay algunas especificidades - las Iglesias orientales son testigos de ello - pero debemos permanecer en la unidad en la diversidad". A menudo, prosiguió, "los Consejos fueron convocados para esto, y el Sínodo apuesta por esto: si sabemos dialogar y escuchar podemos superar las divisiones, si permanecemos uniformes corremos el riesgo de fragmentación".

Nueva energía

Respondiendo a una pregunta sobre el papel de los obispos en la Amazonía, que en algunos casos parecería no apoyar el trabajo de los laicos en la pastoral social, Prevost respondió que "el Sínodo anima a todos los obispos a responder a las necesidades específicas de cada zona". Es necesario que las Conferencias Episcopales - en particular en referencia a la canadiense, citada en la pregunta - examinen la dimensión pastoral y en qué medida el Sínodo puede hacer oír más fuerte la voz de los obispos, declaró Routhier que "si se quiere dar una nueva energía a la Conferencia Episcopal es anunciar el Evangelio inculturado en la vida cristiana". Si no tienen esta competencia no podrán evangelizar, no es sólo una cuestión técnica".

Asambleas continentales

A una pregunta sobre las asambleas continentales y la posibilidad, desde un punto de vista canónico, de hacerlas obligatorias, Myriam Wijlens respondió subrayando la fuerza de las estructuras continentales asiáticas y americanas comparadas, por ejemplo, con el contexto europeo. Luego relató su propia experiencia, como redactora del documento de Praga ("Pudimos reunir a 39 Conferencias Episcopales y redactar un documento en 4 días") y cuando, antes del Sínodo, se reunió con otros cuatro participantes: "Elegimos el "Austria es un lugar central de encuentro y nos escuchamos unos a otros, todos capaces de mostrar miedos, heridas y esperanzas".

Los nuncios apostólicos

Por último, sobre el mecanismo de selección de los obispos, Prevost aclaró el papel fundamental del nuncio apostólico, que "mira el escenario local e identifica al mejor candidato". Además del olor a oveja, un criterio "importante pero no el único" es el liderazgo, porque "en una comunidad puede haber buenos sacerdotes, pero sin un líder dan vueltas en círculos". Además, añadió, el candidato debe "querer vivir el Evangelio para ser parte de la misión de la Iglesia: la fe, la vida de oración, el sentido del espíritu en comunión con todas las personas de buena voluntad, son criterios fundamentales - concluyó - comprender quién puede ser tomado en consideración para el nombramiento de obispo".

Clima de oración

A una última pregunta, sobre el método sinodal, Ruffini aclaró que es siempre el mismo, el de las conversaciones en el Espíritu: "Hay un clima de oración, de libertad y de escucha, en busca del consenso. Todo sucede de una manera mucho más sencilla de lo que uno puede imaginar, incluso cuando las posiciones son diferentes, uno busca, en el discurso del otro, esa parte de verdad que cada uno de nosotros sabe que no posee plenamente".