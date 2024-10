Desde el Sínodo la invitación para que todos se liberen del miedo al prójimo

En la sesión informativa en la Oficina de Prensa del Vaticano, el llamamiento a vivir la Asamblea sobre la sinodalidad como una oportunidad para relanzar la paz y el respeto de los derechos humanos. Conmovedor fue el testimonio de monseñor Khairallah desde un Líbano desgarrado, doloroso y franco el de monseñor Saturné desde un Haití cada vez más inseguro: «Los que deberían poner orden no han estado hasta ahora a la altura». Desde Filipinas, la historia de una Iglesia misionera.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Un llamamiento urgente por la paz de todo el Sínodo. Surgió ayer, 4 de octubre, durante los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Los participantes en la asamblea condenaron todos los fundamentalismos, «todos debemos ser artesanos de paz». Al mismo tiempo, desde muchos sectores se planteó la necesidad de denunciar las «principales causas de todo mal», es decir, el comercio de armas. Así lo informaron hoy, 5 de octubre, el prefecto Paolo Ruffini, y Sheila Leocádia Pires, presidente y secretaria, respectivamente, de la Comisión de Información del Sínodo.



Desde el Líbano, el derecho de los pueblos oprimidos a decidir su destino



«Desgraciadamente, el mundo calla o da luz verde a toda esta violencia porque hay demasiados intereses políticos y económicos que no tienen nada que ver con los valores cristianos": ésta es la amarga consideración expresada por monseñor Mounir Khairallah, obispo de Batrun de los maronitas, al ser preguntado por los periodistas en la sesión informativa de hoy, 5 de octubre, en la Sala de Prensa del Vaticano para ponerse al día sobre los trabajos de la Segunda Sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.

De un Líbano lacerado, sobre el que el testimonio del prelado conmovió profundamente a todos los participantes, se desprende, sin embargo, la esperanza de que, gracias también a la diplomacia vaticana, la Tierra de los Cedros siga siendo un mensaje de paz. Así, en palabras del obispo, que recordó cómo la Resolución sobre el reconocimiento de dos Estados y dos pueblos (Israel y Palestina) ha sido siempre rechazada por los políticos de Israel. «No quiero decir que todos los israelíes estén a favor de la violencia», señaló, »sólo que los intereses son lo primero y Occidente no nos apoya igual que no apoya a los pueblos oprimidos. Que tengan derecho a decidir su propio destino», subrayó. La asamblea sobre la sinodalidad es una buena oportunidad para reafirmar la centralidad de los que más sufren la violencia y la pobreza, reiteró a la prensa: «La mayor decisión que hay que tomar es que la Iglesia, a través del Sínodo, sea mensajera de la convivencia, del respeto al otro y de la necesidad de liberarnos del miedo al otro». Monseñor Khairallah concluyó: «Sería un primer paso como una gran recomendación para la humanidad».

Desde Haití: «estamos desesperados», ¿quién es el responsable de construir la paz?



En un estado de inseguridad crónica vive Haití, de donde procede el testimonio de Monseñor Launay Saturné, Arzobispo de Cabo Haitiano. «Aquellos que deberían poner orden y paz no han estado hasta ahora a la altura de sus responsabilidades», dijo sin rodeos, hablando de un respeto por la dignidad de la persona humana que “está lejos de ser una realidad aquí”. Recordó la última «masacre», el 3 de octubre, que dejó setenta muertos, muchas casas quemadas y muchos desplazados. Bandas armadas son los autores, incluso lo habían anunciado, dijo el prelado, pero no se hizo nada para evitarlo. Estamos desesperados», es también el desconsolado llamamiento. En la capital, el 70% de la población se ve obligada a huir, denunció de nuevo monseñor Saturné, subrayando el impacto negativo en la vida de los jóvenes y en la misión de la Iglesia. Muchas parroquias han sido cerradas en el país, sin embargo la reflexión sobre la sinodalidad ha continuado. El obispo explicó que, incluso desde el punto de vista económico, no ha habido ningún progreso en los últimos cinco años, que el país está cortado en dos sin posibilidad de comunicación entre el norte y el sur, y que no hay suficiente estabilidad para preparar las elecciones.

En este contexto, la misión, la comunión y la participación son valores fundamentales que hay que reforzar. Muchos grupos religiosos intentan transmitirlos a las nuevas generaciones, afirma, para que un día puedan construir una sociedad que haga referencia a ellos. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Haitiana ha pedido que el tiempo para la llamada transición no sea demasiado largo y se ha hecho portavoz ante las «fuerzas multinacionales» de la exigencia de asumir esta responsabilidad. Los obispos, que agradecen al Papa la atención con la que sigue los acontecimientos en el Estado caribeño, han hecho también un llamamiento a toda la población, porque todos deben aportar su contribución.

Invitados a la rueda de prensa vaticana

Filipinas y la Iglesia misionera en el campo

Monseñor Pablo Virgilio S. David, obispo de Kalookan (Filipinas), es miembro de la Comisión de Información de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. En la reunión informativa, informó sobre la consulta continental con los pastores que tuvo lugar entre las dos asambleas sinodales. En particular, sobre la relación entre sinodalidad y misión a la luz del fenómeno migratorio que afecta a Filipinas: un fenómeno no sólo internacional sino, en los últimos tiempos, especialmente local, de las provincias a las grandes ciudades. El prelado señaló algunos datos para poner de relieve el aumento de los flujos procedentes del campo: de 1,5 millones de personas a 4 millones, en unos diez años, se han trasladado a Manila. Con la consecuencia de que algunos residentes los veían como una amenaza. «Cuando vino el Papa en 2015, nos dijo que nos fuéramos a los suburbios. Y así lo hicimos. Creamos 20 estaciones de misión en mi diócesis», ahonda el obispo. Así que las parroquias son cada vez más misioneras.

Una característica que, de alguna manera, habrá que poner en práctica incluso en una sociedad completamente diferente como, por ejemplo, la de Canadá, que Catherine Clifford, una de las testigos del proceso sinodal (América del Norte), mencionó a los periodistas. «Vemos que el Sur global está adquiriendo un papel cada vez más central en nuestras conversaciones», admitió. Lo importante, añadió, es dejar claro -dijo que siempre lo hace con sus alumnos- que, a pesar de los muchos retos demográficos y del proceso de vaciado de las iglesias, «la Iglesia no está desapareciendo.



Pobres, jóvenes, mujeres, laicos: no receptores sino sujetos



Debemos escuchar el clamor de los pobres, incluirlos como sujetos y no como meros receptores. Este fue uno de los acentos que más se repitió en la puesta en común de ayer. «El camino nos lo muestran los últimos, debemos escuchar el grito de la tierra y de los pueblos». Y de nuevo, numerosas intervenciones sobre el papel de las mujeres en la Iglesia: no debe seguir ocurriendo, se dijo, que las mujeres que quieren servir a la Iglesia y lo hacen con gran compromiso, se encuentren marginadas. Lo mismo ocurre con las personas Lgbtq+. Una de las cuestiones que centró varias reflexiones se refería a los jóvenes: ¿Qué les atrae de la Iglesia hoy en día? Varios participantes respondieron «radicalismo evangélico». La idea más extendida es que «los jóvenes deben respirar» y que los adultos deben respirar con ellos; esto dará probablemente un sentido completo y comprensible a la llamada nueva evangelización. El ecumenismo, los sínodos diocesanos, el papel del Papa en las asambleas postsinodales fueron otros de los temas abordados. En general, se puso de manifiesto que la sinodalidad es una forma de luchar contra el clericalismo.