Conozca al cardenal electo George Jacob Koovakand

El cardenal electo, George Jacob Koovakad, Organizador de los Viajes Papales y quien recién ha sido nombrado arzobispo titular de Nísibis de los Caldeos en Turquía, conversa con Vatican News sobre su fe como “un tesoro familiar”, mientras destaca que le gusta “ver las visitar papales como peregrinaciones del Sucesos de Pedro”.

Deborah Castellano Lubov – Ciudad del Vaticano

“Vengo de esta vibrante comunidad, donde la fe se transmite de generación en generación como un tesoro familiar.”

En una amplia entrevista con Vatican News, el cardenal electo George Koovakad, conocido por estar constantemente junto al Santo Padre como Organizador de los Viajes Papales desde el 2021, compartió este conmovedor detalle mientras comentaba sobre su fe y vocación, cuyas raíces fueron plantadas durante su niñez y juventud en la India.

El futuro cardenal, quien le atribuye a su servicio diplomático en la Iglesia el haberle ofrecido una visión única, explicó cuáles que son las prioridades para la Iglesia en la actualidad. Tras haber viajado con el Papa Francisco por el mundo en estos años azotados por la guerra, él describió, también, cuáles cree que son las herramientas más importantes para alcanzar la paz.

El futuro cardenal nació Chethipuzha, India, el 11 de agosto de 1973, y fue ordenado sacerdote en el 2004 en Changanacherry. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede y trabajó en las nunciaturas de Argelia, Corea del Sur, Irán, Costa Rica y Venezuela.

Luego de celebrar la misa dominical en una parroquia, durante una breve visita a España, el cardenal electo Koovakad se enteró de su nombramiento a través de sus amigos en el Vaticano, quienes le informaron que el Papa lo había escogido para ser uno de los prelados que se convertirán en cardenal el 7 de diciembre, durante el Consistorio en el Vaticano.

Desde que esta entrevista fue publicada, el Papa Francisco nombró al cardenal designado de Koovakad, como arzobispo titular de Nísibis de los Caldeos en Turquía.

La gente le ve a menudo viajando con el Papa, pero no conocen mucho de usted personalmente. ¿Podría contarnos de dónde viene y su camino para convertirse en sacerdote católico?

Soy de Kerala, India, y pertenezco a la Iglesia Siro-Malabar, una iglesia oriental en completa comunión con la Iglesia Católica. Santo Tomás Apóstol nos trajo la fe durante el primer siglo.

Así que, vengo de esta vibrante comunidad donde la fe se transmite de generación en generación como un tesoro familiar. Crecí en un ambiente donde se fomentaba la asistencia diaria a la Santa Misa y nunca falté a la oración vespertina diaria con los miembros de mi familia.

Fue esta vida de fe en mi familia, la que me ayudó a descubrir mi vocación sacerdotal. Aparte de mis abuelos y padres, también estoy en deuda con mi tío, quien es un sacerdote religioso.

¿Existe alguna experiencia de su pasado que le haya resultado útil en este rol?

Como estudiante universitario, era uno de los dirigentes de una asociación católica y recuerdo la organización de campos de trabajo para los estudiantes universitarios en lugares lejanos durante las vacaciones. Aquello fue un preludio de mi actual servicio. Mi formación en el servicio diplomático de la Iglesia, ha sido invaluable.

Mi antiguo arzobispo, Mar Joseph Powathil, me inculcó un profundo amor por la Iglesia. Asimismo, ingresé al seminario con el deseo de ayudar a los pobres, en quienes encontramos la presencia privilegiada de Jesucristo.

El amor del Papa Francisco por los pobres y marginados, siempre ha resonado en mí y compartimos esta perspectiva en común.

¿Cómo cree que este nombramiento le afectará a usted y a su trabajo en el futuro?

Por supuesto que esto conlleva a más responsabilidades. Confiando en el Señor, que me ha tenido por fiel llamándome al ministerio, creo que puedo hacer todas las cosas a través de Él, quien me fortalece, incluso en mis debilidades. Pienso en estos versículos de Timoteo y Filipenses.

En mi rol de servidor del Sucesor de Pedro, mediante la organización de los viajes apostólicos, este nombramiento me dará más autoridad para tratar con las altas autoridades eclesiales y civiles.

¿Cuáles son los desafíos y alegrías de su tarea como organizador de los viajes apostólico?

Como cristiano, mi alegría no conoce límites y es esta felicidad la que me ayuda a sobreponerme a cualquier dificultad que surja. Personalmente, me gusta mirar las visitas papales como peregrinaciones del Sucesor de Pedro. Visto de esta manera, las grandes responsabilidades se gestionan mediante la oración y la cooperación cercana y armoniosa con todos los individuos involucrados.

Con base en su experiencia viajando con el Papa alrededor del mundo, ¿cuáles considera que son las prioridades de la Iglesia hoy en día y cuáles son sus mayores retos?

En vez de descansar en logros pasados, la Iglesia debe anunciar la Buena Nueva de la salvación. Así como el Santo Padre nos recuerda constantemente, la Iglesia debe ir más allá de sus propias fronteras y alcanzar a los necesitados, apoyándose en la fuerza de aquel que se hizo débil, para hacernos fuertes.

Los grandes restos son dos. En primer lugar, debemos reconocer la presencia de Jesús en nuestros semejantes y servirles. En segundo lugar, debemos reconocer que Dios ha confiado una preciosa responsabilidad a cada uno de nosotros, la de administrar el universo físico y cuidar de nuestra Casa Común.

Durante sus viajes, el Papa Francisco siempre enfatiza la necesidad de la paz. ¿Qué considera usted que es esencial para alcanzar la paz en este mundo afligido por la guerra?

El Papa Francisco invita a todos a promover una cultura del cuidado convirtiéndose en paladines de la fraternidad. En este sentido, en el mundo actual, afligido por la guerra, y para tener paz en el futuro, el diálogo y la amistad son fundamentales. Por ello, incluso cuando se está ante la tentación de la desesperación, los cristianos debemos continuar siendo personas de esperanza.

Como miembro del Colegio Cardenalicio, usted representará a la India, un gran país con una pequeña pero ferviente comunidad católica. ¿Qué puede hacer la Iglesia en India para contribuir a la Iglesia universal?

La India tiene mucho que ofrecerle al mundo y, en particular, la tradición de tolerancia del país ha sido, históricamente, un modelo para el mundo. Además, también es útil señalar que la cultura india es esencialmente espiritual y transmite la convicción de que la paz es posible en todos los caminos de la vida, en tanto como exista respeto mutuo y diálogo valiente.

De todos los viajes que usted ha hecho con el Papa ¿existe alguno que se destaque más en su memoria?

Cada visita papal es única a su manera. Lo que más me impresiona es el carisma del Santo Padre, el cual mueve profundamente a la gente que le rodea. Le da energía estar entre los pequeños y humildes.

Cada vez que visita distintos lugares, no son las multitudes las que captan su atención, sino, más bien, la captan los débiles y vulnerables. Una persona pobre en una silla de ruedas, o un niño desamparado, son quienes llaman su atención.

Del mismo modo, la mirada del Santo Padre, tan atenta a los pobres y a los débiles, ¡de alguna manera me encontró a mí! Así mismo, el Santo Padre tiene los pies en la tierra. Bromea a menudo y está cómo con quienes le rodean. La calidez y humildad del Santo Padre, son evidentes siempre, y nos anima a ser igual.

¿Quisiera añadir algo más?

“Difundir la fragancia del amor de Cristo”, de la carta de San Pablo a los Corintios, es el lema que he escogido. Todo cuanto irradiamos, debe fluir de Jesús.

Estamos llamados a difundir la fragancia del amor del Buen Pastor, que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. En él, plenamente humano y plenamente divino, estamos unidos a Dios. Él lleva la esencia de ambas cosas, la divinidad y la humanidad.

Por tanto, así como escuchamos en el Evangelio de San Juan, debemos llevar el dulce aroma de su presencia, convirtiéndonos en sus fieles testigo para que el mundo crea.

Esta entrevista se actualizó el 26 de octubre, para reflejar el nombramiento del cardenal designado Koovakad como arzobispo titular de Nísibis.