Sínodo: 62.000 euros recaudados, ya enviados a la parroquia de Gaza

Durante la sesión informativa sobre los trabajos sinodales Paolo Ruffini informó sobre el resultado de la colecta establecida ayer entre los participantes en la asamblea. Hablando hoy con los periodistas tres de los 21 cardenales elegidos el pasado domingo por el Papa Francisco: es necesario en la Iglesia dejar atrás un estilo «piramidal» por uno «sinodal»

Roberto Paglialonga y Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

Se han recaudado 62.000 euros con la colecta para las víctimas de la guerra en Gaza. Lo ha anunciado hoy, 8 de octubre, Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información del Sínodo, en el briefing con los periodistas en la Sala de Prensa vaticana, presentado por la subdirectora Cristiane Murray. En la mesa también estaban presentes tres de los 21 cardenales elegidos por el Papa Francisco el pasado domingo: el arzobispo de Abiyán en Costa de Marfil, monseñor Ignace Bessi Dogbo, monseñor Tarcisio Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio, y monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre en Brasil.



Fondos ya disponibles en Gaza



Ruffini informó de que fue el cardenal limosnero Konrad Krajewski, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, quien dio noticia del resultado de la colecta. En concreto, 32.000 euros fueron donados por los participantes en el Sínodo y otros 30.000 fueron ofrecidos por el Elemosinery Apostólico. El total de 62.000 euros, señaló el cardenal, fue entregado a través de la Nunciatura Apostólica en Jerusalén y ya está a disposición del párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, el padre Gabriel Romanelli. Los participantes en el Sínodo, dijo Ruffini, acogieron con un aplauso coral el vídeo de agradecimiento (que se proyectó en la sala de prensa) enviado por el sacerdote junto con algunos niños y feligreses.

La importancia de la iniciación cristiana

Además, informó Ruffini, el cardenal Grech anunció a la Asamblea que ayer el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida había nombrado a los veinte nuevos miembros del Consejo Internacional de Asesoramiento a los Jóvenes (Iyab), creado tras el Sínodo de 2018. El cardenal, en nombre de todos los participantes en la Asamblea, deseó suerte a los «jóvenes que se comprometen a servir a la Iglesia». Ruffini también anunció que la parte central de la mañana -350 personas estaban presentes en el Aula Pablo VI- se dedicó a elegir a 7 de los 14 miembros de la Comisión para la redacción del Documento Final. El secretario de la Comisión, monseñor Riccardo Battocchio, recordó antes de la votación que la Comisión no redacta materialmente el Documento Final, sino que supervisa el proyecto de trabajo. Tras la votación de la Comisión, continuó Ruffini, fue el turno de los informes por mesas lingüísticas, «la novedad de esta asamblea». En particular, «los ponentes destacaron la importancia de la iniciación cristiana, de las relaciones para llegar a una Iglesia cada vez más sinodal, de la conversión sinodal que es necesaria y de la conversión relacional». A continuación, destacaron «la relación entre carismas y ministerios» y hablaron de «cómo evitar el narcisismo clerical, el importante papel de la vida consagrada, el ministerio de la escucha, el discernimiento diferenciado sobre los ministerios, vinculándolo a las misiones y a los contextos culturales y locales».

Diaconado, caridad y misión



A continuación, Sheila Pires, secretaria de la Comisión de Información, informó de que «en las 18 intervenciones libres sobre el tema de la iniciación cristiana, tras la pausa, varios ponentes expresaron la necesidad de centrarse en las relaciones, en la conversión relacional, como ya se había hecho en las intervenciones de los ponentes de las mesas lingüísticas». En particular, añadió, «algunos destacaron la necesidad de sanar las relaciones heridas por los escándalos en la Iglesia, empezando por los abusos, subrayando la importancia de la confianza para reforzar el camino sinodal». «Algunos propusieron una profundización del diaconado para renovar la Iglesia, mientras que otros insistieron en la eclesiología del pueblo de Dios y en la importancia de la caridad y la misión», dijo Pires. «El amor a los pobres, se subrayó, viene de la Eucaristía: debemos ser caritativos, como enseña el Evangelio, especialmente con los marginados, los no deseados y los que a veces se sienten excluidos incluso de la Iglesia».

Acompañar a los recién bautizados

También se señaló que «en el mundo secularizado, el proceso de iniciación cristiana se hace cada vez más fundamental», informó Pires. «Para ser testigos del Evangelio, hay que hacerse profeta, y es necesario un proceso de formación en la fe desde una edad temprana, que implique a toda la comunidad». La asamblea, «también se subrayó, debe hablar de la participación de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia». Además, «se abordó el tema del perdón vinculado al amor de Cristo, y se reiteró que no puede haber iniciación cristiana sin comunidad». Y, «por ello, algunos pidieron un mayor compromiso en el acompañamiento de los nuevos bautizados». Por último, concluyó, «también se señaló una mención insuficiente en el Instrumentum laboris, de algunas realidades eclesiales, de algunos movimientos, mientras que debería realzarse su importancia en la vida de la Iglesia». Y, de nuevo, «se pidió que en los documentos de la Iglesia, incluidos los del Sínodo, se utilice un lenguaje comprensible para todos».

Cambiar la forma de vivir la Iglesia



Retomando uno de los temas principales de los trabajos del Sínodo, el cardenal electo Ignace Bessi Dogbo quiso hacer hincapié precisamente en el sacramento del Bautismo. «Gracias a él somos conformados a Cristo y todos podemos reconocernos hijos de Dios y hermanos en Cristo». Y esto «nos permite a cada uno, a su vez, ver y encontrar en el prójimo la persona y el rostro de Jesús». A continuación, haciendo un paralelismo entre lo que está sucediendo en la Iglesia universal y, en estas semanas, dentro de la asamblea sinodal, monseñor Bessi Dogbo subrayó la importancia de escucharse unos a otros y de las relaciones que se están viviendo en el Aula Pablo VI, «en un clima extraordinario de comunión y de compartir». «Somos conscientes de que no estamos cambiando materialmente la Iglesia, pero estamos en un proceso que llevará a cambiar la forma de vivir la Iglesia en un futuro próximo». Y la capacidad de escucha -concluyó el arzobispo de Abiyán- viene precisamente del reconocimiento mutuo, que «permite a cada uno tener su lugar en la vida de la comunidad eclesial».

El cardenal electo, monseñor Ignace Bessi Dogbo, en los estudios de Radio Vaticano - Vatican News

Una base común en el surco de la sinodalidad

El cardenal electo Kikuchi habló también de la escucha, deteniéndose en particular en su experiencia en Japón. «Entre las dos sesiones sinodales, en mi país, hemos sentado las bases de una verdadera sinodalidad», dijo el arzobispo de Tokio. Se celebró una «congregación nacional con la participación de las 15 diócesis, presbíteros, laicos, voluntarios, ministros implicados en las diferentes actividades, durante la cual nuestra conversación en el Espíritu, que también practicamos aquí en el Vaticano, se reforzó progresivamente durante estos días de trabajo en el Sínodo». El objetivo compartido, concluyó el cardenal electo Kikuchi, también presidente de Caritas Internationalis desde mayo de 2023, es «buscar, encontrar y construir una base común en la estela de la sinodalidad».

El cardenal electo, monseñor Tarcisio Isao Kikuchi, en los estudios de Vatican News - Radio Vaticano

El descubrimiento de la elección al cardenalato



De su sorpresa al ser elegido cardenal, habló monseñor Jaime Spengler, impulsado por una pregunta de Murray, su compatriota. «Estaba terminando de leer un hermoso libro de Carlo Maria Martini, titulado Sequela Christi, cuando mi teléfono empezó a sonar y a vibrar. Leí muchos mensajes de buenos deseos y felicitaciones, pero no sabía por qué. Entonces los muchos amigos que me escribían me advirtieron que viera el Ángelus del Papa, porque me estaba citando, y ahí lo entendí», explicó. «Naturalmente fue una alegría inmensa, sabiendo que ser cardenal significa servir al Papa y a la Iglesia. Agradezco al Santo Padre -dijo emocionado- la oportunidad de colaborar en este momento tan delicado para la historia del mundo, de la humanidad y de la propia comunidad eclesial».

